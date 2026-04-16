ΑΑΔΕ: Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στο ηλεκτρονικό εμπόριο – Ειδική υπηρεσία για τον έλεγχο e-shops και μικρών επιχειρήσεων

Σε μια στρατηγική κίνηση για την πάταξη της φοροδιαφυγής στον ψηφιακό χώρο προχωρά η ΑΑΔΕ, δημιουργώντας έναν νέο, εξειδικευμένο ελεγκτικό μηχανισμό. Με απόφαση του διοικητή της, συγκροτείται στην Αττική μια νέα υποδιεύθυνση υπό το ΚΕΦΟΔΕ, η οποία θα εστιάζει αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τα e-shops και τις μικρές επιχειρήσεις.

Η νέα δομή, η οποία έχει ήδη δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, φέρει τον τίτλο «Υποδιεύθυνση Γ’ – Μητρώου, Απεικόνισης Συναλλαγών και Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ Ηλεκτρονικού Εμπορίου – Μικρών Επιχειρήσεων». Στόχος της είναι η στενή παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης και η διενέργεια στοχευμένων διασταυρώσεων σε επιχειρήσεις με έντονη δραστηριότητα στο διαδίκτυο και διασυνοριακές πωλήσεις.

Δύο πυλώνες ελέγχων

Η νέα υπηρεσία χωρίζεται σε δύο κρίσιμα τμήματα:

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (OSS και IOSS): Το τμήμα αυτό θα αναλάβει τη διαχείριση των ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ που αφορούν πωλήσεις προς καταναλωτές εντός Ε.Ε. Θα ελέγχει τις εγγραφές, τις μεταβολές και τις διαγραφές επιχειρήσεων, ενώ θα παρακολουθεί στενά την υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ και την έγκαιρη καταβολή των φόρων.

Καθεστώς Μικρών Επιχειρήσεων: Το δεύτερο τμήμα θα επικεντρωθεί στον έλεγχο των ορίων τζίρου για την ένταξη ή απένταξη από το καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ. Η επιτήρηση αφορά τόσο ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη όσο και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ή πωλούν προϊόντα στην ελληνική αγορά.

Η ίδρυση της συγκεκριμένης υποδιεύθυνσης σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια εποχή όπου η φορολογική διοίκηση διαθέτει τα διοικητικά εργαλεία να «σκανάρει» σε πραγματικό χρόνο τις συναλλαγές. Το βάρος πέφτει πλέον στην επαλήθευση των ορίων κύκλου εργασιών, ώστε να εντοπίζονται επιχειρήσεις που παραμένουν σε ευνοϊκά καθεστώτα ενώ τα έχουν υπερβεί.

Η κίνηση αυτή αποτελεί σαφή προειδοποίηση προς την αγορά για πυκνότερους διασταυρωτικούς ελέγχους το προσεχές διάστημα, καθώς η ΑΑΔΕ επιδιώκει να κλείσει τις «τρύπες» φοροδιαφυγής που εντοπίζονται στις τριμηνιαίες αναφορές και στις διασυνοριακές πωλήσεις αγαθών.

