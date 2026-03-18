Α2 Εθνική: Ξεχωρίζει η μάχη του ΑΟ Αιγιαλεών με τον Παμβοχαϊκό

18 Μαρ. 2026 17:42
Pelop News

Το σαββατοκύριακο που μας πέρασε δεν υπήρξε αγωνιστική δράση στην Α2 Εθνική βόλεϊ Ανδρών λόγω της διεξαγωγής της  προημιτελικής φάσης του Πανελλήνιου πρωταθλήματος Εφήβων.

Ετσι η αγωνιστική δράση θα συνεχιστεί το Σάββατο με την 21η και προτελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδού, όπου ξεχωρίζει η μονομαχία του ΑΟ Αιγιαλέων με αντίπαλο τον αήττητο Παμβοχαϊκό.

Η ομάδα του Αίγιου θα επιδιώξει να πάρει έστω έναν βαθμό που θα την φέρει αγκαλιά στην 4η θέση και θα της εξασφαλίσει την συμμετοχή στα play-offs.

Από εκεί και πέρα, η ομάδα της Ολυμπιάδας έχει εύκολη αποστολή, καθώς αντιμετωπίζει το αδύναμο Γαλάτσι και θέλει τη νίκη για να διατηρήσει ζωντανές τις λίγες ελπίδες για τα play-offs.

Η άλλη ομάδα της Πάτρας, ο Ερμής υποδέχεται χωρίς άγχος το Παγκράτι και θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να επιστρέψει στα τρίποντα.
Επειδη είναι η προτελευταία αγωνιστική, όλοι οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 17.00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τους διαιτητές είναι το εξής:

Σάββατο 21 Μαρτίου 2026

«Κ. Πετρόπουλος», 17.00: Α.Σ.Π. Ερμής – Α.Ο. Παγκρατίου
Διαιτητές: Βασιλείου, Γεωργοπούλου.

«Ο. Παπαδόπουλος», 17.00: Α.Σ.Π. Γλυφάδας – Π.Ο.Κ. Έσπερος
Διαιτητές: Γεωργοπούλου, Μαλκοπούλου.

«Γ. Τριαντάφυλλος», 17.00: Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός – Α.Ο. Αιγιαλέων
Διαιτητές: Σπίνας, Κουγιάς.

Γ.Ε.Λ. Ζεφυρίου, 17.00: Α.Ε.Σ. Ένωση Γαλατσίου – Α.Ε.Π. Ολυμπιάς
Διαιτητές: Κατσιάρας, Παπαγιαννόπουλος.

Ολυμπιακού Χωριού, 17.00: Α.Ε.Κ. – Γ.Σ. Πετρούπολης
Διαιτητές: Βαρατάσης, Μέκιος.

Σελεπίτσαρι, 17.00: Α.Ο. Ιωνικός – Α.Ο. Νηρεύς
Διαιτητές: Κωτσιάς, Οσιπίδης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ