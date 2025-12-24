ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα για ιδιωτικά πρατήρια καυσίμων – Τριμηνη προθεσμία καταχώρισης στοιχείων

24 Δεκ. 2025
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έθεσε σε λειτουργία τη νέα ψηφιακή εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας Ιδιωτικής Χρήσης. Η πλατφόρμα παρέχει σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για τη διαχείριση και παρακολούθηση των δεξαμενών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης.

Στόχος της εφαρμογής είναι η σημαντική ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων, η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων και η διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και ασφάλειας στον κλάδο. Με τον τρόπο αυτό, η ΑΑΔΕ ενισχύει την εποπτεία και τον έλεγχο της αγοράς καυσίμων.

Η λειτουργία της πλατφόρμας καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση Α1180/2025, που υπογράφουν ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γεώργιος Κώτσηρας, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.

Η απόφαση ορίζει:

  • Τα στοιχεία που πρέπει να καταχωρίζονται στο Μητρώο.
  • Τους υπόχρεους για την καταχώριση και επικαιροποίηση των στοιχείων, οι οποίοι είναι: οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίου ιδιωτικής χρήσης, οι εγκαταστάτες συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών και οι φορείς παροχής υπηρεσιών ογκομέτρησης δεξαμενών.
  • Προθεσμία τριών (3) μηνών για την ολοκλήρωση της καταχώρισης, έως τις 23 Μαρτίου 2026.

Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή: Εφαρμογές > Τελωνειακές Υπηρεσίες ή Φορολογικές Υπηρεσίες > Συστήματα εισροών – εκροών καυσίμων > Ιδιωτικά πρατήρια υγρών καυσίμων.

Παράλληλα, από τις 23 Δεκεμβρίου 2025 ξεκινά η εξάμηνη προθεσμία (έως 23 Ιουνίου 2026) εντός της οποίας πρέπει να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών-εκροών στα ιδιωτικά πρατήρια, σύμφωνα με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις Α1176/2024 και Α1093/2025.

 

