Αχαΐα – Αποκαλυπτικός ο Γιώργος Βεσκούκης: «Πώς στήθηκε η απάτη των επιδοτήσεων επί 40 χρόνια»

Για «αγρότες του καφενείου και εικονικά στρέμματα» κάνει λόγο στην «Π» ο Γιώργος Βεσκούκης

Αχαΐα - Αποκαλυπτικός ο Γιώργος Βεσκούκης: «Πώς στήθηκε η απάτη των επιδοτήσεων επί 40 χρόνια»
06 Ιαν. 2026 10:00
Pelop News

Ενα από τα πιο μακροχρόνια και βαθιά ριζωμένα σκάνδαλα στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα αφορά τη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών επιδοτήσεων. Οπως αποκαλύπτει ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Δυτικής Αχαΐας, Γιώργος Βεσκούκης, δεν πρόκειται για μεμονωμένες παρατυπίες, αλλά για ένα οργανωμένο και ανεκτό σύστημα απάτης που λειτούργησε επί σχεδόν 40 χρόνια, από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, χιλιάδες άτομα που δεν είχαν καμία πραγματική σχέση με την αγροτική παραγωγή εμφανίζονταν ως δικαιούχοι επιδοτήσεων. Οι λεγόμενοι «αγρότες-σφραγίδες» ή «αγρότες του καφενείου» δήλωναν εκτάσεις που δεν καλλιεργούσαν ποτέ, εισπράττοντας χρήματα εις βάρος των πραγματικών παραγωγών. Η τεχνητή αύξηση των δηλωμένων στρεμμάτων είχε ως άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση του ποσού που αναλογούσε στους νόμιμους αγρότες, καθώς οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις αποτελούν συγκεκριμένο και πεπερασμένο κονδύλι.

Αχαΐα - Αποκαλυπτικός ο Γιώργος Βεσκούκης: «Πώς στήθηκε η απάτη των επιδοτήσεων επί 40 χρόνια»

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο, όπως επισημαίνει ο κ. Βεσκούκης, είναι ότι αυτή η πρακτική δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς την ύπαρξη ενός ευρύτερου κυκλώματος. Στο σύστημα συμμετείχαν ενδιάμεσοι, υπάλληλοι υπηρεσιών και, σύμφωνα με τη μαρτυρία, ακόμη και πολιτικά πρόσωπα, τα οποία παρείχαν κάλυψη και διευκόλυνση. «Κανένας αγρότης δεν μπορούσε να πάρει παράνομα χρήματα μόνος του. Επρεπε να υπάρχει κάποιος από πίσω, στο κόλπο» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αποδείχθηκαν ανεπαρκείς ή και σκόπιμα αναποτελεσματικοί. Οι έλεγχοι ήταν δειγματοληπτικοί και περιορισμένοι, ενώ συχνά -όπως καταγγέλλεται- στρέφονταν περισσότερο προς τους νόμιμους αγρότες, αφήνοντας το κύκλωμα ανέγγιχτο. Η απουσία διασταύρωσης των επιδοτήσεων με τα φορολογικά στοιχεία της ΑΑΔΕ και τα πραγματικά τιμολόγια παραγωγής επέτρεπε σε ανθρώπους χωρίς καμία πώληση προϊόντων να εισπράττουν ενισχύσεις.

Παρότι η κατάσταση αυτή ήταν «κοινό μυστικό» στον αγροτικό κόσμο, οι καταγγελίες θεωρούνταν μάταιες. Το μέγεθος της διαπλοκής, η πολιτική και κοινωνική ανοχή και ο φόβος στοχοποίησης εμπόδιζαν τους πραγματικούς παραγωγούς να αντιδράσουν ουσιαστικά. Το αποτέλεσμα ήταν ένα αίσθημα διαρκούς αδικίας και οικονομικής ασφυξίας.

Οπως τονίζει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Βεσκούκης, «όσο αυξάνονταν τα εικονικά στρέμματα, τόσο μειωνόταν το ποσό που έπαιρνε ο πραγματικός αγρότης». Επισήμανε ότι υπήρχαν άνθρωποι που «δεν είχαν κόψει ούτε ένα τιμολόγιο στη ζωή τους» και παρ’ όλα αυτά εισέπρατταν ενισχύσεις, ενώ οι έλεγχοι, όπως αναφέρει, «πήγαιναν συνήθως στους νόμιμους και όχι σε αυτούς που έπρεπε».

Ως λύση, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Δυτικής Αχαΐας συμφωνεί ότι είναι η κατάργηση των ενδιάμεσων μηχανισμών και η σύνδεση των επιδοτήσεων απευθείας με την ΑΑΔΕ, ώστε οι ενισχύσεις να βασίζονται σε πραγματική παραγωγή και φορολογικά αποτυπώματα. Μόνο έτσι, όπως τονίζει, «μπορεί να κλείσει οριστικά ένας κύκλος απάτης που στέρησε πόρους από εκείνους που πραγματικά δουλεύουν τη γη».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:43 Άγνωστοι έσπασαν τα γραφεία της ΝΔ στην Πεύκη
13:34 Πάγκρεας: Τα 4 προειδοποιητικά συμπτώματα και τα βήματα για να το κρατήσουμε υγιές
13:23 Η πρόωρη ενεργοποίηση της ελιάς ως προσαρμοστική απόκριση στις ήπιες χειμερινές συνθήκες στη Δυτική Ελλάδα.
13:23 Παρών το Εργατικό Κέντρο Πάτρας στο αγροτικό μπλόκο της Περιμετρικής
13:16 Πάτρα: Η Δημοτική Αρχή στον εορτασμό των Θεοφανείων ΦΩΤΟ
13:08 Περιμετρική Πατρών: Στο μπλόκο των αγροτών αντιπροσωπεία της «Νίκης» ΦΩΤΟ
13:01 Ανήλικος βρέθηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του στις Σέρρες
12:52 Πάτρα – Φονικό σε κλαμπ: Τρεις συλλήψεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αναζητούνται έξι συνεργοί τους
12:48 Γιατί ο Γεωργιάδης χαρακτήρισε «ανεύθυνο και καραγκιόζη» τον Βαρουφάκη
12:36 Θεοφάνεια στον Πειραιά: Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας
12:25 Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο στο «μάτι» της κακοκαιρίας, επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού
12:20 Σφοδρή χιονόπτωση στη Βρετανία κλείνουν σχολεία, δρόμους, ακυρώσεις πτήσεων ΦΩΤΟ
12:12 Ενας Πατρινός πίσω από τη μεταγραφή Παντελίδη στον Παναθηναϊκό
12:02 Τραγική παραδοχή από τον Δήμο του Κραν Μοντανά για τους ελέγχους στο μοιραίο μπαρ
12:00 Μέχρι τέλους στην Ανω Ζήρια για τις ανεμογεννήτριες – Δεν υποχωρούν οι κάτοικοι και προειδοποιούν
11:52 Επιασαν αλλά… έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό στο Ηράκλειο ΦΩΤΟ
11:46 Ποια προϊόντα αυξήθηκαν και πόσο στο σούπερ μάρκετ από το 2026
11:33 Χαλκιδική: ΒΙΝΤΕΟ από τη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο, που συνελήφθησαν οι «ροζ πάνθηρες»
11:27 Στους 14 οι νεκροί από ξαφνικές πλημμύρες στην Ινδονησία
11:16 Η Αστυνομία για το τροχαίο δυστύχημα στην Αμαλιάδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ