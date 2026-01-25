ΑΑΔΕ – Μητρώο Παροχών: Αυτοματοποιημένοι έλεγχοι επιδομάτων, πώς θα λειτουργεί

Η ΑΑΔΕ δημιουργεί κεντρική βάση δεδομένων για όλα τα κοινωνικά επιδόματα.

ΑΑΔΕ - Μητρώο Παροχών: Αυτοματοποιημένοι έλεγχοι επιδομάτων, πώς θα λειτουργεί
25 Ιαν. 2026 21:59
Pelop News

Το Μητρώο Παροχών της ΑΑΔΕ πρόκειται να αποτελέσει τον κεντρικό μηχανισμό ελέγχου και διαχείρισης όλων των κοινωνικών επιδομάτων και παροχών, με πλήρη ενεργοποίηση εντός του 2026. Το νέο σύστημα θα συγκεντρώνει σε μία ενιαία ψηφιακή βάση όλα τα στοιχεία που αφορούν δικαιούχους, ποσά, διάρκεια και προϋποθέσεις χορήγησης, δημιουργώντας για κάθε πολίτη ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό προφίλ ανά ΑΦΜ.

Μέσω αυτοματοποιημένων διασταυρώσεων εισοδηματικών, περιουσιακών και οικογενειακών δεδομένων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΟΠΕΚΑ, ΔΥΠΑ κ.ά.), το Μητρώο θα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο ή περιοδικά την επιλεξιμότητα για κάθε παροχή. Παράλληλα, θα εντοπίζει περιπτώσεις αλληλοεπικάλυψης επιδομάτων, ταυτόχρονης λήψης πολλαπλών ενισχύσεων για την ίδια ανάγκη ή χορήγησης χωρίς πλήρωση των προϋποθέσεων.

Πώς θα λειτουργεί το σύστημα βήμα-βήμα:

  • Συγκέντρωση δεδομένων: Οι φορείς χορήγησης θα διαβιβάζουν τακτικά στοιχεία για παροχές, δικαιούχους και ποσά, τα οποία θα ενοποιούνται σε κοινά πρότυπα.
  • Ταυτοποίηση δικαιούχων: Κάθε παροχή θα συνδέεται υποχρεωτικά με ΑΦΜ (και ΑΜΚΑ όπου απαιτείται), δημιουργώντας ενιαίο προφίλ παροχών.
  • Χαρτογράφηση παροχών: Τα επιδόματα θα κατηγοριοποιούνται ανά τύπο, σκοπό και κριτήρια, για άμεσο εντοπισμό επικαλύψεων.
  • Αυτόματες διασταυρώσεις: Έλεγχος εισοδήματος, περιουσίας, οικογενειακής κατάστασης κ.λπ. από φορολογικές δηλώσεις και άλλα μητρώα.
  • Αξιολόγηση επιλεξιμότητας: Αυτόματη κατάταξη σε επιλέξιμο, μη επιλέξιμο ή υπό επανεξέταση.
  • Έλεγχος σωρευτικής λήψης: Ανίχνευση υπερβάσεων ορίων ή πολλαπλών παροχών για ίδια ανάγκη.
  • Στοχευμένοι έλεγχοι: Υποθέσεις υψηλού κινδύνου θα οδηγούνται σε περαιτέρω έλεγχο ή αίτημα συμπληρωματικών στοιχείων.
  • Ενημέρωση δικαιούχων: Πρόσβαση στο ψηφιακό προφίλ για παρακολούθηση ενεργών/εκκρεμών παροχών και λόγων απόρριψης.
  • Εκκαθάριση και καταβολή: Οι φορείς θα χορηγούν επιδόματα με ενσωματωμένους ελέγχους – σε περιπτώσεις αχρεωστήτων, θα ενεργοποιείται επιστροφή ή συμψηφισμός.
  • Δυναμική λειτουργία: Κάθε μεταβολή (εισόδημα, περιουσία, οικογενειακή κατάσταση) θα επανεξετάζει αυτομάτως την επιλεξιμότητα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:05 Η νίκη του Κεφαλληνιακού κι όλα όσα έγιναν στην Α2 ΕΣΚΑ-Η
21:59 ΑΑΔΕ – Μητρώο Παροχών: Αυτοματοποιημένοι έλεγχοι επιδομάτων, πώς θα λειτουργεί
21:58 Πολύτιμες εμπειρίες στη Λάρισα για τη μικτή ομάδα πόλο Προμίνι της ΝΕΠ – Φωτογραφίες
21:51 Βερολίνο: Πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς σε διαμέρισμα
21:43 Εβδομάδα πληρωμών: Ποιοι πάνε ταμείο, πότε μπαίνουν οι συντάξεις Φεβρουαρίου
21:36 Το Αθλόραμα πανελλήνιες διακρίσεις στο βάδην
21:28 Ριάμπκοφ: Ο Πούτιν προσκάλεσε τον Τραμπ στη Μόσχα
21:14 Ομπάμα: «Κουδούνι αφύπνισης» ο θάνατος του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη
21:12 Α1 ΕΣΚΑ-Η: Η Ολυμπιάδα φινάλε με α΄ γύρου με νίκη – Φωτογραφίες
21:00 Σπ. Αντωνόπουλος: «Η ευθύνη βαραίνει τον προπονητή»
20:56 Δημοσκόπηση: 6 στους 10 Γερμανούς θεωρούν τον Τραμπ απειλή για τη χώρα τους
20:47 «Λευκός καπνός» στο συνέδριο της Νέας Αριστεράς: Εγκρίθηκε η πολιτική απόφαση για ενωτικό μέτωπο κατά της Δεξιάς
20:40 Αίγιο: Εκδημία του π. Αλεξίου Κατσίκα
20:38 Η Αχαγιά ΄82 δεν χαμογέλασε στο Καναλάκι – Βίντεο/δηλώσεις
20:33 Τασούλας: Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Πόλο Ανδρών
20:26 Χιονοκαταιγίδα «Fern»: Αρκτικό ψύχος πλήττει 37 πολιτείες ΗΠΑ, τέσσερις νεκροί, πάνω από 1 εκατ. χωρίς ρεύμα
20:18 Η μπασκετική Παναχαϊκή γλύκανε τους φίλους της στο ποδόσφαιρο με σούπερ νίκη – Φωτογραφίες/δηλώσεις
20:17 Ζελένσκι: Έτοιμο το έγγραφο αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία
20:04 Θερμά συγχαρητήρια Μητσοτάκη στην Εθνική Πόλο Ανδρών για το χάλκινο μετάλλιο
20:03 Βλάχος: «Θέλαμε πολύ να φύγουμε από εδώ με μετάλλιο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24-25/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ