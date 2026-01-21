Αχαΐα – Αντιπλημμυρικά έργα: «Θα ολοκληρωθούν τον Φεβρουάριο» – Σε ποιες περιοχές

Η παρέμβαση αφορά μια μεγάλη έκταση 5.700 στρεμμάτων, με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα κορμοδεμάτων, κορμοφραγμάτων, πλεγμάτων και σανιδότοιχων.

21 Ιαν. 2026 18:00
Ηταν τον περασμένο Σεπτέμβριο όταν ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου ανακοίνωνε το σχέδιο αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος σε Πάτρα-Δυτική Αχαΐα, το οποίο επλήγη από την καταστροφική πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου.

Με την άμεση εκπόνηση των σχετικών μελετών από τη Δασική Υπηρεσία, τον συντονισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την ανταπόκριση του αναδόχου αποκατάστασης, την Coca Cola-Τρία Εψιλον, που καλύπτει και τις δαπάνες, το έργο μπήκε στις «ράγες» κι όπως αποκάλυψε χθες στον Peloponnisos FM 103,9 o Δασάρχης Πατρών Σταύρος Βαρβατσούλης «μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί».
Ηδη, μάλιστα, τα πρώτα ευχάριστα δείγματα είναι ορατά, τόσο ως προς την επίτευξη συγκράτησης των υδάτων, όσο και προς τη φυσική αποκατάσταση του δάσους. Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στ. Βαρβατσούλης στην εκπομπή «Μαζί στον αέρα… καλημέρα!»: «Η ανόδος Coca Cola έχει επωμιστεί το κόστος κατασκευής των έργων. Είμαστε σε πολύ καλή πρόοδο. Οπως είχε ανακοινωθεί και πριν τις γιορτές, αισιοδοξούμε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε ευχάριστα νέα. Ελπίζουμε ότι μέσα στον Φεβρουάριου θα έχουμε τελειώσει, ειδικά αν έχουμε σύμμαχο και τον καιρό. Αυτήν τη στιγμή δουλεύουν πυρετωδώς και οι δυο Δασικοί Συνεταιρισμοί. Οταν υπάρχει θέληση και η προσπάθεια όλων μας, τίποτα δεν είναι απίθανο».

Και ο Στ. Βαρβατσούλης πρόσθεσε τα εξής: «Ηδη τα αντιπλημμυρικά έχουν συμβάλει στη συγκράτηση του χώματος στα Βραχνέικα. Με αυτά τα έργα ολοκληρώνεται η αντιπλημμυρική προστασία του ορεινού όγκου της περιοχής. Η δική μας επόμενη παρέμβαση, εάν χρειαστεί, θα είναι σε τμήματα που έχουν καεί παλιές αναδασώσεις».

Θυμίζουμε ότι τα παραπάνω έργα αφορούν τις λεκάνες απορροής Πείρου και Μείλιχου και στόχος είναι η συγκράτηση φερτών υλών, η σταθεροποίηση πρανών και η προστασία οικισμών, αγροτικών εκτάσεων και υποδομών από πλημμυρικά φαινόμενα. Παράλληλα, τα έργα θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση της εδαφικής διάβρωσης και θα επιτρέψουν τη φυσική αναγέννηση του οικοσυστήματος.

