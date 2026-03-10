ΑΑΔΕ: Νέοι ΚΑΔ για 1,9 εκατ. επιχειρήσεις – Έλεγχος και διορθώσεις

Η ΑΑΔΕ ολοκλήρωσε την αυτόματη αντιστοίχιση 9,5 εκατ. νέων ΚΑΔ σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο – Οι επαγγελματίες καλούνται να ελέγξουν τα στοιχεία τους στο myAADE και να προχωρήσουν σε τυχόν διορθώσεις έως την 1η Ιουνίου χωρίς κυρώσεις

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ολοκλήρωσε την κεντρική και αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση των υφιστάμενων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για 1.900.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αποδίδοντας συνολικά 9,5 εκατομμύρια νέους ΚΑΔ βάσει του επικαιροποιημένου ευρωπαϊκού συστήματος ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων (NACE Rev. 2.1).

Η διαδικασία εναρμόνισης πραγματοποιήθηκε πλήρως αυτοματοποιημένα, προκειμένου να προσαρμοστούν τα μητρώα στα νέα ευρωπαϊκά στατιστικά πρότυπα. Από σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, οι ψηφιακές εφαρμογές Μητρώου της ΑΑΔΕ λειτουργούν κανονικά και οι υπόχρεοι καλούνται να ελέγξουν τους νέους ΚΑΔ που τους αποδόθηκαν.

Πώς ελέγχουν και διορθώνουν οι επιχειρήσεις Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προχωρήσουν σε τυχόν διορθώσεις ή επικαιροποιήσεις των στοιχείων δραστηριότητάς τους έως την 1η Ιουνίου 2026 χωρίς την επιβολή προστίμου. Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή:

Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Επιχείρησης > Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης και Στοιχεία Εγκατάστασης Εσωτερικού > Αλλαγή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού

Εξυπηρέτηση και πληροφορίες

Για διευκρινίσεις, οι φορολογούμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων my1521:

Τηλεφωνικά: 1521 (χωρίς χρέωση), Δευτέρα–Παρασκευή 07:00–20:00

Ψηφιακά: Μέσω πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Μητρώου > Μητρώο Φυσικών/Νομικών Προσώπων > Αλλαγή στοιχείων Μητρώου Φυσικών/Νομικών Προσώπων > Μεταβολή δραστηριοτήτων

Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι η έγκαιρη επικαιροποίηση των ΚΑΔ είναι απαραίτητη για την ορθή φορολογική και στατιστική απεικόνιση των δραστηριοτήτων, ενώ μετά την 1η Ιουνίου 2026 τυχόν διορθώσεις ενδέχεται να επιβαρύνονται με πρόστιμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



