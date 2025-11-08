Αχαΐα: Μαθητής κατέρρευσε από χρήση ναρκωτικών μέσα στο σχολείο – Μεταφέρθηκε με σπασμούς στο ΠΓΝΠ

Ένα σοκαριστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε σε σχολείο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, όταν μαθητής Γυμνασίου κατέρρευσε μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών εντός του σχολείου. Ο ανήλικος βρέθηκε σε άθλια κατάσταση, με σπασμούς και εμφανή σημάδια αδιαθεσίας, προκαλώντας πανικό στη σχολική κοινότητα. Άμεσα ειδοποιήθηκε το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, ενώ ασθενοφόρο μετέφερε τον μαθητή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου για ιατρική φροντίδα.

Η υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ και ανησυχία στην τοπική κοινωνία σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε σχολική μονάδα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο μαθητής εντοπίστηκε στο προαύλιο του σχολείου σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, εμφανίζοντας σπασμούς και δυσκολία στην αναπνοή.

Οι εκπαιδευτικοί αντέδρασαν άμεσα, ειδοποιώντας το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και μετέφερε τον ανήλικο, συνοδεία εκπαιδευτικού, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Εκεί, υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και παρέμεινε υπό παρακολούθηση, με την κατάσταση της υγείας του να σταθεροποιείται.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε αμέσως και έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης. Από τα πρώτα στοιχεία της προανάκρισης, προκύπτει ότι ο μαθητής είχε κάνει χρήση κάνναβης εντός του σχολείου, γεγονός που προκάλεσε τα έντονα συμπτώματα. Οι αρχές εξετάζουν πώς προμηθεύτηκε την ουσία και αν εμπλέκονται άλλα πρόσωπα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία τόσο στους γονείς όσο και στην εκπαιδευτική κοινότητα, που ζητούν αυστηρότερα μέτρα πρόληψης και ελέγχου. Παράλληλα, εκπαιδευτικοί και τοπικοί φορείς υπογραμμίζουν την ανάγκη για προγράμματα ενημέρωσης και ψυχολογικής υποστήριξης στους μαθητές, καθώς το φαινόμενο της χρήσης ουσιών μέσα στα σχολεία φαίνεται να παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας συνεχίζει την προανάκριση, με καταθέσεις να λαμβάνονται από μαθητές και καθηγητές, ενώ έχει ζητηθεί η συνδρομή της Δίωξης Ναρκωτικών.

Το γεγονός επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της πρόληψης εντός των σχολείων, σε μια περίοδο όπου η κοινωνία δείχνει αυξημένη ευαισθησία απέναντι στα φαινόμενα νεανικής παραβατικότητας και εξάρτησης.

