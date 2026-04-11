ΑΑΔΕ – «Supercars»: Δεσμεύτηκαν 229 πολυτελή ΙΧ με ξένες πινακίδες

11 Απρ. 2026 19:47
Pelop News

Εκτεταμένη επιχείρηση ελέγχων σε πολυτελή οχήματα πραγματοποίησε τις τελευταίες ημέρες η ΑΑΔΕ μέσω των ελεγκτών του ΔΕΟΣ, αποκαλύπτοντας σειρά σοβαρών παραβάσεων που σχετίζονται με τη νόμιμη κυκλοφορία και χρήση supercars στην Ελλάδα.

Η επιχείρηση οργανώθηκε μετά από αξιοποίηση δεδομένων από διόδια, τελωνεία και ψηφιακά εργαλεία ανάλυσης κινδύνου, τα οποία επέτρεψαν τον εντοπισμό ύποπτων περιπτώσεων και τον σχεδιασμό στοχευμένων ελέγχων σε όλη την επικράτεια.

Έφοδοι σε πολυσύχναστα σημεία και επιχειρήσεις πολυτελείας
Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ προχώρησαν σε αιφνιδιαστικές επιχειρήσεις σε χώρους στάθμευσης, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, μάντρες οχημάτων, αλλά και σε σημεία υψηλής επισκεψιμότητας όπου συχνάζουν ιδιοκτήτες πολυτελών οχημάτων.

Στόχος των ελέγχων ήταν η διαπίστωση της νομιμότητας κυκλοφορίας οχημάτων με ξένες πινακίδες, καθώς και η εξακρίβωση του καθεστώτος ιδιοκτησίας και χρήσης τους.

Δέσμευση 229 οχημάτων – Αξία άνω των 10 εκατ. ευρώ
Από την επιχείρηση προέκυψε η δέσμευση συνολικά 229 πολυτελών αυτοκινήτων, με την εκτιμώμενη συνολική αξία τους να υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Στη λίστα περιλαμβάνονται οχήματα κορυφαίων κατασκευαστών όπως Lamborghini, Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz, Bentley και Audi, με ορισμένα να φέρονται να αγγίζουν αξίες έως και 750.000 ευρώ ανά όχημα.

Σοβαρές παραβάσεις και φορολογικοί έλεγχοι
Οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν αφορούν ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων, όπως:
– μη νόμιμη ταξινόμηση οχημάτων
– κυκλοφορία από μη δικαιούχα πρόσωπα
– παράνομη χρήση οχημάτων με ξένες πινακίδες εντός ΕΕ
– υποτιμολόγηση κατά την εισαγωγή
– ζητήματα «πόθεν έσχες» για την απόκτηση
– τεκμήρια χρήσης και παροχές σε είδος
– φορολογική κατοικία οδηγών και κατόχων

Οι αρχές εξετάζουν επίσης περιπτώσεις πιθανής φοροδιαφυγής και καταστρατήγησης τελωνειακών κανόνων.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων καταγράφηκαν και στοιχεία που παραπέμπουν σε ποινικά αδικήματα. Σε ένα από τα οχήματα εντοπίστηκε ποσότητα κοκαΐνης, ενώ σε άλλες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραποιημένα πλαίσια, γεγονός που εγείρει υποψίες για κλεμμένα οχήματα. Οι υποθέσεις αυτές έχουν ήδη διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω διερεύνηση.

Τα πρόστιμα και οι διοικητικές κυρώσεις θα επιβληθούν μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και την τελική πιστοποίηση των παραβάσεων για κάθε όχημα ξεχωριστά.

Η επιχείρηση «Supercars» αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες στοχευμένες δράσεις ελέγχου πολυτελών οχημάτων των τελευταίων ετών, με στόχο την αντιμετώπιση της παράνομης κυκλοφορίας και φοροδιαφυγής στον συγκεκριμένο τομέα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11-12/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ