ΑΑΔΕ: Φορολογικό «σαφάρι» σε ηλεκτρονικά πορτοφόλια και ξένες τράπεζες

Η ΑΑΔΕ επεκτείνει το σύστημα BANCAPP σε ξένες τράπεζες και ηλεκτρονικά πορτοφόλια

ΑΑΔΕ: Φορολογικό «σαφάρι» σε ηλεκτρονικά πορτοφόλια και ξένες τράπεζες
19 Φεβ. 2026 7:56
Pelop News

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά στην ενίσχυση και διεύρυνση του μηχανισμού αυτοματοποιημένου ελέγχου προσαύξησης περιουσίας μέσω του συστήματος BANCAPP (Bank Account Nexus Crosscheck Application). Στόχος είναι η συλλογή τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών δεδομένων όχι μόνο από εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα, αλλά και από ευρύτερο φάσμα φορέων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, με την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ με αριθμό Α.1041/2026, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 18 Φεβρουαρίου 2026 και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της, τροποποιείται το πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος. Στο πεδίο εφαρμογής εντάσσονται πλέον ρητά:

  • Τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια.
  • Τα ιδρύματα πληρωμών (σύμφωνα με τον ν. 4537/2018) και τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος (σύμφωνα με τον ν. 4021/2011), εφόσον δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα –με ή χωρίς φυσική εγκατάσταση– και είναι εγγεγραμμένα στο αντίστοιχο Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι παραπάνω φορείς χαρακτηρίζονται πλέον ως «Υπόχρεα Πρόσωπα» για τη διαβίβαση δεδομένων στο BANCAPP. Επιπλέον, για κάθε αίτημα ελέγχου που υποβάλλεται μέσω του συστήματος, η ΑΑΔΕ λαμβάνει υποχρεωτική και καθολική απάντηση από το σύνολο των υπόχρεων φορέων, καλύπτοντας όλα τα εμπίπτοντα πρόσωπα.

Το BANCAPP λειτουργεί ως ψηφιακή πλατφόρμα που διασυνδέεται με το ΟΠΣ ELENXIS της ΑΑΔΕ. Όταν εκδίδεται εντολή ελέγχου για συγκεκριμένο ΑΦΜ, αποστέλλονται αυτοματοποιημένα αιτήματα άρσης τραπεζικού και επαγγελματικού απορρήτου. Οι υπόχρεοι φορείς οφείλουν να απαντήσουν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, παρέχοντας στοιχεία για το σύνολο των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και συναλλαγών που σχετίζονται με το ελεγχόμενο πρόσωπο και την ελεγχόμενη περίοδο.

Στα δεδομένα που διαβιβάζονται περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

  • Καταθετικοί λογαριασμοί (άμεσης ζήτησης και προθεσμιακοί)
  • Χορηγητικά προϊόντα
  • Επενδυτικά χαρτοφυλάκια (μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα κ.ά.)
  • Πιστωτικές κάρτες
  • Τραπεζικές θυρίδες
  • Λογαριασμοί πληρωμών
  • Προπληρωμένες κάρτες
  • Ηλεκτρονικά πορτοφόλια

Παράλληλα, αξιοποιούνται πληροφορίες από το Αρχείο Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών, όπως κινήσεις λογαριασμών και λοιπές χρηματοοικονομικές πράξεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:14 ΕΝΦΙΑ 2026: Κλείνει η εφαρμογή Ε9 από σήμερα – Πότε αναρτώνται τα εκκαθαριστικά
9:14 «Κιβωτός Κόσμου»: Ενοχή για τον π. Αντώνιο, καταδίκη για περισσότερες κατηγορίες
9:06 Φωτογραφικά ντοκουμέντα Καισαριανής: Πόσο αποτιμώνται οι 12 φωτογραφίες που θα αγοράσει το Δημόσιο
9:05 «Acqua alta» στη Βενετία: Το σπάνιο φαινόμενο που γέμισε ψάρια τους δρόμους ΒΙΝΤΕΟ
8:58 Απομάκρυνση νηπιαγωγού στη Μυτιλήνη μετά από 30 καταγγελίες ακαταλληλότητας, «βλέπει φαντάσματα»
8:58 Πρώτη συνεδρίαση του «Board of Peace» του Τραμπ: Ηχηρές απουσίες από Ευρώπη
8:53 Ρωσία: Κατέστρεψε 113 ουκρανικά drones, πυρκαγιά σε δεξαμενή διυλιστηρίου στο Πσκόφ
8:50 Ρύθμιση δανείων σε ελβετικό φράγκο: Ερωτήσεις και απαντήσεις
8:45 Ηθοποιοί: Νέα 24ωρη απεργία αύριο Παρασκευή για τις Συλλογικές Συμβάσεις
8:36 Νέα τραγωδία στην Κίνα: 5 παιδιά ανάμεσα στα θύματα της φονικής έκρηξης σε κατάστημα πυροτεχνημάτων
8:32 Απεργία ταξί: Πορεία διαμαρτυρίας προς το Μαξίμου
8:29 Δυστύχημα Τέμπη: Διορία για τις εκταφές των εννέα θυμάτων, αντιδράσεις των συγγενών
8:23 «Ανάσα» για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο: Άνοιξε η πλατφόρμα για το κούρεμα των οφειλών
8:19 ΒΙΟΛΑΝΤΑ: Η «λευκή επιταγή» του ιδιοκτήτη σε συνεργάτες, οδηγείτε στις φυλακές Τρικάλων
8:13 Συνάντηση Μητσοτάκη – Μόντι στο Νέο Δελχί: Άμυνα και τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο των επαφών
8:01 Κορυδαλλός – Δημογλίδου για έκρηξη χειροβομβίδας: Στη γειτονιά υπάρχουν παραβατικά άτομα
8:00 Γίναμε Ευρωπαίοι
7:56 ΑΑΔΕ: Φορολογικό «σαφάρι» σε ηλεκτρονικά πορτοφόλια και ξένες τράπεζες
7:48 Καιρός: Μεταβολή με καταιγίδες από τα Δυτικά και ισχυρούς ανέμους και η Καθαρά Δευτέρα, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:37 Για σοβαρές συνέπειες προειδοποιεί ο Λαβρόφ τις ΗΠΑ σε περίπτωση επίθεσης στο Ιράν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ