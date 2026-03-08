Α2 ΕΣΚΑ-Η: Ο Κεφαλληνιακός νικητής στο ντέρμπι των νησιωτών

Η Α2 ΕΣΚΑ-Η συνεχίστηκε το Σαββατοκύριακο με το εξ αναβολής παιχνίδι ΑΓΕ Ζακύνθου-ΓΕΠ/Ιφιτος και με το ντέρμπι των νησιωτών μεταξύ ΑΓΕ Ζακύνθου και Κεφαλληνιακό.

08 Μαρ. 2026 17:30
Pelop News

Ο Κεφαλληνιακός επικράτησε επί της ΑΓΕ Ζακύνθου, εκτός έδρας, με σκορ 81-51 στο ντέρμπι των νησιωτών για την 20ή αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος της Α2 ΕΣΚΑ-Η.

Διαιτητές Σαμαράς-Παπακώστας. Τα 10λεπτα: 19-18, 30-41 (ημ.), 38-57, 51-81.

ΑΓΕΖ (Παπαδάτος): Η. Θεοδωρίτσης 12 (2), Σπίνος 6, Β. Θεοδωρίτσης, Μάργαρης 5, Δημησιάνος 17 (2), Δ. Θεοδωρίτσης 7 (1), Φλεμοτόμος, Μοθωναίος, Σαμπαζιώτης, Μουζάκης 2, Τσιρώνης.

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ (Κωστίδης): Γ. Αντωνάτος 22 (4), Βασιλάτος 2, Βουργίδης 6, Η. Αντωνάτος 7 (1), Λουκέρης 11, Θεοδωράτος 4, Γιατράς, Κωνσταντάκος, Τρυφωνόπουλος 18, Καραπέτσας 2, Σαζακλίδης 6.

Σε εξ αναβολής παιχνίδι της 16ης αγωνιστικής της Α2 ΕΣΚΑ-Η, η ΑΓΕ Ζακύνθου νίκησε στην έδρα της τη ΓΠ/Ιφιτος με 69-49. Οι νησιώτες εκμεταλλεύθηκαν τις πολλές απουσίες της ομάδας του Πύργου (Μπεκρής, Κωνσταντόπουλος, Μεντής, Κορίζης, Τσίτσικας, Χονδρογιάννης, Ι. Φάκλαρης), με τη διαφορά να εκτοξεύεται από τη β΄ περίοδο κι έπειτα με τη «βροχή» τριπόντων από τους Κ. Θεοδωρίτση (3), Τσιρώνη και Δ. Θεοδωρίτση.

Διαιτητές: Σαμαράς-Παπακώστας. Τα 10λεπτα: 16-15, 44-27 (ημ.), 57-40, 69-49.

ΑΓΕΖ (Παπαδάτος): Κ. Θεοδωρίτσης 18 (3), Β. Θεοδωρίτσης, Μάργαρης 18 (2), Δημησιάνος 8, Δ. Θεοδωρίτσης 12 (1), Φλεμοτόμος 1, Σπίνος 3 (1), Μοθωναίος 2, Σαμπαζιώτης 4, Μουζάκης, Τσιρώνης 3 (1).

ΓΕΠ/ΙΦΙΤΟΣ (Κάσσας): Πατρινός 7 (2), Ζαγκλής 12 (2), Παρασκευόπουλος 12 (1), Διαμαντόπουλος 2, Γαλανόπουλος, Σταμέλος, Παπαδόπουλος 11, Μαντάς 5 (1).

