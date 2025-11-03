Αχαΐα: «Άκυρες» οι 16 μεταθέσεις – Η ενίσχυση της ΕΛΑΣ ακυρώνεται πριν καν εφαρμοστεί

Η πρόσφατη ενίσχυση της Αχαΐας με 16 μετατεθέντες αστυνομικούς… ακυρώνεται, αφού 16+1 είναι οι ένστολοι που μετακινούνται στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα.

Αχαΐα: «Άκυρες» οι 16 μεταθέσεις - Η ενίσχυση της ΕΛΑΣ ακυρώνεται πριν καν εφαρμοστεί
03 Νοέ. 2025 15:00
Pelop News

Απεστάλη η διαταγή από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στην Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, η οποία έχει ήδη αρχίσει να συγκροτεί μια ομάδα ΟΠΚΕ και δύο ΔΙΑΣ προς υλοποίηση του προγράμματος «Εντός», το οποίο αφορά το «στενό μαρκάρισμα» των παραβατικών Ρομά στη Δυτική Αχαΐας.

Σε αντίστοιχο ρεπορτάζ της εφημερίδας «Πελοπόννησος» την περασμένη εβδομάδα είχαμε επισημάνει ότι η επιτήρηση των Ρομά θα ξεκινήσει εντός του πρώτου 10ημέρου του Νοεμβρίου, με βάση τη δέσμευση του υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Πράγματι, ο προγραμματισμός της Αστυνομικής Διεύθυνσης προβλέπει ότι την ερχόμενη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, πρόκειται να γίνει η «εγκατάσταση» των τριών ομάδων στον καταυλισμό των Ρομά στη Δυτική Αχαΐα.

Η ομάδα ΟΠΚΕ θ’ αποτελείται από 8 ένστολους και οι δύο αντίστοιχες ΔΙΑΣ από 4 αστυνομικούς έκαστη.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Σύμφωνα με τη διαταγή, οι 16 συνολικά ένστολοι των τριών ομάδων δεν πρόκειται να ασκήσουν τα νέα καθήκοντά τους στα «τυφλά», αφού προβλέπεται να συμμετάσχουν εντός της εβδομάδας σε διήμερο σεμινάριο.

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα της αποστολής τους δίνει έμφαση στη συμπεριφορά των αστυνομικών και των εξειδικευμένων καθηκόντων τους.

Στο σεμινάριο θ’ ανακοινωθούν οι προτεραιότητες του έργου των ανδρών των τριών ομάδων (εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων, που διακινούν ναρκωτικά και απομιμητικά προϊόντα ή διαπράττουν κλοπές και ληστείες), παράλληλα όμως θα είναι υποχρεωμένοι να κτίζουν γέφυρες εμπιστοσύνης και επικοινωνίας με τους νομοταγείς Ρομά, να σέβονται τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες τους και τέλος ν’ αναπτύξουν δίκτυα πληροφόρησης για να μπορούν να έχουν υπό έλεγχο την κατάσταση εντός του καταυλισμού.

ΕΞ… ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Ως προς τις άλλες εστίες της Αχαΐας (Εγλυκάδα, Βραχνέικα, Αιγιάλεια) έχει εκτιμηθεί από την τοπική ΕΛΑΣ ότι δεν χρειάζεται η μόνιμη παρουσία ομάδων ΟΠΚΕ και ΔΙΑΣ στους εν λόγω οικισμούς. Υποστηρίζεται ότι ελέγχεται η κατάσταση έστω και… εξ αποστάσεως, αφού η παραβατικότητα υπολείπεται αισθητά, σε σύγκριση με τη Δυτική Αχαΐα.

ΦΕΥΓΟΥΝ 17

Στο μεταξύ, δεν έλειψε ο αιφνιδιασμός από τη διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος «Εντός». Συγκεκριμένα με την ίδια διαταγή του υπουργείου, υποχρεώνονται οι Αστυνομικές Διευθύνσεις της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας να διαθέσουν 17 αστυνομικούς, οι οποίοι θα στελεχώσουν αντίστοιχες ομάδες ΟΠΚΕ και ΔΙΑΣ στην Ημαθία και την Καρδίτσα!

Οπως γίνεται αντιληπτό, η πρόσφατη ενίσχυση της Αχαΐας με 16 μετατεθέντες αστυνομικούς… ακυρώνεται, αφού 16+1 είναι οι ένστολοι που μετακινούνται στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ

Το γεγονός έχει προκαλέσει προβληματισμό στις τάξεις της τοπικής ΕΛΑΣ και αναμένονται αντιδράσεις, καθώς τονίζεται εμφατικά ότι αποψιλώνεται πάλι η αστυνομική δύναμη του μεγαλύτερου νομού της Πελοποννήσου, σε αντίθεση με άλλες Διευθύνσεις, οι οποίες τυγχάνουν γενναιόδωρης ενίσχυσης. Πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της γειτονικής Κορινθίας, η οποία για να συγκροτήσει ομάδες ΟΠΚΕ και ΔΙΑΣ, προκειμένου να επιτηρούν τους καταυλισμούς Ρομά στο Ζευγολατιό και τα Εξαμίλια, ενισχύεται με 50 ένστολους από άλλες Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας…
