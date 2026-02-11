Αχαΐα: Απέτρεψε τους διαρρήκτες, επιχείρησαν να την παρασύρουν με ΙΧ

Δυο συλλήψεις από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Δυτικής Αχαΐας.

11 Φεβ. 2026 8:47
Pelop News

Απέτρεψε τους διαρρήκτες του σπιτιού της και λίγο έλειψε να το πληρώσει με τη ζωή της γυναίκα σε χωριό, στη Δυτική Αχαΐα.

Δυο άνδρες αποπειράθηκαν να εισήλθουν σε κατοικία στα Μοιραϊίκα, ωστόσο έγιναν αντιληπτοί από την ιδιοκτήτρια και τράπηκαν σε φυγή, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr κατά τη διαφυγή τους με αυτοκίνητο επιχείρησαν να την παρασύρουν.

Για το περιστατικό που σημειώθηκε χθες,Τρίτη 10/02/2026, ενημέρωθηκε η Αστυνομία, με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Δυτικής Αχαΐας, να τους εντοπίζουν και να τους συλλαμβάνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Πρόκειται για ρομά, γνώριμους στις Αρχές για υποθέσεις κλοπών και διαρρήξεων.

