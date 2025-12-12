Αχαΐα: Κρατούν ενεργά τα τρία μέτωπα των αγροτών

Αμετακίνητοι στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες, περιμένοντας ένα «σήμα» από την κυβέρνηση, προκειμένου να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Στην Αχαΐα τα τρία μέτωπα παραμένουν ενεργά και αναφερόμαστε στην Πάτρα, το Αίγιο και την Κάτω Αχαΐα. Ο κόμβος της Εγλυκάδας παραμένει κλειστός από τρακτέρ για 5η συνεχόμενη μέρα, με αποτέλεσμα η κίνηση των αυτοκινήτων να εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, από τους κόμβους Κ1, λιμάνι Πάτρας και Οβρυά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν αν δεν λάβουν διαβεβαιώσεις ότι θα ικανοποιηθεί τουλάχιστον μέρος των αιτημάτων τους και λογικά μέχρι το Σάββατο, που θα γίνει νέα σύσκεψη του πανελλαδικού συντονιστικού στη Λάρισα, δεν θα μετακινηθούν από την Εγλυκάδα.

Στην Αιγιαλεία, οι αγρότες βρίσκονται παρατεταγμένοι στην παλιά ΕΟ Πατρών-Κορίνθου, στη γέφυρα Μεγανίτη και κάνουν ολιγόωρους αποκλεισμούς καθημερινά.

Σήμερα το απόγευμα έχουν προγραμματίσει μηχανοκίνητη πορεία στους κεντρικούς δρόμους του Αιγίου, ώστε να αφυπνίσουν τους πολίτες.

Το μέτωπο της Κάτω Αχαΐας έχει ατονήσει σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Ενώ από την αρχή της εβδομάδας έκλεινε για ώρες τον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου, πλέον κλείνει μόνο την Παλαιά Εθνική Οδό. Αυτό συνέβη και χθες το απόγευμα, όταν μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Δυτικής Αχαΐας συνεδρίασαν και έκλεισαν για δύο ώρες τον δρόμο στα φανάρια της Κάτω Αχαΐας, ενώ σήμερα θα επανεξετάσουν τη στάση τους.

Πάντως, οι αγρότες της Αχαΐας, όπως και σε άλλες περιοχές, περιμένουν τις εξελίξεις που θα τρέξουν τα επόμενα 24ωρα, καθώς φαίνεται να υπάρχει βούληση από την κυβέρνηση να κάνει συναντήσεις με επικεφαλής αγροτικών συλλόγων για να βρεθεί λύση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Να σημειωθεί ότι η πρόεδρος του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Ερυμάνθου, Αθηνά Ηλιοπούλου, που είναι από τους ανθρώπους που έχουν τρέξει για τη δράση των αγροτικών κινητοποιήσεων στην περιοχή, θα βρεθεί αύριο στη Νίκαια της Λάρισας για να συμμετάσχει στην πανελλαδική σύσκεψη.

Η Αθηνά Ηλιοπούλου θα ενημερωθεί από πρώτο χέρι για τις εξελίξεις και τις αποφάσεις που θα παρθούν για την επομένη μέρα.

⦁ Να σημειωθεί ότι ψήφισμα συμπαράστασης στον αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων εξέδωσε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο Δυτικής Αχαΐας, μετά από εισήγηση του δημάρχου Γρηγόρη Αλεξόπουλου.

