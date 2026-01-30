Αχαΐα: Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Θολοπόταμο

Αχαΐα: Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Θολοπόταμο
30 Ιαν. 2026 16:20
Pelop News

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στην υλοποίηση ενός ακόμη σημαντικού έργου για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας στην Π.Ε. Αχαΐας, με τίτλο : «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Θολοπόταμος και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού», ροϋπολογισμού 500.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΠΑ.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε σύμβαση με τον ανάδοχο, προκειμένου να ξεκινήσουν κρίσιμες παρεμβάσεις κατά μήκος του ποταμού Θολοπόταμου και των παραχειμάρρων του, με στόχο τη θωράκιση των παρόχθιων περιοχών, την προστασία αγροτικής παραγωγής, ζωικού κεφαλαίου, οδικών υποδομών και γενικότερα τη διασφάλιση της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.

Μεταξύ άλλων, στις θέσεις Αμπέλου, Γκουμέικα, Πύργος και Άνω Ποροβίτσας, προβλέπονται  αποκατάστασεις κατεστραμμένων αναχωμάτων,  κοιτοστρώσεων και λεκανών ηρεμίας, απομάκρυνση κατεστραμμένων σκυροδεμάτων επισκευή σαρζανέτ και πτερυγοτοίχων.. Αντίστοιχα, στη θέση Κράθη προς την εκβολή της περιοχής Αιγείρας θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης με σκοπό την αποκατάσταση της πλημμυρικής προστασίας, την θωράκιση από πλημμυρικά φαινόμενα και την ομαλή ροή του ποταμού. Επίσης, κατάντη της σιδηροδρομικής γραμμής και προς την εκβολή θα ενισχυθούν τα ημικατεστραμμένα αναχώματα και θα αποκατασταθεί το εύρος του ποταμού.

 

 

