Αχαΐα: Ερχεται «καταιγίδα» εξελίξεων στο ΛΕΑΔΠΑ – Συνεδρίαση τη Δευτέρα για λήψη αποφάσεων

Τη Δευτέρα προμηνύεται μια «εκρηκτική» συνεδρίαση, που θα συνοδευτεί από τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων από τα μέλη του ΛΕΑΔΠΑ

14 Νοέ. 2025 16:00
Pelop News

Στη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προχωρά το ΔΣ του Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας και Ενίσχυσης των δικηγόρων της Πάτρας και του Αιγίου (ΛΕΑΔΠΑ), η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα.

Το ΔΣ έκρινε σκόπιμο ότι πρέπει να ενημερωθεί το Σώμα, διότι έχουν προκύψει σοβαρές εξελίξεις, όσον αφορά τη δικαστική αλλά και τη διαχειριστική έρευνα γύρω από την αποκαλυφθείσα υπεξαίρεση 500.000 ευρώ από το ταμείο του φορέα, ποσό που, όπως έγραψε η στήλη, ενδέχεται να αποδειχθεί ότι είναι μεγαλύτερο, όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος των ορκωτών λογιστών.

ΑΔΥΝΑΤΕΙ
Την προσεχή Δευτέρα το προεδρείο του ΛΕΑΔΠΑ θα ενημερώσει τα μέλη του για τα μέχρι τώρα ευρήματα του διαχειριστικού ελέγχου, τα οποία, όπως έγραψε η «Π» προ ημερών, χαρακτηρίζονται αρκούντος ανησυχητικά, σε σχέση με το τελικό ποσό των χρημάτων που υπεξαιρέθηκαν από τη φερόμενη ως πρωταγωνίστρια του σκανδάλου, υπάλληλο του φορέα.

Στους κόλπους του ΛΕΑΔΠΑ είναι διάχυτος ο προβληματισμός για τα χρήματα που λείπουν και έχει ως αφετηρία τη διαπίστωση ότι η πέτρα του σκανδάλου αδυνατεί να επιστρέψει τα υπεξαιρεθέντα.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ;
Την ίδια στιγμή, ο φορέας προτίθεται τη Δευτέρα να θέσει ζήτημα αναζήτησης ευθυνών από μέλη που κατείχαν διοικητικά πόστα στο παρελθόν και, κατά ασφαλείς πληροφορίες μας, θα ζητηθεί η έγκριση του σώματος για την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων.

Η σημερινή Διοίκηση του ΛΕΑΔΠΑ έχει βάσιμη πληροφόρηση ότι μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου παρατηρήθηκαν ύποπτες μεταβολές σε περιουσιακά στοιχεία τριών τουλάχιστον δικηγόρων, που μετείχαν στις συνθέσεις προηγούμενων διοικητικών συμβουλίων.

Εν κατακλείδι, προμηνύεται τη Δευτέρα μια «εκρηκτική» συνεδρίαση, που θα συνοδευτεί από τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων από τα μέλη του ΛΕΑΔΠΑ.

