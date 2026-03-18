Α2 Εθνική: Ξεχωρίζει η μάχη του ΑΟ Αιγιαλεών με τον Παμβοχαϊκό

Το σαββατοκύριακο που μας πέρασε δεν υπήρξε αγωνιστική δράση στην Α2 Εθνική βόλεϊ Ανδρών λόγω της διεξαγωγής της προημιτελικής φάσης του Πανελλήνιου πρωταθλήματος Εφήβων.

Ετσι η αγωνιστική δράση θα συνεχιστεί το Σάββατο με την 21η και προτελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδού, όπου ξεχωρίζει η μονομαχία του ΑΟ Αιγιαλέων με αντίπαλο τον αήττητο Παμβοχαϊκό.

Η ομάδα του Αίγιου θα επιδιώξει να πάρει έστω έναν βαθμό που θα την φέρει αγκαλιά στην 4η θέση και θα της εξασφαλίσει την συμμετοχή στα play-offs.

Από εκεί και πέρα, η ομάδα της Ολυμπιάδας έχει εύκολη αποστολή, καθώς αντιμετωπίζει το αδύναμο Γαλάτσι και θέλει τη νίκη για να διατηρήσει ζωντανές τις λίγες ελπίδες για τα play-offs.

Η άλλη ομάδα της Πάτρας, ο Ερμής υποδέχεται χωρίς άγχος το Παγκράτι και θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να επιστρέψει στα τρίποντα.

Επειδη είναι η προτελευταία αγωνιστική, όλοι οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 17.00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τους διαιτητές είναι το εξής:

Σάββατο 21 Μαρτίου 2026

«Κ. Πετρόπουλος», 17.00: Α.Σ.Π. Ερμής – Α.Ο. Παγκρατίου

Διαιτητές: Βασιλείου, Γεωργοπούλου.

«Ο. Παπαδόπουλος», 17.00: Α.Σ.Π. Γλυφάδας – Π.Ο.Κ. Έσπερος

Διαιτητές: Γεωργοπούλου, Μαλκοπούλου.

«Γ. Τριαντάφυλλος», 17.00: Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός – Α.Ο. Αιγιαλέων

Διαιτητές: Σπίνας, Κουγιάς.

Γ.Ε.Λ. Ζεφυρίου, 17.00: Α.Ε.Σ. Ένωση Γαλατσίου – Α.Ε.Π. Ολυμπιάς

Διαιτητές: Κατσιάρας, Παπαγιαννόπουλος.

Ολυμπιακού Χωριού, 17.00: Α.Ε.Κ. – Γ.Σ. Πετρούπολης

Διαιτητές: Βαρατάσης, Μέκιος.

Σελεπίτσαρι, 17.00: Α.Ο. Ιωνικός – Α.Ο. Νηρεύς

Διαιτητές: Κωτσιάς, Οσιπίδης.

