Αχαΐα: Νεκρός 68χρονος σε χωράφι στον Άγιο Νικόλαο Σπάτων την ώρα που εκτελούσε αγροτικές εργασίες

Νεκρός βρέθηκε χθες ένας 68χρονος άνδρας σε χωράφι στον Άγιο Νικόλαο Σπάτων, όπου είχε μεταβεί προκειμένου να εκτελέσει αγροτικές εργασίες. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις αρχές, ενώ στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να του προσφερθεί βοήθεια, καθώς είχε ήδη καταλήξει.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο ο θάνατός του να οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Παρ’ όλα αυτά, τα ακριβή αίτια αναμένεται να διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



