ΑΑΔΕ: Ράλι ελέγχων πριν την παραγραφή υποθέσεων στο τέλος του 2025, χιλιάδες ραβασάκια

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) επιταχύνει τις διαδικασίες ελέγχου, προκειμένου να ολοκληρώσει χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του 2025. Ο φορολογικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση, με στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων, αναδρομικών, μη δηλωμένων ενοικίων και αποκλίσεων σε δηλώσεις ΦΠΑ.

Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αναδρομικές αποδοχές, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, αλλά και ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν δηλώσει τα έσοδά τους. Παράλληλα, ελέγχονται επαγγελματίες που εμφανίζουν μηδενικό ΦΠΑ, ενώ τα οικονομικά τους δεδομένα δείχνουν σημαντική δραστηριότητα.

Ήδη, χιλιάδες πολίτες έχουν λάβει σημειώματα με καταλογισμούς φόρων και προστίμων, ύστερα από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων. Οι έλεγχοι βασίζονται σε δεδομένα αποδοχών, συντάξεων, επιχειρηματικών αμοιβών, μερισμάτων και τόκων, καθώς και σε πληροφορίες από το περιουσιολόγιο και διεθνείς φορολογικές ανταλλαγές.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις υποθέσεις εισοδήματος και ΦΠΑ του 2019, που παραγράφονται με την εκπνοή του 2025. Στις ίδιες λίστες περιλαμβάνονται υποθέσεις μεταβιβάσεων ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, κυρίως για ακίνητα εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού. Εξετάζονται επίσης περιπτώσεις ανακριβών δηλώσεων εσόδων, παραλείψεων αναδρομικών ποσών και απλήρωτων τελών κυκλοφορίας προηγούμενων ετών.

Η ΑΑΔΕ επιδιώκει να ολοκληρώσει τους ελέγχους και να κοινοποιήσει όλες τις πράξεις καταλογισμού εντός προθεσμίας, ώστε να μην χαθεί το δικαίωμα είσπραξης. Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, πράξεις που δεν κοινοποιούνται εγκαίρως θεωρούνται παραγεγραμμένες.

Η διαδικασία εντατικοποιεί την πίεση τόσο προς τη φορολογική διοίκηση όσο και προς τους πολίτες, που καλούνται να ανταποκριθούν άμεσα στις ειδοποιήσεις. Οι έλεγχοι της τελευταίας στιγμής αναδεικνύουν τη δυσκολία ενός συστήματος που επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα και στη γραφειοκρατία, ενώ παράλληλα τονίζουν τη σημασία της έγκαιρης συμμόρφωσης και διαφάνειας.

Η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι η παραγραφή δεν αποτελεί καταφύγιο για όσους δεν έχουν δηλώσει σωστά τα εισοδήματά τους. Το 2025 θεωρείται ορόσημο για τη λήξη χιλιάδων εκκρεμών υποθέσεων, με τη φορολογική αρχή να στοχεύει στην πλήρη διευθέτησή τους εντός των προθεσμιών.

