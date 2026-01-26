Αχαΐα: Έκκληση για ενίσχυση της Αστυνομίας – Κρίσιμη έλλειψη προσωπικού ενόψει μαζικών συνταξιοδοτήσεων το 2026

Τον κίνδυνο σοβαρής υποστελέχωσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας επισημαίνουν οι αστυνομικοί της περιοχής, ζητώντας άμεση ενίσχυση με νέο προσωπικό στις τακτικές μεταθέσεις του 2026. Οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και οι αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις δημιουργούν ένα ιδιαίτερα πιεστικό σκηνικό για την ασφάλεια των πολιτών.

Την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας με νέο ανθρώπινο δυναμικό ενόψει των τακτικών μεταθέσεων του 2026 υπογραμμίζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για κρίσιμη υποστελέχωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, το επόμενο έτος αναμένεται να αποχωρήσει σημαντικός αριθμός αστυνομικών λόγω συνταξιοδότησης, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει άμεσα την επιχειρησιακή ικανότητα των υπηρεσιών και το επίπεδο ασφάλειας στην περιοχή.

Εντός του 2026, 144 αστυνομικοί αναμένεται να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο ένα έκτο της συνολικής οργανικής δύναμης της Διεύθυνσης. Παράλληλα, 12 αστυνομικοί θα αποχωρήσουν υποχρεωτικά λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας. Οι αστυνομικοί της Αχαΐας επισημαίνουν ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω, καθώς πιθανές ασφαλιστικές αλλαγές το 2027 μπορεί να οδηγήσουν σε νέο κύμα αποχωρήσεων.

Αυξημένες απαιτήσεις σε μια στρατηγικής σημασίας περιοχή

Η Αχαΐα αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές περιοχές αστυνόμευσης στη χώρα, καθώς περιλαμβάνει την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, με μόνιμο πληθυσμό που ξεπερνά τις 300.000, ενώ σε ετήσια βάση ο αριθμός των επισκεπτών και διερχομένων είναι υπερδιπλάσιος. Η αυξημένη κίνηση συνδέεται με τον τουρισμό, τη λειτουργία του αεροδρομίου του Αράξου και τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις των λιμανιών με την Ιταλία και τα νησιά του Ιονίου.

Οι αστυνομικοί επισημαίνουν ότι στους Δήμους Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας και Αιγιαλείας διαβιούν χιλιάδες άτομα σε καταυλισμούς, γεγονός που απαιτεί συνεχή και προληπτική αστυνομική παρουσία λόγω των αυξημένων κοινωνικών εντάσεων και κινδύνων παραβατικότητας.

Την ίδια στιγμή, η Πάτρα αντιμετωπίζει έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα, ενώ η απουσία Δημοτικής Αστυνομίας επιβαρύνει το Τμήμα Τροχαίας Πατρών, το οποίο αναγκάζεται να διαθέτει μεγάλο μέρος της δύναμής του στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, περιορίζοντας άλλες κρίσιμες αστυνομικές δράσεις.

Νέες υποχρεώσεις με τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα – Πύργος

Η λειτουργία του νέου αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος έχει επεκτείνει σημαντικά τον τομέα ευθύνης της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αχαΐας, αυξάνοντας το δίκτυο αστυνόμευσης κατά περίπου 20 χιλιόμετρα. Το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο θεωρείται πλέον το εκτενέστερο της χώρας που υπάγεται σε μία μόνο υπηρεσία αστυνόμευσης, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αύξηση των οργανικών θέσεων και την άμεση στελέχωση με επιπλέον προσωπικό.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι εξετάζεται η ίδρυση Τμήματος Διμοιριών Υποστήριξης με δύο διμοιρίες, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Ωστόσο, οι αστυνομικοί τονίζουν ότι η στελέχωση του νέου τμήματος πρέπει να γίνει αποκλειστικά με νέο προσωπικό, καθώς οποιαδήποτε μετακίνηση από την ήδη μειωμένη δύναμη θα δημιουργήσει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στις υφιστάμενες υπηρεσίες.

Έκκληση για γενναία ενίσχυση στις μεταθέσεις του 2026

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας ζητά «γενναία και άμεση ενίσχυση» της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας στις επικείμενες τακτικές μεταθέσεις, υπογραμμίζοντας ότι μια τέτοια απόφαση θα συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, θα αποσυμφορήσει το προσωπικό από το αυξημένο υπηρεσιακό βάρος και, κυρίως, θα ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

