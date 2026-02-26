ΑΑΔΕ: «Λουκέτο» 10 ημερών στο Φορολογικό Μητρώο

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανακοίνωσε ότι από την 1η έως και τις 10 Μαρτίου 2026 (συμπεριλαμβανομένων Σαββάτου και Κυριακής) οι ψηφιακές εφαρμογές του Φορολογικού Μητρώου (για φυσικά και νομικά πρόσωπα) θα τεθούν εκτός λειτουργίας.

Η προσωρινή διακοπή κρίνεται αναγκαία λόγω της αυτοματοποιημένης μαζικής αντιστοίχισης των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) με τα νέα ευρωπαϊκά στατιστικά πρότυπα (NACE Rev. 2.1 και συναφείς εναρμονίσεις). Η διαδικασία απαιτεί πλήρη μετάπτωση και επανεπεξεργασία δεδομένων στο κεντρικό σύστημα TAXISnet.

Ποιες συναλλαγές δεν θα είναι δυνατές

Κατά το 10ήμερο αυτό οι φορολογούμενοι (πολίτες και επιχειρήσεις) δεν θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήματα για:

Έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας (νέες ΑΦΜ / έναρξη εργασιών)

Μεταβολή στοιχείων Μητρώου (αλλαγή ΚΑΔ, νομικής μορφής, έδρας, διεύθυνσης κ.λπ.)

Διακοπή εργασιών (οριστική παύση)

Μεταβολή προσωπικών στοιχείων φυσικών προσώπων

Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας / έδρας

Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που απαιτεί πρόσβαση ή τροποποίηση στο Φορολογικό Μητρώο

Οι εφαρμογές αναμένεται να επανέλθουν σε πλήρη λειτουργία από τις 11 Μαρτίου 2026 (Τρίτη) και μετά.

Επείγουσες περιπτώσεις

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ (my1521) παραμένει σε λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια της διακοπής:

Τηλεφωνικά: 1521 (χωρίς χρέωση), Δευτέρα–Παρασκευή 07:00–20:00

Ψηφιακά: μέσω πλατφόρμας my1521 (24/7) → Θέματα Μητρώου → Μητρώο Φυσικών/Νομικών Προσώπων → Αλλαγή στοιχείων Μητρώου → Μεταβολή δραστηριοτήτων

Σημειώνεται ότι για έκτακτες περιπτώσεις (π.χ. άμεση έναρξη εργασιών λόγω συμβατικής υποχρέωσης) μπορεί να εξεταστεί χειρόγραφη/αυτοπρόσωπη υποβολή σε ΔΟΥ, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



