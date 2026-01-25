ΑΑΔΕ – Μητρώο Παροχών: Αυτοματοποιημένοι έλεγχοι επιδομάτων, πώς θα λειτουργεί

Το Μητρώο Παροχών της ΑΑΔΕ πρόκειται να αποτελέσει τον κεντρικό μηχανισμό ελέγχου και διαχείρισης όλων των κοινωνικών επιδομάτων και παροχών, με πλήρη ενεργοποίηση εντός του 2026. Το νέο σύστημα θα συγκεντρώνει σε μία ενιαία ψηφιακή βάση όλα τα στοιχεία που αφορούν δικαιούχους, ποσά, διάρκεια και προϋποθέσεις χορήγησης, δημιουργώντας για κάθε πολίτη ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό προφίλ ανά ΑΦΜ.

Μέσω αυτοματοποιημένων διασταυρώσεων εισοδηματικών, περιουσιακών και οικογενειακών δεδομένων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΟΠΕΚΑ, ΔΥΠΑ κ.ά.), το Μητρώο θα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο ή περιοδικά την επιλεξιμότητα για κάθε παροχή. Παράλληλα, θα εντοπίζει περιπτώσεις αλληλοεπικάλυψης επιδομάτων, ταυτόχρονης λήψης πολλαπλών ενισχύσεων για την ίδια ανάγκη ή χορήγησης χωρίς πλήρωση των προϋποθέσεων.

Πώς θα λειτουργεί το σύστημα βήμα-βήμα:

Συγκέντρωση δεδομένων: Οι φορείς χορήγησης θα διαβιβάζουν τακτικά στοιχεία για παροχές, δικαιούχους και ποσά, τα οποία θα ενοποιούνται σε κοινά πρότυπα.

Ταυτοποίηση δικαιούχων: Κάθε παροχή θα συνδέεται υποχρεωτικά με ΑΦΜ (και ΑΜΚΑ όπου απαιτείται), δημιουργώντας ενιαίο προφίλ παροχών.

Χαρτογράφηση παροχών: Τα επιδόματα θα κατηγοριοποιούνται ανά τύπο, σκοπό και κριτήρια, για άμεσο εντοπισμό επικαλύψεων.

Αυτόματες διασταυρώσεις: Έλεγχος εισοδήματος, περιουσίας, οικογενειακής κατάστασης κ.λπ. από φορολογικές δηλώσεις και άλλα μητρώα.

Αξιολόγηση επιλεξιμότητας: Αυτόματη κατάταξη σε επιλέξιμο, μη επιλέξιμο ή υπό επανεξέταση.

Έλεγχος σωρευτικής λήψης: Ανίχνευση υπερβάσεων ορίων ή πολλαπλών παροχών για ίδια ανάγκη.

Στοχευμένοι έλεγχοι: Υποθέσεις υψηλού κινδύνου θα οδηγούνται σε περαιτέρω έλεγχο ή αίτημα συμπληρωματικών στοιχείων.

Ενημέρωση δικαιούχων: Πρόσβαση στο ψηφιακό προφίλ για παρακολούθηση ενεργών/εκκρεμών παροχών και λόγων απόρριψης.

Εκκαθάριση και καταβολή: Οι φορείς θα χορηγούν επιδόματα με ενσωματωμένους ελέγχους – σε περιπτώσεις αχρεωστήτων, θα ενεργοποιείται επιστροφή ή συμψηφισμός.

Δυναμική λειτουργία: Κάθε μεταβολή (εισόδημα, περιουσία, οικογενειακή κατάσταση) θα επανεξετάζει αυτομάτως την επιλεξιμότητα.

