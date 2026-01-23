Αχαΐα: Δύο συλλήψεις για παραβάσεις οδικής ασφάλειας – Οδήγηση χωρίς πινακίδες και υπό την επήρεια αλκοόλ

Δύο ξεχωριστές συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε Κάτω Αχαΐα και Πάτρα για σοβαρές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων και τροχαίου περιστατικού.

23 Ιαν. 2026 11:45
Pelop News

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών ανδρών για σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας περί οδικής ασφάλειας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Δυτική Αχαΐα, στο πλαίσιο ελέγχων και τροχαίου ατυχήματος.

Στην Κάτω Αχαΐα, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας συνέλαβαν ημεδαπό άνδρα, καθώς σε έλεγχο που του διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο, ενώ του είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας.

Σε δεύτερη υπόθεση, στην Πάτρα, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Πατρών συνέλαβαν ημεδαπό άνδρα, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές. Κατά τον τροχονομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε ιδιωτικής χρήσεως φορτηγό όχημα, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκαν οι προβλεπόμενες δικογραφίες και θα οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, ενώ συνεχίζεται η προανάκριση για τις συνθήκες των περιστατικών.

