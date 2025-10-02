ΑΑΔΕ: Προαιρετική ένταξη σε μηνιαία υποβολή ΦΠΑ για πάνω από 1 εκατ. επιχειρήσεις

Η αλλαγή αφορά επιχειρήσεις με απλογραφικό λογιστικό σύστημα και έναρξη έως 31/12/2023

02 Οκτ. 2025 9:29
Pelop News

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) παρέχει πλέον τη δυνατότητα σε περισσότερες από 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις να υποβάλλουν προαιρετικά τις δηλώσεις ΦΠΑ σε μηνιαία βάση, αντί για τριμηνιαία.

Η αλλαγή αφορά επιχειρήσεις που έχουν έναρξη εργασιών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα. Σύμφωνα με την απόφαση Α.1049/2025 του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η προαιρετική ένταξη στη μηνιαία υποβολή επιτρέπει καλύτερο προγραμματισμό των πληρωμών ΦΠΑ και αποφυγή συσσώρευσης οφειλών στο τέλος κάθε τριμήνου.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε μεταβολή της φορολογικής περιόδου (από μηνιαία σε τριμηνιαία ή το αντίστροφο) απαιτεί παραμονή 12 μηνών πριν από νέα αλλαγή.

Η υποβολή των μηνιαίων δηλώσεων γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή:
Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ (my1521):

  • Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες 07:00 – 20:00

  • Ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521, 24/7, επιλέγοντας: Θέματα ΦΠΑ > Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ > Διάρκεια φορολογικής περιόδου & προθεσμία Δήλωσης
