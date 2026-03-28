Α2 Εθνική: Η προσοχή στο Αίγιο στην τελευταία αγωνιστική
Σήμερα θα διεξαχθούν οι αγώνες της 22ης τελευταίας αγωνιστικής της Α2 Εθνικής με τα βλέμματα όλων να είναι στραμμένα στο Αίγιο για τον αγώνα του ΑΟ Αιγιαλέων με τη Γλυφάδα.
Η ομάδα του Αιγίου θέλει έναν βαθμό για να «κλειδώσει» την 4η θέση και την παρουσία της στα play offs ανόδου.
Από την άλλη, η Ολυμπιάδα θεωρητικά μπορεί να έχει ελπίδες, αλλά θα χρειαστεί ένα θαύμα για να …τρυπώσει στη τετράδα.
Η Ολυμπιάδα υποδέχεται τον αήττητο Παμβοχαικό και θέλει μόνο νίκη και παράλληλα «καθαρή» ήττα του ΑΟ Αιγιαλέων. Σε αυτή την περίπτωση η Ολυμπιάδα τερματίζει στην τέταρτη θέση, όμως ο πρωτοπόρος Παμβοχαϊκός έχει πολύ δυνατό ρόστερ και θα είναι μεγάλη έκπληξη αν ηττηθεί.
Σε ό,τι αφορά τον Ερμή, ο τελευταίος θα παίξει αύριο το απόγευμα (18.15) με τον Εσπερο με στόχο να πάρει τη νίκη και να κλείσει ιδανικά τη σεζόν. Εκτός μάχης θα είναι ο Βατυλιώτης λόγω τραυματισμού, ενώ ο Χριστόπουλος θα δώσει χρόνο συμμετοχής ξανά στους νεαρούς.
Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:
17.00: Παγκράτι– Ιωνικός: Καπότης, Γεώργας.
17.00: Α.Ο. Αιγιαλέων -Γλυφάδα Κτενάς, Γεωργοπούλου.
17.00: Ολυμπιάδα- Παμβοχαϊκός Γκόλφης, Βασιλείου.
17.00: ΓΠετρούπολη-Γαλάτσι Μιχαήλογλου, Δουκάκη.
17.00: Νηρεύς- Α.Ε.Κ. Παυλάκης, Μουζακίτη.
(29/3) 18.15: Π.Ο.Κ. Έσπερος-Ερμής Τριανταφυλλόπουλος, Μαλκοπούλου.
