Αχαΐα: Κρατούν ενεργά τα τρία μέτωπα των αγροτών

Στην Αχαΐα τα τρία μέτωπα παραμένουν ενεργά και αναφερόμαστε στην Πάτρα, το Αίγιο και την Κάτω Αχαΐα.

Αχαΐα: Κρατούν ενεργά τα τρία μέτωπα των αγροτών
12 Δεκ. 2025 7:12
Pelop News

Αμετακίνητοι στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες, περιμένοντας ένα «σήμα» από την κυβέρνηση, προκειμένου να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Στην Αχαΐα τα τρία μέτωπα παραμένουν ενεργά και αναφερόμαστε στην Πάτρα, το Αίγιο και την Κάτω Αχαΐα. Ο κόμβος της Εγλυκάδας παραμένει κλειστός από τρακτέρ για 5η συνεχόμενη μέρα, με αποτέλεσμα η κίνηση των αυτοκινήτων να εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, από τους κόμβους Κ1, λιμάνι Πάτρας και Οβρυά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν αν δεν λάβουν διαβεβαιώσεις ότι θα ικανοποιηθεί τουλάχιστον μέρος των αιτημάτων τους και λογικά μέχρι το Σάββατο, που θα γίνει νέα σύσκεψη του πανελλαδικού συντονιστικού στη Λάρισα, δεν θα μετακινηθούν από την Εγλυκάδα.

Στην Αιγιαλεία, οι αγρότες βρίσκονται παρατεταγμένοι στην παλιά ΕΟ Πατρών-Κορίνθου, στη γέφυρα Μεγανίτη και κάνουν ολιγόωρους αποκλεισμούς καθημερινά.

Σήμερα το απόγευμα έχουν προγραμματίσει μηχανοκίνητη πορεία στους κεντρικούς δρόμους του Αιγίου, ώστε να αφυπνίσουν τους πολίτες.

Το μέτωπο της Κάτω Αχαΐας έχει ατονήσει σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Ενώ από την αρχή της εβδομάδας έκλεινε για ώρες τον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου, πλέον κλείνει μόνο την Παλαιά Εθνική Οδό. Αυτό συνέβη και χθες το απόγευμα, όταν μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Δυτικής Αχαΐας συνεδρίασαν και έκλεισαν για δύο ώρες τον δρόμο στα φανάρια της Κάτω Αχαΐας, ενώ σήμερα θα επανεξετάσουν τη στάση τους.

Πάντως, οι αγρότες της Αχαΐας, όπως και σε άλλες περιοχές, περιμένουν τις εξελίξεις που θα τρέξουν τα επόμενα 24ωρα, καθώς φαίνεται να υπάρχει βούληση από την κυβέρνηση να κάνει συναντήσεις με επικεφαλής αγροτικών συλλόγων για να βρεθεί λύση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
Να σημειωθεί ότι η πρόεδρος του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Ερυμάνθου, Αθηνά Ηλιοπούλου, που είναι από τους ανθρώπους που έχουν τρέξει για τη δράση των αγροτικών κινητοποιήσεων στην περιοχή, θα βρεθεί αύριο στη Νίκαια της Λάρισας για να συμμετάσχει στην πανελλαδική σύσκεψη.
Η Αθηνά Ηλιοπούλου θα ενημερωθεί από πρώτο χέρι για τις εξελίξεις και τις αποφάσεις που θα παρθούν για την επομένη μέρα.
⦁ Να σημειωθεί ότι ψήφισμα συμπαράστασης στον αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων εξέδωσε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο Δυτικής Αχαΐας, μετά από εισήγηση του δημάρχου Γρηγόρη Αλεξόπουλου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
7:24 Πάτρα: Νηπιαγωγός κατηγορείται για κακοποίηση παιδιών ΑμεΑ ΦΩΤΟ
7:12 Τα μαθήματα μιας σύσκεψης
7:12 Αχαΐα: Κρατούν ενεργά τα τρία μέτωπα των αγροτών
23:55 Υπέρταση: Η απλή καθημερινή συνήθεια που ρίχνει την αρτηριακή πίεση
23:36 Μουγκοπέτρος για το φτύσιμο του Βαλάντη: Είναι πολύ λίγο μπροστά σε αυτά που έχω περάσει
23:22 Επισημάνσεις Βενιζέλου προς Χαριλάου Τρικούπη: Πρέπει η χώρα να καταστεί διακυβερνήσιμη, πριν καταστεί το Σύνταγμα αναθεωρίσιμο
23:08 Τα 7 ζώα με την ισχυρότερη νυχτερινή όραση – Ποιο από αυτά βρίσκεται δίπλα μας ως κατοικίδιο
22:51 Στέφανος Τζίμας: Επιβεβαιώθηκε η ατυχία – Ρήξη πρόσθιου χιαστού και τέλος η σεζόν
22:37 ΗΠΑ: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης που είχε καταδικαστεί για τον βιασμό και τη δολοφονία γυναίκας πριν 40 χρόνια
22:24 Ο ΠΑΟΚ έφυγε με βαθμό από τη Βουλγαρία – Ήρθε 3-3 με τη Λουντογκόρετς
22:11 Το παρασκήνιο της εκλογής Πιερρακάκη στο Eurogroup: Οι συμμαχίες, οι «υποσχετικές» και η στρατηγική που έκρινε το αποτέλεσμα
22:00 Αυτισμός: Τα σημάδια που αποκαλύπτουν ότι ο σύντροφός σας ανήκει στο φάσμα
21:50 Τεράστια νίκη της ΑΕΚ μέσα στη Σαμσούντα – Κέρδισε 2-1 με τρομερό τον Κοϊτά
21:32 Δέσμευση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν να εντείνουν τις επαφές και τις προσπάθειες για επανέναρξη συνομιλιών
21:22 Λούκας Γιώρκας: Με δυσκόλεψε η αναγνωρισιμότητα
21:13 Θάνατος 2χρονου στη Ζάκυνθο: «Πρώτη φορά βλέπουμε σκυλί με τέτοια απάθεια» λένε στο ΔΙΚΕΠΑΖ
21:01 Πάτρα: Συλλήψεις τριών υπόπτων για ληστείες και επιθέσεις σε Μαιζώνος και Ρήγα Φεραίου
20:57 Τζουβέκας στον peloponnisos FM: «Δύσκολο να πεις όχι στο project του ΑΟ Αστέρια Αχαΐας»
20:53 Η Μπέριλ ΜακΚίσικ μαθαίνει ελληνικά – Δάσκαλος ο 4χρονος γιος της
20:44 Κατηγορείται το ChatGPT ότι ενθάρρυνε ψυχικά ασθενή να σκοτώσει τη μητέρα του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ