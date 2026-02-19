ΑΑΔΕ: Φορολογικό «σαφάρι» σε ηλεκτρονικά πορτοφόλια και ξένες τράπεζες

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά στην ενίσχυση και διεύρυνση του μηχανισμού αυτοματοποιημένου ελέγχου προσαύξησης περιουσίας μέσω του συστήματος BANCAPP (Bank Account Nexus Crosscheck Application). Στόχος είναι η συλλογή τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών δεδομένων όχι μόνο από εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα, αλλά και από ευρύτερο φάσμα φορέων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, με την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ με αριθμό Α.1041/2026, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 18 Φεβρουαρίου 2026 και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της, τροποποιείται το πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος. Στο πεδίο εφαρμογής εντάσσονται πλέον ρητά:

Τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια.

Τα ιδρύματα πληρωμών (σύμφωνα με τον ν. 4537/2018) και τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος (σύμφωνα με τον ν. 4021/2011), εφόσον δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα –με ή χωρίς φυσική εγκατάσταση– και είναι εγγεγραμμένα στο αντίστοιχο Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι παραπάνω φορείς χαρακτηρίζονται πλέον ως «Υπόχρεα Πρόσωπα» για τη διαβίβαση δεδομένων στο BANCAPP. Επιπλέον, για κάθε αίτημα ελέγχου που υποβάλλεται μέσω του συστήματος, η ΑΑΔΕ λαμβάνει υποχρεωτική και καθολική απάντηση από το σύνολο των υπόχρεων φορέων, καλύπτοντας όλα τα εμπίπτοντα πρόσωπα.

Το BANCAPP λειτουργεί ως ψηφιακή πλατφόρμα που διασυνδέεται με το ΟΠΣ ELENXIS της ΑΑΔΕ. Όταν εκδίδεται εντολή ελέγχου για συγκεκριμένο ΑΦΜ, αποστέλλονται αυτοματοποιημένα αιτήματα άρσης τραπεζικού και επαγγελματικού απορρήτου. Οι υπόχρεοι φορείς οφείλουν να απαντήσουν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, παρέχοντας στοιχεία για το σύνολο των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και συναλλαγών που σχετίζονται με το ελεγχόμενο πρόσωπο και την ελεγχόμενη περίοδο.

Στα δεδομένα που διαβιβάζονται περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

Καταθετικοί λογαριασμοί (άμεσης ζήτησης και προθεσμιακοί)

Χορηγητικά προϊόντα

Επενδυτικά χαρτοφυλάκια (μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα κ.ά.)

Πιστωτικές κάρτες

Τραπεζικές θυρίδες

Λογαριασμοί πληρωμών

Προπληρωμένες κάρτες

Ηλεκτρονικά πορτοφόλια

Παράλληλα, αξιοποιούνται πληροφορίες από το Αρχείο Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών, όπως κινήσεις λογαριασμών και λοιπές χρηματοοικονομικές πράξεις.

