Αχαΐα: 4 υποθέσεις στο αστυνομικό δελτίο – Κλοπές και συλλήψεις σε Πάτρα, Δρέπανο και Καλάβρυτα

Σειρά αστυνομικών επεμβάσεων και σχηματισμών δικογραφιών καταγράφηκε στην Αχαΐα, με υποθέσεις κλοπών, διατάραξης κοινής ησυχίας και εκτέλεσης καταδικαστικών αποφάσεων.

Πάτρα: Κλοπή από οικία και ταυτοποίηση δράστη

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρα σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή σε βάρος ημεδαπού, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία, στις 2 Μαΐου 2026 εισήλθε από ανασφάλιστο παράθυρο σε οικία και αφαίρεσε τσαντάκι με έγγραφα και 200 ευρώ.

Ο δράστης έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη και τράπηκε σε φυγή, ωστόσο τα στοιχεία του ταυτοποιήθηκαν μετά από έρευνα.

Πάτρα: Δύο συλλήψεις για κλοπή κοσμημάτων

Συνελήφθησαν επίσης δύο γυναίκες στην Πάτρα από το Τμήμα Άμεσης Δράσης, καθώς φέρονται να αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας 90 ευρώ από κατάστημα, προσποιούμενες τις πελάτισσες.

Οι αστυνομικοί τις εντόπισαν άμεσα σε κοντινή απόσταση, ενώ τα κλοπιμαία βρέθηκαν στην κατοχή τους και αποδόθηκαν στην επιχείρηση.

Δρέπανο: Σύλληψη για διατάραξη κοινής ησυχίας

Στο Δρέπανο Αχαΐας συνελήφθη άνδρας που λειτουργούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής, με αποτέλεσμα τη διατάραξη της κοινής ησυχίας.

Πάτρα: Εκτέλεση καταδικαστικής απόφασης 7 ετών

Σε άλλη περίπτωση στην Πάτρα συνελήφθη άνδρας σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Καλαβρύτων, με ποινή φυλάκισης 7 ετών για εμπρησμό και διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



