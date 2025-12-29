Αχαΐα: Αποκαταστάθηκε και αποδόθηκε στη λατρεία ο βυζαντινός ναός Αγίου Νικολάου

Ολοκληρώθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας το έργο στερέωσης και αποκατάστασης του σεισμόπληκτου βυζαντινού ναού Αγίου Νικολάου στη Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών, με το μνημείο να αποδίδεται στη λατρεία και στην Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου.

Ο ναός αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία της Αχαΐας και βρίσκεται σε αλώβητο φυσικό τοπίο, με θέα στον Σελινούντας ποταμό. Πρόκειται για τρίκλιτη θολοσκέπαστη βασιλική του 10ου αιώνα, η οποία κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο μετασκευάστηκε σε σταυρεπίστεγο ναό με τρουλοκαμάρα, αποτυπώνοντας διαδοχικά στάδια της βυζαντινής αρχιτεκτονικής.

Οι εργασίες επικεντρώθηκαν στη στατική αποκατάσταση και τη συνολική στερέωση του μνημείου, το οποίο είχε υποστεί σοβαρές φθορές από σεισμική δραστηριότητα. Το έργο υλοποιήθηκε με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, διασφαλίζοντας την επιστημονική τεκμηρίωση και τον σεβασμό στον ιστορικό και αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του ναού.

Η χρηματοδότηση καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδιαίτερα σε περιοχές της περιφέρειας με σημαντικό μνημειακό απόθεμα.

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο ναός του Αγίου Νικολάου αποδίδεται εκ νέου τόσο στη θρησκευτική ζωή όσο και στη συλλογική μνήμη της περιοχής, ενισχύοντας τη σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με την ιστορική της ταυτότητα.

