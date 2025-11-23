Αχαΐα: Δρόμος και φωτιές έφεραν μείωση στα κάμπινγκ
Τι λέει στην «Π» ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Δυτικής Αχαΐας, Κώστας Ντεμίρης. Το καλοκαίρι υπήρξε πτώση 15% επισκεψιμότητας στη Δ. Αχαΐα
Οι εργασίες στον αυτοκινητόδρομο Πατρών- Πύργου, που έχουν επηρεάσει την κυκλοφορία στην Παλαιά Εθνική Οδό, καθώς και οι καταστροφικές φωτιές του Αυγούστου, ήταν οι βασικοί λόγοι που «ψαλίδισαν» τον τζίρο των ιδιοκτητών κάμπινγκ στη Δυτική Αχαΐα.
Η «Πελοπόννησος» μίλησε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Δυτικής Αχαΐας, Κώστα Ντεμίρη, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης κάμπινγκ στον Αλισσό, και μας περιέγραψε τα δεδομένα της φετινής σεζόν.
Ο κ. Ντεμίρης τόνισε: «Παρότι η σεζόν ξεκίνησε με θετικές προοπτικές, χάρη και στην έναρξη των νέων πτήσεων από το αεροδρόμιο του Αράξου που πράγματι έφεραν τουρίστες στη Δυτική Αχαΐα, δυστυχώς από τη μία οι εργασίες στην Πατρών-Πύργου και από την άλλη οι φωτιές δημιούργησαν σοβαρό πρόβλημα και η σεζόν δεν κύλησε ομαλά. Ο Μάιος ήταν καλός, όπως και ο Ιούνιος, όμως τον Ιούλιο, λόγω της μεγάλης κυκλοφοριακής επιβάρυνσης στην Παλαιά Εθνική Οδό, επηρεάστηκε αισθητά η επισκεψιμότητα στα κάμπινγκ της περιοχής.
Τον Αύγουστο, όταν δόθηκαν στην κυκλοφορία τα 65 χιλιόμετρα της Πατρών – Πύργου, είχαμε σημαντική άνοδο και δουλέψαμε πολύ καλά μέχρι τις 12 Αυγούστου, όταν ξεκίνησαν οι φωτιές και εκκενώθηκαν αρκετά καταλύματα στη Δυτική Αχαΐα, καθώς η πυρκαγιά έφτασε πολύ κοντά. Ακόμη και όταν οι φωτιές έσβησαν, σημειώθηκαν πολλές ακυρώσεις τουριστών, καθώς υπήρχε φόβος, αλλά και η έντονη μυρωδιά του καμένου ειδικά τις πρώτες ημέρες.
Σε γενικές γραμμές, τα κάμπινγκ, αλλά και τα τουριστικά καταλύματα στη Δυτική Αχαΐα κινήθηκαν πτωτικά κατά περίπου 15% σε σχέση με το 2024. Ο κ. Ντεμίρης πρόσθεσε: «Να λέμε και τα θετικά, όμως. Μετά την απόφαση της κυβέρνησης για την κατάργηση του ελεύθερου κάμπινγκ, έχει περιοριστεί αισθητά ο αριθμός όσων έκαναν ελεύθερο κάμπινγκ και αυτό μεσοπρόθεσμα θα μας βοηθήσει».
Να σημειωθεί ότι πριν από λίγες μέρες έγινε δεκτό το αίτημα του Πανελληνίου Συλλόγου Κάμπινγκ για συμμετοχή των εκπρόσωπων με σε διεθνείς εκθέσεις του ΕΟΤ. Για αυτό τον λόγο ο Κώστας Ντεμίρης είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον ΕΟΤ ώστε να εξασφαλιστεί ποιοι από την περιοχή θα εκπροσωπήσουν κατά πάσα πιθανότητα τον κλάδο στην μεγάλη έκθεση που θα γίνει τον Φεβρουάριο στο Μόναχο.
«Είχαμε κάνει αίτημα στον ΕΟΤ να μας συμπεριλάβει στις διεθνείς εκθέσεις που κάνει ώστε να έχουμε την δυνατότητα να επικοινωνούμε τα πλεονέκτημά μας σε όσο το δυνατόν περισσότερους τουριστικούς πράκτορες και το έκανε δεκτό, κάτι που είναι θετικό» κατέληξε ο Κώστας Ντεμίρης.
