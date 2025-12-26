Αχαΐα: Γεμάτο το αστυνομικό δελτίο των Χριστουγέννων – Από ανήλικους κλέφτες μέχρι ρευματοκλοπή

Σε σειρά συλλήψεων και σχηματισμό δικογραφιών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Αχαΐα το τελευταίο 24ωρο, στο πλαίσιο ελέγχων και επιχειρήσεων σε Πάτρα, Αίγιο και Δυτική Αχαΐα.

Ανήλικοι «έλεγαν κάλαντα» και έκλεβαν – Δικογραφία και για τους γονείς

Στην Πάτρα, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης συνέλαβαν τέσσερις ανήλικους, ηλικίας από 11 έως 15 ετών, οι οποίοι σε διαφορετικές περιπτώσεις μετέβησαν σε οικίες πολιτών με το πρόσχημα της απόδοσης καλάντων και αφαίρεσαν υποδήματα και ενδύματα από εξωτερικούς χώρους. Οι ανήλικοι έγιναν αντιληπτοί από τους παθόντες και συνελήφθησαν άμεσα.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των μητέρων τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Συλλήψεις για ρευματοκλοπή στο Αίγιο

Στο Αίγιο, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας συνέλαβαν έναν άνδρα και μία γυναίκα, καθώς σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ στις οικίες τους, διαπιστώθηκε παράνομη ρευματοδότηση χωρίς καταγραφή της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Κλοπή σε σούπερ μάρκετ και ναρκωτικά

Στην Πάτρα συνελήφθη ημεδαπός άνδρας, ο οποίος εισήλθε σε κατάστημα υπεραγοράς και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 80 ευρώ. Κατά τον έλεγχο, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δέκα ναρκωτικά δισκία χωρίς ιατρική συνταγή.

Παραβάσεις σε καταστήματα διασκέδασης

Αστυνομικοί του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών συνέλαβαν ημεδαπό άνδρα, ο οποίος λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα με ένταση που υπερέβαινε τη μέγιστη επιτρεπόμενη ηχοστάθμη.

Παραβάσεις ΚΟΚ και οδήγηση υπό μέθη

Στη Δυτική Αχαΐα, δύο οδηγοί συνελήφθησαν έπειτα από μετωπική σύγκρουση των οχημάτων τους, κατά την οποία προκλήθηκαν ελαφρές σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Από αλκοολομέτρηση προέκυψε ότι ο ένας οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ στον δεύτερο είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης.

Επιπλέον, στο Αίγιο συνελήφθη ακόμη ένας οδηγός, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε σε κατάσταση μέθης.

Ναρκωτικά στην Αιγιαλεία

Σε περιοχή της Αιγιαλείας συνελήφθη ημεδαπός άνδρας, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) και ένα γραμμάριο ακατέργαστης κάνναβης.

Συλλήψεις για έκθεση ανηλίκων λόγω μέθης

Στη Δυτική Αχαΐα συνελήφθησαν ξεχωριστά μία γυναίκα και ένας άνδρας, καθώς οι ανήλικοι γιοι τους, ηλικίας 16 και 14 ετών αντίστοιχα, μεταφέρθηκαν σε Κέντρα Υγείας σε κατάσταση μέθης. Οι ανήλικοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Πάτρας για περαιτέρω εξετάσεις.

