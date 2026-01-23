Αχαΐα: Δύο συλλήψεις για παραβάσεις οδικής ασφάλειας – Οδήγηση χωρίς πινακίδες και υπό την επήρεια αλκοόλ

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών ανδρών για σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας περί οδικής ασφάλειας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Δυτική Αχαΐα, στο πλαίσιο ελέγχων και τροχαίου ατυχήματος.

Στην Κάτω Αχαΐα, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας συνέλαβαν ημεδαπό άνδρα, καθώς σε έλεγχο που του διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο, ενώ του είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας.

Σε δεύτερη υπόθεση, στην Πάτρα, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Πατρών συνέλαβαν ημεδαπό άνδρα, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές. Κατά τον τροχονομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε ιδιωτικής χρήσεως φορτηγό όχημα, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκαν οι προβλεπόμενες δικογραφίες και θα οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, ενώ συνεχίζεται η προανάκριση για τις συνθήκες των περιστατικών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



