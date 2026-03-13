Αχαΐα: Έφυγε από τη ζωή ο «Γάλαρος» – Πότε θα γίνει η κηδεία του επιχειρηματία Γιώργου Αβραμόπουλου ΦΩΤΟ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο επιχειρηματίας Γιώργος Αβραμόπουλος, γνωστός στην τοπική κοινωνία με το προσωνύμιο «Γάλαρος», προκαλώντας θλίψη σε συγγενείς, φίλους και όσους τον γνώριζαν.

Ο εκλιπών δραστηριοποιούνταν επί χρόνια στον χώρο της εστίασης και ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην περιοχή για την επαγγελματική και κοινωνική του παρουσία.

Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο 14 Μαρτίου από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Γάλαρο Τριταίας.

Δύσκολες ώρες για τη σύζυγό του Νίκη, τα παιδιά, τα αδέλφια και τα εγγόνια του, που τον αποχαιρετούν με βαθιά θλίψη.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση του Δημάρχου Ερυμάνθου, Θόδωρου Μπαρή για την απώλεια του Γιώργου Αβραμόπουλου, προέδρου της Δ.Κ. Αγίας Βαρβάρας

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας, Γιώργο Αβραμόπουλο (Γάλαρος), έναν άνθρωπο που αφιέρωσε την καρδιά του στην υπηρεσία του τόπου μας και των ανθρώπων.

Η απώλειά του μας γεμίζει πόνο. Γιατί δεν χάνουμε μόνο έναν άξιο Πρόεδρο, χάνουμε έναν άνθρωπο που στάθηκε δίπλα στους συνδημότες μας με ειλικρίνεια, ευαισθησία και αληθινό ενδιαφέρον. Ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που νοιάζονταν πραγματικά για τα κοινά, θεωρώντας ύψιστο καθήκον την προσφορά. Σε κάθε μικρό ή μεγάλο ζήτημα της κοινότητας ήταν παρών, με καθαρό λόγο και ειλικρινές ενδιαφέρον.

Σε προσωπικό επίπεδο, με τίμησε με τη φιλία και τη συνεργασία του. Από το 2019, όταν εξελέγη Πρόεδρος της Κοινότητας, μοιραστήκαμε κοινές αγωνίες, προσπάθειες και ελπίδες για τον τόπο μας. Για μένα δεν ήταν μόνο ένας πολύτιμος συνεργάτης, αλλά ένας ειλικρινής και καλός φίλος.

Για πολλά χρόνια, όμως, υπηρέτησε με αφοσίωση και τον άνθρωπο μέσα από τον υγειονομικό χώρο, όπου εργάστηκε επί σειρά ετών ως προϊστάμενος του Τμήματος Διατροφής του ΠΓΝΠ.

Παράλληλα δραστηριοποιήθηκε και στον χώρο της εστίασης, δημιουργώντας στο Ψαροφάι Πατρών το μεζεδοπωλείο «Σαν Άλλοτε», έναν χώρο

που δεν ήταν απλώς ένα κατάστημα, αλλά ένα σημείο συνάντησης για φίλους, συγχωριανούς και επισκέπτες. Με το χαμόγελο και τη ζεστή του καρδιά κέρδισε την εκτίμηση και την αγάπη πολλών ανθρώπων.

Η παρουσία του άφηνε πάντα ένα αποτύπωμα καλοσύνης και σεβασμού. Γι’ αυτό και το κενό που αφήνει πίσω του είναι μεγάλο. Σήμερα ο τόπος μας γίνεται φτωχότερος. Χάνει έναν άνθρωπο που τον υπηρέτησε με αγάπη και ανιδιοτέλεια. Κι εγώ προσωπικά χάνω έναν καλό φίλο και έναν πολύτιμο

συνεργάτη.

Εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής και προσωπικά, εκφράζω τα πιο θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στη σύζυγό του, Νίκη, στα τέσσερα αγαπημένα του παιδιά και σε όλους τους οικείους του.

Καλό σου ταξίδι, φίλε Γιώργο. Ο τόπος μας θα θυμάται πάντα την προσφορά σου κι εγώ θα θυμάμαι έναν άνθρωπο που τίμησε με την καρδιά και τη στάση ζωής του, τη φιλία και την κοινή μας πορεία. Ας είναι αιώνια η μνήμη του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



