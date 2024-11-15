Αχαΐα – Επιμελητηριακές εκλογές: Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των υποψηφιοτήτων – Ποιοι διεκδικούν σταυρό
Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει η διαδικασία των ενστάσεων επί των υποψηφιοτήτων και στη συνέχεια θα γίνουν γνωστά τα τελικά ψηφοδέλτια.
Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των υποψηφιοτήτων από την εκλογική επιτροπή του Επιμελητηρίου Αχαΐας ενόψει των εκλογών που θα γίνουν από τις 7 έως τις 9 Δεκεμβρίου.
Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει η διαδικασία των ενστάσεων επί των υποψηφιοτήτων και στη συνέχεια θα γίνουν γνωστά τα τελικά ψηφοδέλτια.
Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:
Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2024, η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Αχαΐας, των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διενεργηθούν στις 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2024, συνήλθε σε συνεδρίαση και μετά από έλεγχο των υποψηφιοτήτων που κατατέθηκαν μέχρι την 6η Νοεμβρίου 2024, προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων όπως προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ.2 του Π.Δ.372/1992, ως κατωτέρω ακολουθούν :
ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ : ΕΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αθανασίου
|ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
|Α/Α
|ΕΠΙΘΕΤΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
|1
|ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2
|ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΔΟΝΑΤΟΣ
|3
|ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|4
|ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|5
|ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|6
|ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|7
|ΚΑΛΛΙΓΟΣΦΥΡΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|8
|ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΖΗΣΙΜΟΣ
|9
|ΚΟΣΜΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|10
|ΚΟΥΣΚΟΥΡΗΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|11
|ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|12
|ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|13
|ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|14
|ΜΠΟΔΙΩΤΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|15
|ΜΠΟΥΡΔΑΛΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|16
|ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗ
|ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|17
|ΜΠΟΥΛΗΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|18
|ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|19
|ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|20
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΡΓΥΡΙΟΣ
|21
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|22
|ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|23
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|24
|ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|25
|ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|26
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
|ΕΛΠΙΔΑ
|ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
|27
|ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
|ΒΑΡΒΑΡΑ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|28
|ΨΑΡΙΑΔΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
|Α/Α
|ΕΠΙΘΕΤΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
|1
|ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|2
|ΓΚΙΝΙ
|ΑΡΝΤΓΙΑΝ
|ΓΚΙΝ
|3
|ΓΚΙΩΝΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|4
|ΓΚΟΛΦΙΝΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|5
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|6
|ΔΟΡΛΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|7
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|8
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
|ΤΡΥΦΩΝ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|9
|ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|10
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΤΡΥΦΩΝ
|11
|ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|12
|ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|13
|ΜΑΡΚΟΥΛΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|14
|ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|15
|ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|16
|ΜΠΑΒΙΟΛΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|17
|ΜΠΟΜΠΟΤΣΙΑΡΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|18
|ΝΤΑΛΑΚΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|19
|ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|20
|ΡΗΓΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|21
|ΤΣΑΤΗ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|22
|ΦΑΚΟΥ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
|Α/Α
|ΕΠΙΘΕΤΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
|1
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|2
|ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|3
|ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|4
|ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|5
|ΒΙΛΛΙΟΥ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|6
|ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|7
|ΒΛΑΧΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|8
|ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|9
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑΝΘΗ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|10
|ΕΥΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
|11
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|12
|ΚΑΡΑΤΖΑΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|13
|ΚΟΚΚΙΝΟΣ
|ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
|ΘΕΟΦΑΝΗΣ
|14
|ΚΟΡΔΑΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|15
|ΚΟΣΣΑΡΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|16
|ΚΟΥΓΙΑ
|ΕΛΕΝΗ
|ΜΙΧΑΗΛ
|17
|ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΛΕΞΙΟΣ
|18
|ΛΑΤΑΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|19
|ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΡΗΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
|20
|ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|21
|ΜΑΡΚΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|22
|ΡΑΛΛΗ
|ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|23
|ΡΕΝΤΖΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΑΝΑΓΗΣ
|24
|ΤΣΑΓΡΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|25
|ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ : ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Παναγιώτη
|ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
|Α/Α
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
|1
|ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|2
|ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|3
|ΑΛΑΤΖΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|4
|ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|5
|ΑΜΑΞΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|6
|ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|7
|ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|8
|ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|9
|ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|10
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|11
|ΓΕΩΡΓΑΚΗ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|12
|ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|13
|ΓΙΩΤΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|14
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|15
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|16
|ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|17
|ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|18
|ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|19
|ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|20
|ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ
|ΦΟΙΒΟΣ – ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|21
|ΚΑΡΑΣΠΗΛΙΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|22
|ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|23
|ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
|ΖΑΧΑΡΙΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|24
|ΚΕΤΣΟΓΙΑΝ
|ΣΕΡΚΟΣ
|ΜΙΡΑΝ
|25
|ΚΕΦΑΛΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|26
|ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|27
|ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ(ΜΑΘΙΟΣ)
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΜΑΤΘΑΙΟΣ
|28
|ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|29
|ΚΟΥΝΑΔΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|30
|ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
|31
|ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|32
|ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|33
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ
|ΓΑΒΡΙΗΛ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|34
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
|ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|35
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|36
|ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΤΙΜΟΛΕΩΝ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|37
|ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΦΩΤΕΙΝΗ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|38
|ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|39
|ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|40
|ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΟΡΕΣΤΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|41
|ΛΙΑΠΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|42
|ΛΥΜΠΕΡΗΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
|43
|ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΑΘΑΝΑΑΣΙΟΣ
|44
|ΜΕΤΣΟΒΙΤΗΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΘΕΟΦΑΝΗΣ
|45
|ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|46
|ΜΙΝΤΖΑΣ
|ΡΑΦΑΗΛ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|47
|ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΚΙΜΩΝ
|48
|ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|49
|ΜΟΥΡΙΚΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
|50
|ΜΠΑΚΑΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|51
|ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
|52
|ΜΠΑΡΛΗΣ
|ΚΙΜΩΝΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|53
|ΜΠΙΝΙΕΡΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΗΛΙΑΣ
|54
|ΜΠΟΚΑΡΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|55
|ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|56
|ΞΥΓΚΑΚΗ
|ΦΩΤΕΙΝΗ
|ΜΙΧΑΗΛ
|57
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|58
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΦΙΛΙΠΠΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|59
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|60
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΑΓΓΕΛΗΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|61
|ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|62
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|63
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|64
|ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|65
|ΡΑΘΩΣΗ
|ΜΑΡΙΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|66
|ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|67
|ΣΑΡΔΕΛΗ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΠΕΤΡΟΣ
|68
|ΣΙΝΟΣ
|ΑΛΕΞΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|69
|ΣΠΑΘΗ
|ΑΝΔΡΙΑΝΑ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
|70
|ΣΠΑΝΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|71
|ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|72
|ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|73
|ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|74
|ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|75
|ΣΤΑΥΡΟΥ
|ΠΥΡΡΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|76
|ΣΧΟΙΝΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
|77
|ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|78
|ΤΑΛΑΓΑΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΛΑΜΠΡΟΣ
|79
|ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|80
|ΤΣΑΣΕΡΛΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|81
|ΤΣΟΓΚΑ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|82
|ΧΑΤΖΗΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΜΙΧΑΛΗΣ
|83
|ΧΑΤΖΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|84
|ΧΡΟΝΑΣ
|ΛΕΩΝΙΔΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
|Α/Α
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
|1
|ΑΓΓΕΛΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|2
|ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|3
|ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|4
|ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|5
|ΒΑΜΒΑΚΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|6
|ΒΕΡΡΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|7
|ΒΕΤΟΥΛΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|8
|ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ
|ΑΛΕΞΙΟΣ
|ΘΕΟΧΑΡΗΣ
|9
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
|10
|ΓΙΑΧΑΛΗΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|11
|ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|12
|ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|13
|ΓΡΟΥΖΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΣΠΥΡΟΒΑΣΙΛΗΣ
|14
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|15
|ΙΑΤΡΟΥ
|ΑΘΗΝΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|16
|ΚΑΡΔΑΡΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|17
|ΚΑΤΣΕΝΟΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|18
|ΚΕΦΑΛΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|19
|ΚΟΖΙΩΡΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|20
|ΚΟΝΔΥΛΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|21
|ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|22
|ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΝΟΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|23
|ΚΩΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|24
|ΛΑΖΑΝΑΣ
|ΘΕΟΦΑΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|25
|ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|26
|ΜΑΚΡΥΠΟΔΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|27
|ΜΕΡΛΙΓΚΑΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|28
|ΜΟΙΡΑΛΙΩΤΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|29
|ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|30
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|31
|ΠΑΝΟΥΣΗ
|ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|32
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΑΛΕΞΙΟΣ
|33
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΜΗΝΑΣ
|34
|ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|35
|ΠΕΦΑΝΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
|36
|ΠΛΕΓΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|37
|ΠΟΥΛΙΔΑ
|ΟΛΓΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|38
|ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|39
|ΣΙΝΟΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|40
|ΣΚΑΓΙΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|41
|ΣΤΑΣΙΝΟΣ
|ΛΑΜΠΡΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|42
|ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|43
|ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ
|ΚΟΡΑΛΙΑ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|44
|ΤΖΑΜΑΚΟΥ
|ΘΕΩΝΗ
|ΜΙΧΑΗΛ
|45
|ΤΖΕΡΜΠΙΝΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|46
|ΤΣΑΚΑΛΟΥ
|ΟΛΓΑ
|ΣΟΦΟΚΛΗΣ
|47
|ΤΣΑΛΑΜΙΔΑΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|48
|ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|49
|ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|50
|ΦΟΡΤΩΣΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|51
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
|Α/Α
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
|1
|CARUSO
|EMILIANO-ROSARIO
|ANGELO
|2
|MUTUSIS
|JULIA
|VLADIMIR
|3
|ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|4
|ΑΛΜΠΑΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|5
|ΑΝΔΡΙΕΛΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|6
|ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|7
|ΑΝΤΥΠΑΣ-ΧΑΙΚΑΛΗΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|8
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΘΗΝΑ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|9
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (ΜΑΝΤΥ)
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|10
|ΑΡΓΥΡΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|11
|ΒΑΡΔΑΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|12
|ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΑΚΗΣ)
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|13
|ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|14
|ΒΕΡΓΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|15
|ΒΟΥΡΛΙΟΓΚΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
|16
|ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|17
|ΓΑΛΑΡΙΩΤΗΣ
|ΜΑΡΙΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|18
|ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ
|ΛΕΩΝΙΔΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|19
|ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
|ΣΟΦΙΑ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|20
|ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|21
|ΓΚΟΤΣΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|22
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|23
|ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|24
|ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|25
|ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|26
|ΖΑΧΟΥΛΙΤΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|27
|ΖΙΠΗΤΑΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|28
|ΖΟΥΛΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|29
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|30
|ΘΟΥΑΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|ΣΩΚΡΑΤΗΣ
|31
|ΙΑΤΡΟΥ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΗΛΙΑΣ
|32
|ΙΩΣΗΦΙΔΗ
|ΕΛΙΣΑΒΕΤ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|33
|ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ
|ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|34
|ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ
|ΑΛΕΞΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|35
|ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|36
|ΚΑΜΗΛΑΡΗΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
|37
|ΚΑΜΠΕΡΟΣ
|ΑΛΕΞΙΟΣ
|ΠΑΝΟΣ
|38
|ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ
|ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ (ΑΚΗΣ)
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|39
|ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|40
|ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ
|ΡΟΔΙΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|41
|ΚΑΡΑΤΖΑΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|42
|ΚΑΡΔΑΡΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|43
|ΚΑΣΣΑΡΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|44
|ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|45
|ΚΙΑΦΑ
|ΓΡΑΜΟΖ
|ΣΚΕΝΤΕΡ
|46
|ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|47
|ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
|48
|ΚΟΣΚΙΝΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|49
|ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗ
|ΘΕΟΔΩΡΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|50
|ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|51
|ΚΟΥΝΑΒΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|52
|ΚΟΥΝΑΔΗΣ
|ΜΑΡΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|53
|ΚΟΥΤΣΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|54
|ΚΟΥΦΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|55
|ΚΡΙΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|56
|ΚΡΙΜΠΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|57
|ΚΤΕΝΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|58
|ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|59
|ΚΥΡΟΣΙΜΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|60
|ΛΕΚΚΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|61
|ΛΙΟΛΙΟΣ
|ΛΑΜΠΡΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|62
|ΜΑΚ ΛΑΡΕΝ
|ΜΑΡΙΑ
|ΠΕΤΡΟΣ
|63
|ΜΑΥΡΙΔΗΣ
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|64
|ΜΕΝΤΖΑ
|ΖΩΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|65
|ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
|66
|ΜΕΝΤΖΙΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|67
|ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|68
|ΜΠΙΡΑΤΣΗΣ
|ΠΥΡΡΟΣ
|ΡΟΛΑΝΤ
|69
|ΜΩΡΑΪΤΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|70
|ΝΙΑΧΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|71
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΠΗΛΙΟΣ
|72
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|73
|ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|74
|ΝΤΕΛΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|75
|ΝΤΙΝΤΗΣ
|ΛΑΜΠΡΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|76
|ΝΤΟΥΣΙΑ
|ΔΙΟΝΥΣΙΑ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|77
|ΠΑΛΟΥΜΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|78
|ΠΑΛΥΒΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|79
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΘΕΟΦΑΝΗΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|80
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΛΕΞΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|81
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|82
|ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
|83
|ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
|ΧΡΥΣΟΥΛΑ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|84
|ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|85
|ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|86
|ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ
|ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
|ΚΟΣΜΑΣ
|87
|ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|88
|ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|89
|ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|90
|ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ
|ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|91
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΣΟΦΙΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|92
|ΠΑΤΟΥΧΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|93
|ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|94
|ΠΛΕΣΣΑΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|95
|ΠΟΓΙΑΝΑ
|ΑΛΝΤΟ
|ΦΑΤΜΙΡ
|96
|ΡΑΛΛΗ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|97
|ΡΗΓΑ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|98
|ΣΚΕΝΤΖΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|99
|ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ
|ΣΩΚΡΑΤΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|100
|ΣΠΑΘΗΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΗΣ
|101
|ΣΠΑΝΟΣ
|ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|102
|ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|103
|ΣΤΑΜΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|104
|ΣΤΑΣΙΝΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|105
|ΣΤΕΡΓΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|106
|ΣΤΕΡΓΙΟΥ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|107
|ΤΖΕΚΙΝΟ
|ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
|ΕΜΑΝΟΥΕΛΕ
|108
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|109
|ΤΡΙΛΙΒΑΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|110
|ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|111
|ΤΣΙΑΚΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|112
|ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|113
|ΧΑΡΙΖΑΪ
|ΜΑΡΙΑ
|ΣΠΙΡΟ
|114
|ΧΙΩΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΘΕΟΦΙΛΟΣ
|115
|ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|116
|ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|117
|ΧΡΥΣΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ : ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ηλία
|ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
|Α/Α
|ΕΠΙΘΕΤΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
|1
|ΑΝΔΡΙΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|2
|ΑΣΚΟΥΝΗ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|3
|ΒΙΚΑΤΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|4
|ΔΕΛΕΓΚΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|5
|ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
|ΠΟΛΥΒΙΟΣ
|6
|ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|7
|ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|8
|ΚΑΛΟΥΔΗΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|9
|ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|10
|ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|11
|ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|12
|ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|13
|ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|14
|ΜΑΚΡΗΣ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|15
|ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ
|ΞΕΝΟΦΩΝ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|16
|ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|17
|ΝΙΑΧΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|18
|ΝΤΕΡΝΤΕΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|19
|ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|20
|ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|21
|ΠΥΡΡΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|22
|ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|23
|ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|24
|ΣΤΕΛΛΑΤΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|25
|ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|26
|ΤΣΑΠΑΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|27
|ΦΑΚΙΤΣΑ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|28
|ΦΩΤΟΥ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|29
|ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
|Α/Α
|ΕΠΙΘΕΤΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
|1
|ΑΝΔΡΕΟΥ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|2
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΛΟΥΚΑΣ
|3
|ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|4
|ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|5
|ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΘΕΟΔΟΣΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|6
|ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|7
|ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|8
|ΚΛΗΡΗΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|9
|ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΑΛΕΞΙΟΣ
|10
|ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|11
|ΜΠΟΥΧΑΓΙΕΡ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΙΩΣΗΦ
|12
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|13
|ΞΕΝΟΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΓΑΒΡΙΗΛ
|14
|ΠΑΝΙΤΣΑ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|15
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|16
|ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|17
|ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|18
|ΠΟΜΩΝΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|19
|ΡΙΤΣΙΝΙΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|20
|ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|21
|ΤΣΑΟΥΣΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|22
|ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ
|ΑΛΕΞΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|23
|ΦΑΛΙΕΡΗΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
|Α/Α
|ΕΠΙΘΕΤΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
|1
|ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
|2
|ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ
|ΠΗΝΕΛΟΠΗ
|ΓΑΒΡΙΗΛ
|3
|ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|4
|ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
|ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|5
|ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΣΗΜΑΚΗΣ
|6
|ΑΣΚΟΥΝΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|7
|ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|8
|ΒΑΣΑΤΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|9
|ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ
|ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|10
|ΓΚΟΝΤΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|11
|ΓΟΝΗ
|ΜΑΡΓΑΡΩ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|12
|ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|13
|ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
|ΝΙΚΗ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|14
|ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
|ΜΙΧΑΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|15
|ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|16
|ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΑΤΖΟΥΛΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ
|17
|ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|18
|ΚΟΥΪΤΩΡΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|19
|ΛΟΒΕΡΔΟΥ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|20
|ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|21
|ΜΑΝΙΑΡΗ
|ΘΕΟΔΩΡΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|22
|ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ
|ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|ΛΑΜΠΡΟΣ
|23
|ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|24
|ΜΠΙΝΙΟΥ
|ΑΡΙΣΤΕΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
|25
|ΜΠΟΥΣΙΩΤΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|26
|ΜΩΡΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|27
|ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|28
|ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|29
|ΞΥΠΟΛΙΑΣ
|ΒΥΡΩΝ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|30
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
|ΦΙΛΙΠΠΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|31
|ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΜΕΓΑΚΛΗΣ
|32
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|33
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|34
|ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|35
|ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|ΣΤΑΜΑΤΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|36
|ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΙΩΝ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|37
|ΠΑΧΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΛΑΜΠΡΟΣ
|38
|ΣΑΛΠΟΓΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|39
|ΣΑΡΔΕΛΗΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|40
|ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|41
|ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
|ΣΟΦΙΑ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|42
|ΣΤΡΑΤΟΥ
|ΑΝΝΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|43
|ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
|44
|ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|45
|ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|46
|ΤΡΙΓΚΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|47
|ΤΣΙΧΛΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|48
|ΧΑΒΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|49
|ΧΑΣΑΠΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|50
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|51
|ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Λουκά
|ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
|Α/Α
|ΕΠΙΘΕΤΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
|1
|JANI
|VALENTIN
|ΣΟΤΗΡΙΣ
|2
|ΒΛΑΧΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|3
|ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|4
|ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΟΥ
|ΑΝΘΗ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|5
|ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|6
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|7
|ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|8
|ΚΑΝΕΛΛΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|9
|ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|10
|ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗΣ
|ΝΙΚΗΤΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|11
|ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|12
|ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|13
|ΜΑΡΝΕΛΗ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|14
|ΜΠΟΥΡΗΣ
|ΠΑΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|15
|ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ
|ΑΝΔΡΙΑΝΑ-ΣΤΕΦΑΝΙΑ
|ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
|16
|ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|17
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|18
|ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|19
|ΠΕΤΡΟΥ
|ΑΡΓΥΡΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|20
|ΣΙΔΕΡΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|21
|ΤΖΟΒΟΛΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|22
|ΤΣΑΚΑΛΟΣ
|ΑΣΗΜΑΚΗΣ
|ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ
|23
|ΦΙΛΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|24
|ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|25
|ΨΑΡΡΑΚΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
|Α/Α
|ΕΠΙΘΕΤΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
|1
|ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|2
|ΓΚΕΛΝΤΗ
|ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
|ΗΛΙΑΣ
|3
|ΔΑΡΡΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|4
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|5
|ΚΑΛΥΒΑΣ
|ΟΔΥΣΣΕΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|6
|ΚΟΛΙΟΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|7
|ΚΟΜΗΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|8
|ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|9
|ΚΡΟΚΙΔΑΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|10
|ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|11
|ΛΙΒΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|12
|ΣΙΑΦΛΑ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|13
|ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|14
|ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|15
|ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|16
|ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΑΜΙΑΝΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|17
|ΤΑΤΣΗ
|ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|18
|ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|19
|ΤΖΟΒΟΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|20
|ΦΩΤΕΙΝΟΣ
|ΣΤΑΜΑΤΗΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
|Α/Α
|ΕΠΙΘΕΤΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
|1
|ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|2
|ΓΙΟΒΑ
|ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|ΣΠΗΛΙΟΣ
|3
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|4
|ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|5
|ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|6
|ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|7
|ΚΟΥΤΟΥΛΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|8
|ΚΑΡΛΟΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|9
|ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|10
|ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|11
|ΛΙΝΑΡΔΟΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|12
|ΜΑΝΕΤΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|13
|ΜΕΛΙΣΤΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΘΩΜΑΣ
|14
|ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|15
|ΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|16
|ΠΑΝΤΑΖΗΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|17
|ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|18
|ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
|ΖΩΗ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|19
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|20
|ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΛΟΥΚΑΣ
|21
|ΣΕΡΒΕΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|22
|ΤΡΙΓΩΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|23
|ΦΡΑΝΤΖΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Διονυσίου
|ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
|Α/Α
|ΕΠΙΘΕΤΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
|1
|ΑΒΡΑΜΗΣ-ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΛΕΞΙΟΣ
|2
|ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|3
|ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|4
|ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΑΤΘΑΙΟΣ
|5
|ΑΡΙΔΑ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|6
|ΓΑΡΒΡΙΗΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|7
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|8
|ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|9
|ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΠΗΛΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|10
|ΔΡΟΥΓΟΥΤΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|11
|ΖΟΡΜΠΑ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|12
|ΘΕΟΧΑΡΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|13
|ΙΩΑΝΝΟΥ
|ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
|ΣΩΚΡΑΤΗΣ
|14
|ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|15
|ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
|16
|ΚΑΡΑΜΠΕΤ
|ΣΑΑΝΤ
|ΣΑΡΚΙΣ
|17
|ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|18
|ΚΟΡΔΑΣ
|ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|19
|ΚΟΥΝΑΒΗΣ
|ΠΑΥΛΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|20
|ΚΡΙΤΣΩΝΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
|21
|ΚΤΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|22
|ΜΑΣΣΑΡΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|23
|ΛΙΟΛΗΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|24
|ΜΠΕΛΕΧΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|25
|ΜΠΙΛΑΛΗ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΣΥΜΕΩΝ
|26
|ΝΙΦΟΡΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|27
|ΝΤΑΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|28
|ΡΕΖΟΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|29
|ΡΩΣΗΣ
|ΕΡΙΣΙ
|ΑΧΙΛΛΕΑΣ
|30
|ΣΑΜΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
|ΧΡΥΣΟΥΛΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|31
|ΣΚΛΗΡΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|32
|ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΕΥΤΥΧΙΟΣ
|33
|ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|34
|ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΑΡΙΛΑΟΣ
|ΓΑΒΡΙΗΛ
|35
|ΤΖΟΛΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|36
|ΤΣΕΚΟ
|ΑΧΙΛΛΕΑΣ
|ΙΛΙΡ
|37
|ΤΣΙΑΝΙΚΑΣ
|ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|38
|ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|39
|ΦΛΩΡΑΤΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|40
|ΦΩΤΙΟΥ
|ΙΓΝΑΤΙΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
|Α/Α
|ΕΠΙΘΕΤΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
|1
|ΓΙΑΛΟΥΣΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2
|ΓΟΥΡΓΟΥΡΙΝΗ
|ΜΑΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|3
|ΔΙΔΑΧΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|4
|ΖΟΥΓΛΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
|5
|ΘΑΝΑΣΑΣ
|ΡΗΓΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|6
|ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|7
|ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|8
|ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|9
|ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|10
|ΚΑΡΑΝΙΚΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|11
|ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ-ΧΑΧΑΛΗ
|ΕΥΘΑΛΙΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|12
|ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
|13
|ΚΟΤΙΚΙΑΝ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|14
|ΚΟΤΡΟΤΣΟΥ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|15
|ΚΟΥΤΣΑΛΑΡΑΣ
|ΘΩΜΑΣ
|ΗΛΙΑΣ
|16
|ΛΟΥΚΑΤΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|17
|ΜΑΡΑΝΤΖΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|18
|ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|19
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|20
|ΠΕΝΝΙΑΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|21
|ΣΑΦΑΚΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|22
|ΤΖΟΥΔΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|23
|ΤΟΜΑΡΑΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|24
|ΦΡΑΓΚΙΑΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|25
|ΧΟΥΜΟΥΡΙΤΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΘΩΜΑΣ
|ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
|Α/Α
|ΕΠΙΘΕΤΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
|1
|ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2
|ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΛΕΞΙΟΣ
|3
|ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|4
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|5
|ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|6
|ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|7
|ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|8
|ΓΕΩΡΜΑ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|9
|ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|10
|ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|11
|ΔΟΥΒΡΗ
|ΚΥΡΙΑΚΗ
|ΑΡΓΥΡΙΟΣ
|12
|ΕΛΕΟΥΑ
|ΙΩΣΗΦ
|ΑΜΠΝΤΕΛΜΕΓΚΙΝΤ
|13
|ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|14
|ΖΕΡΒΑΣ
|ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|15
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|16
|ΚΑΚΟΥΛΙΔΗ
|ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|17
|ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|18
|ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|19
|ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|20
|ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|21
|ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|22
|ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|23
|ΚΕΦΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΦΙΛΙΠΠΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|24
|ΚΟΝΤΑΞΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|25
|ΚΟΡΑΚΗΣ
|ΑΛΕΞΙΟΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|26
|ΚΟΤΡΟΥΤΣΟΥ
|ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΜΑΡΙΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|27
|ΚΟΥΡΗΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|28
|ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΙΝΑΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|29
|ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΦΩΤΙΟΣ
|30
|ΜΑΤΘΑΙΟΥ
|ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|31
|ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
|ΑΛΕΞΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|32
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|33
|ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|34
|ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
|35
|ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|36
|ΜΑΡΚΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|37
|ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|38
|ΜΠΕΡΔΕ
|ΑΝΔΡΙΑΝΗ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
|39
|ΜΠΛΑΝΑΣ
|ΦΟΙΒΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|40
|ΜΠΟΥΣΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|41
|ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|42
|ΝΤΑΦΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|43
|ΝΤΑΚΟΛΙΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|44
|ΞΟΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|45
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΛΕΩΝΙΔΑΣ
|46
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|47
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|48
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|49
|ΠΑΠΑΖΩΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|50
|ΠΑΠΠΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|51
|ΠΑΠΠΑ
|ΣΟΦΙΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|52
|ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|53
|ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|54
|ΠΟΛΥΖΩΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|55
|ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|56
|ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|57
|ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ
|ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|58
|ΣΙΝΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|59
|ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
|ΣΠΗΛΙΟΣ
|60
|ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|61
|ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|62
|ΤΖΙΒΓΙΝΙΔΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΣΤΕΛΙΟΣ
|63
|ΤΖΙΜΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
|64
|ΤΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|65
|ΤΣΟΠΑΝΑ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|66
|ΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|67
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΣΩΤΗΡΙΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|68
|ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ
|ΣΑΜΨΩΝ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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