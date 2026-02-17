ΑΑΔΕ: Εντατικοί έλεγχοι 24ωρης βάσης κατά φοροδιαφυγής

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενισχύει σημαντικά τις προσπάθειες καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς, προχωρώντας σε ελέγχους σε 24ωρη βάση μέσω υπερωριακής απασχόλησης, νυχτερινής εργασίας και αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων.

Για τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προβλέπεται συνολική δαπάνη 190.000 ευρώ έως τις 30 Ιουνίου 2026. Από αυτά, 153.000 ευρώ αφορούν έως 23.500 ώρες απογευματινής υπερωρίας για 430 υπαλλήλους, ενώ 37.000 ευρώ καλύπτουν έως 4.000 ώρες νυχτερινής εργασίας, εργασίας Κυριακών και αργιών για 240 υπαλλήλους.

Παράλληλα, για τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων – γνωστή και ως «Ράμπο» της ΑΑΔΕ – διατίθενται 80.000 ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2026, καλύπτοντας έως 12.000 ώρες απογευματινής υπερωρίας για 100 υπαλλήλους, με ανώτατο όριο 120 ωρών ανά ελεγκτή. Η ενίσχυση αφορά περίπου 1.800 ανοιχτές υποθέσεις, οι οποίες ερευνώνται με εξαντλητικούς ελέγχους «πόθεν έσχες» σε ελεγχόμενους και συγγενικά πρόσωπα.

Οι έλεγχοι εστιάζουν σε διασταυρώσεις δεδομένων από πολλαπλές πηγές, όπως τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρείες, ΔΕΚΟ, μεσιτικά και συμβολαιογραφικά γραφεία, επιμελητήρια, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και κλινικές, ανταλλακτήρια συναλλάγματος, πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων και social media, τα οποία παρέχουν στοιχεία για το επίπεδο ζωής φορολογουμένων.

Για το 2026 προγραμματίζονται τουλάχιστον 26.000 πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι, με το 80% να αφορά υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας. Οι έλεγχοι κατανέμονται ως εξής:

Δεύτερο κύμα: 25.400 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι από ΕΛΚΕ Αττικής και Θεσσαλονίκης, ΔΟΥ, Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης, ΚΕΦΟΔΕ, ΚΕΒΕΙΣ και ΚΕΦΟΚ Αττικής και Θεσσαλονίκης, για ορθή εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων.

Τρίτο κύμα: 18.000 στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι και τουλάχιστον 900 έρευνες μεγάλης φοροδιαφυγής από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ).

Επιπλέον, προβλέπονται τουλάχιστον 2.500 έλεγχοι για φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.

Η ΑΑΔΕ συνδυάζει την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με ψηφιακά εργαλεία, όπως Ψηφιακό Πελατολόγιο και Ηλεκτρονικά Τιμολόγια, για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

