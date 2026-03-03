ΑΑΔΕ: Αυτόματη μετάβαση σε νέους ΚΑΔ από 1 Μαρτίου

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά στην κεντρική και αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση των υφιστάμενων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008) με τους νέους ΚΑΔ 2025, σύμφωνα με το αναθεωρημένο ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων (NACE Rev.). Η διαδικασία ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 2026 και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του μήνα (έως περίπου 10 Μαρτίου).

Κατά την περίοδο αυτή, οι ψηφιακές εφαρμογές Μητρώου της ΑΑΔΕ παραμένουν σε αναστολή λειτουργίας, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η υποβολή ενάρξεων, μεταβολών ή διακοπών εργασιών.

Η αυτόματη αντιστοίχιση αφορά περίπου 1,9 εκατομμύρια ενεργά ΑΦΜ (φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπές και αλλοδαπές νομικές οντότητες) που δεν έχουν διακόψει τις εργασίες τους. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους φορολογούμενους κατά την αρχική φάση.

Αυτόματη αντιστοίχιση

Η ΑΑΔΕ εφαρμόζει διαφορετική λογική ανάλογα με την περίπτωση:

Εάν ο παλιός κύριος ΚΑΔ υπάρχει στη νέα ταξινόμηση, διατηρείται ως κύριος και τυχόν επιπλέον νέοι ΚΑΔ προστίθενται ως δευτερεύοντες.

Εάν ο παλιός ΚΑΔ δεν υπάρχει πλέον, επιλέγεται ως κύριος ο πρώτος αριθμητικά νέος ΚΑΔ με τη μεγαλύτερη συνάφεια (βάσει επεξηγηματικών σημειώσεων), ενώ οι υπόλοιποι καταχωρούνται ως δευτερεύοντες.

Σε περιπτώσεις ολικής αναθεώρησης, επιλέγεται ο νέος ΚΑΔ με τη μεγαλύτερη συνάφεια.

Εάν δεν είχε γίνει προηγούμενη αντιστοίχιση ΚΑΔ 1997 με 2008, αντικαθίσταται με βάση τη νέα ταξινόμηση 2025.

Οι νέοι ΚΑΔ είναι πενταψήφιοι και ξεκινούν συνήθως από το ψηφίο 8.

Ενημέρωση και έλεγχος των νέων ΚΑΔ

Μετά την ολοκλήρωση, οι φορολογούμενοι ενημερώνονται με:

Μήνυμα στο myAADE (myaade.gov.gr) → Μητρώο & Επικοινωνία → Τα Μηνύματά μου.

Email στη δηλωμένη διεύθυνση.

Από τις 10 Μαρτίου και μετά, μπορούν να ελέγξουν την τρέχουσα εικόνα μέσω: myAADE → Μητρώο & Επικοινωνία → Βεβαιώσεις Μητρώου → Τρέχουσα Εικόνα Οντότητας/Επιχείρησης.

Διορθώσεις και αλλαγές χωρίς πρόστιμο

Έως την 1η Ιουνίου 2026, οι επαγγελματίες και επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν δήλωση διόρθωσης ή αλλαγής ΚΑΔ χωρίς κυρώσεις. Η ημερομηνία δήλωσης θα αναγράφεται αυτόματα ως ημερομηνία της αυτόματης αντιστοίχισης. Μετά την 1η Ιουνίου, ισχύουν οι κυρώσεις του άρθρου 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ).

Η διόρθωση υποβάλλεται ψηφιακά: myAADE → Μητρώο & Επικοινωνία → Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου → Στοιχεία Επιχείρησης ή/και Στοιχεία Εγκατάστασης Εσωτερικού → Νέα Δήλωση.

Ειδικές περιπτώσεις

Εάν δεν διενεργήθηκε αυτόματη αντιστοίχιση (παρά προηγούμενη αντιστοίχιση 2008), υποβάλλεται αίτημα έως 1/6/2026 μέσω «Τα Αιτήματά μου» (Μητρώο), με επιλογή κατάλληλης κατηγορίας για φυσικά ή νομικά πρόσωπα και επισύναψη εντύπου Δ211 + δικαιολογητικών.

Για αναδρομικές αλλαγές έως 28/2/2026 (μετά 1/3/2026), ίδια διαδικασία μέσω «Τα Αιτήματά μου» με Δ211 και δικαιολογητικά.

Ερωτήσεις-απαντήσεις από την ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ έχει εκδώσει αναλυτικό οδηγό με 10 συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις, που καλύπτει όλες τις πτυχές της διαδικασίας.

Ποιοι είναι υπόχρεοι σε αντιστοίχιση ΚΑΔ;

Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι νομικές οντότητες του άρθρου 3 του ΚΦΔ, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τα οποία δεν έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών. Πώς πραγματοποιείται η μετάβαση στους νέους ΚΑΔ;

Κεντρικά και αυτοματοποιημένα από την ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται ενέργεια από τους φορολογούμενους, εκτός εάν επιθυμούν να προβούν σε διόρθωση ή αλλαγή των καταχωρημένων στοιχείων. Πότε θα διενεργηθεί η αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση ΚΑΔ;

Θα ξεκινήσει την 1η Μαρτίου 2026 και θα ολοκληρωθεί το α’ δεκαήμερο Μαρτίου 2026. Σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση ενάρξεων, μεταβολών και διακοπών εργασιών φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μέσω των εφαρμογών. Σε περίπτωση που μια υφιστάμενη δραστηριότητα αντιστοιχίζεται σε περισσότερους από έναν νέους ΚΑΔ, πώς ολοκληρώνεται η αντιστοίχιση;

Διακρίνονται τρεις περιπτώσεις: α) Ο υφιστάμενος ΚΑΔ παραμένει και στη νέα ταξινόμηση: διατηρείται ως κύριος και οι επιπλέον ΚΑΔ δηλώνονται ως δευτερεύουσες δραστηριότητες. β) Ο υφιστάμενος ΚΑΔ δεν παραμένει στη νέα ταξινόμηση: επιλέγεται ως κύριος ο πρώτος αριθμητικά ΚΑΔ, με την προϋπόθεση ότι παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συνάφεια (κατόπιν εξέτασης των επεξηγηματικών σημειώσεων). Οι επιπλέον ΚΑΔ δηλώνονται ως δευτερεύουσες δραστηριότητες. γ) Ολική αναθεώρηση της ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων: επιλέγεται ο ΚΑΔ με την μεγαλύτερη συνάφεια με τον υφιστάμενο (βάσει των επεξηγηματικών σημειώσεων). Σε κάθε περίπτωση, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα, μετά την επισκόπηση της αντιστοίχισης, να προβούν σε διόρθωση ή αλλαγή των καταχωρημένων στοιχείων έως την 1η Ιουνίου 2026, χωρίς την επιβολή προστίμου. Ποιο είναι το χρονικό περιθώριο για την υποβολή δηλώσεων διόρθωσης ή αλλαγής των ΚΑΔ που προέκυψαν από την αυτόματη αντιστοίχιση, χωρίς την επιβολή προστίμου;

Οι φορολογούμενοι μπορούν να προχωρήσουν σε διορθώσεις ή αλλαγές έως την 1η Ιουνίου 2026, με ημερομηνία δήλωσης την ημερομηνία της αυτόματης αντιστοίχισης. Μετά το πέρας της 1ης Ιουνίου 2026 επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 53 του ΚΦΔ. Μετά την ολοκλήρωση της αυτόματης αντιστοίχισης, πώς ενημερώνονται οι φορολογούμενοι;

Οι φορολογούμενοι ενημερώνονται με μήνυμα που αναρτάται στον λογαριασμό τους, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Τα Μηνύματά μου. Παράλληλα, λαμβάνουν σχετική ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει. Δίνεται η δυνατότητα επισκόπησης των νέων ΚΑΔ στη ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή: Μητρώο & Επικοινωνία > Βεβαιώσεις Μητρώου > Τρέχουσα Εικόνα Οντότητας/Επιχείρησης. Πώς υποβάλλεται η δήλωση μεταβολής/διόρθωσης των ΚΑΔ μετά την αυτόματη αντιστοίχιση;

Μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή: Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Επιχείρησης ή/και Στοιχεία Εγκατάστασης Εσωτερικού > Νέα Δήλωση. Σε περίπτωση που δεν διενεργήθηκε η αυτόματη αντιστοίχιση, ενώ είχε γίνει η αντιστοίχιση ΚΑΔ 2008, πώς υποβάλλεται η δήλωση αντιστοίχισης νέων ΚΑΔ 2025;

Κατόπιν ειδοποίησης του φορολογούμενου, υποβάλλεται αίτημα έως την 1η Ιουνίου 2026, χωρίς την επιβολή προστίμου, μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου» της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη θεματική ενότητα Μητρώο, επιλέγοντας: α) Για τα φυσικά πρόσωπα: Μεταβολή εργασιών φυσικού προσώπου που δεν δύναται να ολοκληρωθεί μέσω της Ψηφιακής Πύλης myAADE. β) Για τα νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες: Μεταβολή εργασιών ημεδαπών/αλλοδαπών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που δεν δύναται να ολοκληρωθεί μέσω της Ψηφιακής Πύλης myAADE. Κατά την ψηφιακή υποβολή, θα πρέπει να επισυνάπτεται η σχετική δήλωση Μητρώου (έντυπο Δ211), καθώς και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης δραστηριότητας. Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί αντιστοίχιση των ΚΑΔ 1997 με τους ΚΑΔ 2008;

Θα αντικατασταθούν με ορισμένο ειδικό ΚΑΔ. Πώς υποβάλλονται τα αιτήματα που αφορούν αναδρομικές μεταβολές ΚΑΔ μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2026, μετά την 1η Μαρτίου 2026;

Μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου» της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη θεματική ενότητα Μητρώο, επιλέγοντας: α) Για τα φυσικά πρόσωπα: Μεταβολή εργασιών φυσικού προσώπου που δεν δύναται να ολοκληρωθεί μέσω της Ψηφιακής Πύλης myAADE. β) Για τα νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες: Μεταβολή εργασιών ημεδαπών/αλλοδαπών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που δεν δύναται να ολοκληρωθεί μέσω της Ψηφιακής Πύλης myAADE. Κατά την ψηφιακή υποβολή θα πρέπει να επισυνάπτεται η σχετική δήλωση Μητρώου (έντυπο Δ211), καθώς και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης δραστηριότητας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



