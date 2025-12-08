ΑΑΔΕ: Εντατικοί έλεγχοι σε μισθωτήρια, ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Εκτεταμένους ελέγχους στα μισθωτήρια συμβόλαια που εμφανίζουν ασυνήθιστα χαμηλά ενοίκια ξεκινά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μετά την ολοκλήρωση, στο τέλος Δεκεμβρίου, της διαδικασίας υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων από φορολογούμενους που είχαν καταχωρίσει εσφαλμένα στοιχεία και έλαβαν μειωμένη επιστροφή ενοικίου.

Οι έλεγχοι αφορούν στοχευμένες διασταυρώσεις των δηλωθέντων μισθωμάτων με τις αντικειμενικές συνθήκες της αγοράς και τα δεδομένα που διαθέτουν οι φορολογικές αρχές από τράπεζες, παρόχους ενέργειας και άλλους φορείς. Προτεραιότητα δίνεται σε μισθωτήρια με εμφανείς αποκλίσεις, όπου υπάρχει ένδειξη ότι συμφωνήθηκαν για τυπικούς λόγους, ενώ στην πράξη το πραγματικό ενοίκιο είναι υψηλότερο.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι πολλές μισθώσεις είτε δεν έχουν δηλωθεί είτε εμφανίζουν τιμές που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Χαρακτηριστικά παραδείγματα εντοπίζονται σε διάφορες περιοχές της χώρας: διαμέρισμα 107 τ.μ. στη Νέα Κυδωνία Χανίων δηλώθηκε με μίσθωμα 5 ευρώ μηνιαίως, ενώ παρόμοια φαινόμενα καταγράφονται σε Αιγάλεω, Γαλάτσι, Άγιο Δημήτριο, Ηλιούπολη, Χαλάνδρι και άλλες περιοχές.

Οι δηλώσεις για την επιδότηση ενοικίου ενισχύουν τις υποψίες για εκτεταμένα «μαύρα» μισθώματα. Από τους περίπου 900.000 δικαιούχους, οι 180.000 δήλωσαν μίσθωμα έως 100 ευρώ, ενώ 630.000 δήλωσαν ποσά μεταξύ 100 και 400 ευρώ. Μόλις το 10% ανέφερε ενοίκιο άνω των 400 ευρώ, παρά τη σημαντική αύξηση των τιμών την τελευταία τριετία που έχει οδηγήσει σε σημαντική στεγαστική πίεση.

Ενδεικτικές ακραίες περιπτώσεις δηλωθέντων ενοικίων

Αιγάλεω, 88 τ.μ.: 10 ευρώ

Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης, 66 τ.μ.: 10 ευρώ

Γαλάτσι, 62 τ.μ.: 25 ευρώ

Ίλιον, 75 τ.μ.: 20 ευρώ

Άγιος Δημήτριος, 30 τ.μ.: 10 ευρώ

Ηλιούπολη, 133 τ.μ.: 20 ευρώ

Χαλάνδρι, 119 τ.μ.: 30 ευρώ

Νέα Κυδωνία Χανίων, 107 τ.μ.: 5 ευρώ

Περιστέρι, 111 τ.μ.: 10 ευρώ

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, χιλιάδες μισθώσεις παραμένουν αδήλωτες ή υποδηλώνονται, ενώ αρκετά μισθωτήρια έχουν μείνει ενεργά με παλαιά στοιχεία που δεν αντανακλούν τις σημερινές τιμές.

Υποχρεωτικές ηλεκτρονικές πληρωμές από το 2026

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, κάθε πληρωμή ενοικίου –είτε αφορά κύρια κατοικία είτε εξοχική ή φοιτητική στέγη– θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού συστήματος. Το μέτρο στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής, διευκολύνοντας παράλληλα τις διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ.

Όσοι ενοικιαστές δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα για την καταβολή ενοικίου θα χάνουν το δικαίωμα επιδότησης, ακόμη και αν πληρούν τα κριτήρια. Από την πλευρά τους, οι ιδιοκτήτες που συνεχίζουν να λαμβάνουν μισθώματα σε μετρητά δεν θα δικαιούνται την έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημά τους. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που καταβάλλουν τα ενοίκια με μετρητά θα χάνουν τη δυνατότητα έκπτωσης της δαπάνης.

