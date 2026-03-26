Αμπελόκηποι: Αστυνομικός τραυματίστηκε σε επέμβαση για ακούσια νοσηλεία 35χρονου
Ένταση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στους Αμπελόκηπους, όταν αστυνομικοί που επιχείρησαν να εκτελέσουν εντολή για ακούσια νοσηλεία δέχθηκαν επίθεση. Από το περιστατικό τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός.
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης στους Αμπελόκηπους, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης για την εκτέλεση διαταγής ακούσιας νοσηλείας 35χρονου άνδρα σε ψυχιατρική δομή.
Κατά πληροφορίες, τη στιγμή που οι αστυνομικοί επιχείρησαν να προχωρήσουν στην εφαρμογή της σχετικής εντολής, ο 35χρονος αντέδρασε βίαια και τους επιτέθηκε με τσεκούρι.
Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
