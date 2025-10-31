ΑΑΔΕ: Ρεκόρ προσφυγών κατά φόρων και προστίμων, 3 στους 10 δικαιώθηκαν

Τι προκύπτει από τα τατιστικά του οκταμήνου Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 της ΑΑΔΕ

Εφορία
31 Οκτ. 2025 8:29
Pelop News

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) καταγράφει αύξηση στις ενδικοφανείς προσφυγές φορολογουμένων που αμφισβητούν αποφάσεις επιβολής φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων, με την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) να λειτουργεί ως βασικός μηχανισμός διοικητικής διόρθωσης. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, το 27,2% των εξεταζόμενων υποθέσεων οδήγησε σε ολική ή μερική ακύρωση των καταλογισμών, απαλλάσσοντας πολίτες και επιχειρήσεις από σημαντικά ποσά. Η ΔΕΔ, ως ανεξάρτητη υπηρεσία που προηγείται των δικαστηρίων, εξέτασε εκατοντάδες περιπτώσεις, τροποποιώντας πράξεις της φορολογικής διοίκησης και συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση του δικαστικού συστήματος.

Οι προσφυγές, ποιοι δικαιώθηκαν

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, καταχωρίστηκαν 5.984 προσφυγές από ιδιώτες και επιχειρήσεις. Από αυτές, εξετάστηκαν οι 4.332, με 1.178 να καταλήγουν υπέρ των προσφευγόντων – είτε πλήρως είτε εν μέρει. Αντίθετα, 3.076 ενδικοφανείς αιτήσεις απορρίφθηκαν, ενώ 58 κρίθηκαν σιωπηρά απορριπτόμενες λόγω παρέλευσης της 120ήμερης προθεσμίας χωρίς απόφαση. Επιπλέον, 20 υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο μετά από εθελοντική παραίτηση των ενδιαφερομένων.

Οι απορριπτόμενες υποθέσεις δεν κλείνουν οριστικά την πόρτα: περίπου το 40% προχωρά σε διοικητική δικαστική οδό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε καθυστερήσεις και κόστη. Η ΔΕΔ εξετάζει τα πραγματικά και νομικά στοιχεία κάθε υπόθεσης, προσφέροντας διοικητική λύση πριν από την ταλαιπωρία των δικαστηρίων.

Διαδικασία και προϋποθέσεις προσφυγής

Η υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών πρέπει να γίνει εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου. Σε περίπτωση παράβασης της προθεσμίας, ο φορολογούμενος στερείται πλέον δικαιώματος επανεξέτασης, ακόμη και δικαστικής.

Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας είναι η καταβολή του 50% του επιβληθέντος ποσού, το οποίο επιστρέφεται εάν η απόφαση είναι ευνοϊκή – πλήρως ή μερικώς. Η εξέταση διεξάγεται αποκλειστικά από στελέχη της ΑΑΔΕ, χωρίς ανάγκη νομικής εκπροσώπησης, και εστιάζει σε τυχόν λάθη ή υπερβάσεις των ελεγκτικών αρχών.

Από την ίδρυση της ΔΕΔ το 2013 έως τον Αύγουστο 2025, έχουν υποβληθεί 100.444 προσφυγές, με 95.205 να έχουν εκδικαστεί. Σε 23.723 περιπτώσεις, οι φορολογούμενοι βγήκαν νικητές, με ακύρωση ή μείωση φόρων και προστίμων. Παράλληλα, 38.516 υποθέσεις μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια, ενώ 5.239 παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Παράλληλα, παρατηρείται αύξηση στις περιπτώσεις «συμβιβασμού», όπου φορολογούμενοι αποδέχονται τις διαπιστώσεις ελέγχου για να κερδίσουν μείωση έως 50% στα πρόστιμα. Αυτή η επιλογή, που προβλέπεται νομοθετικά, διευκολύνει την ταχεία διευθέτηση, μειώνει τον φόρτο των αρχών και ενισχύει την είσπραξη εσόδων.

Πηγή: Ημερησία
