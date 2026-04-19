Αχαΐα: Χειροπέδες και τσουχτερό πρόστιμο για την πυρκαγιά στην Άμπελο

Σύλληψη και επιβολή διοικητικού προστίμου για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Άμπελος Αχαΐας. Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

19 Απρ. 2026 13:36
Pelop News

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν το Σάββατο, 18 Απριλίου 2026, οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου, ως υπαίτιου για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην τοπική κοινότητα Αμπέλου του δήμου Αιγιαλείας.

Η φωτιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού, όταν ο συλληφθείς επιχείρησε να κάψει υπολείμματα φυτικής βλάστησης εντός γεωργικής έκτασης. Λόγω των συνθηκών, οι φλόγες ξέφυγαν από τον έλεγχο και επεκτάθηκαν σε παρακείμενη δασική έκταση, παραβιάζοντας την ισχύουσα νομοθεσία για την πρόληψη πυρκαγιών.

Εκτός από την ποινική διαδικασία, στον δράστη επιβλήθηκε βαρύ διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.375,00€.

Ο άνδρας κρατήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγείται σήμερα, Κυριακή 19 Απριλίου 2026, ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής για την απαγγελία κατηγοριών.

