Αχαΐα: Ώρες αγωνίας για την εξαφάνιση ηλικιωμένου στο χωριό Κρίνος

Σε εξέλιξη έρευνες

Αχαΐα: Ώρες αγωνίας για την εξαφάνιση ηλικιωμένου στο χωριό Κρίνος
19 Ιαν. 2026 22:53
Pelop News

ΕΜΑΚ και Αστυνομία διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό ηλικιωμένου, που εξαφανίστηκε από το μεσημέρι της Κυριακής, από το

χωριό Κρίνος στη Δυτική Αχαΐα.

«Μας έδειχνε σημάδια αυτοτραυματισμού, έψαχνε κινητό με 50 ευρώ και ζητούσε να της βρούμε δουλειά», αποκαλύψεις για τη Λόρα

Τότε έφυγε από το σπίτι του και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής με τους δικούς του ανθρώπους να αγωνιούν για την κατάστασή του.

Διέμενε μόνος του στο χωριό, καθώς η σύζυγός του έχει αποβιώσει εδώ και χρόνια και δεν είχαν παιδιά.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:21 Αυτοί είναι οι ιοί που ανησυχούν πολύ τους λοιμωξιολόγους
23:01 «Αποδείχθηκε ποιος λέει την αλήθεια και εμφανίζεται και ποιος λέει ψέματα και κρύβεται», ο Ολυμπιακός για Γιαννακόπουλο
22:53 Αχαΐα: Ώρες αγωνίας για την εξαφάνιση ηλικιωμένου στο χωριό Κρίνος
22:45 «Νομίζαμε ότι απαγωγές συμβαίνουν μόνο στις ταινίες. «Κάτι με ωθεί να συνεχίσω να ψάχνω»: Η ελπίδα της μητέρας του μικρού Μπεν
22:35 Φινάλε του α’ γύρου στην Α1 ΕΣΚΑ-Η: Πρωταθλήτρια χειμώνα η ΑΕ Ροϊτίκων, ο Κεραυνός πήρε το ντέρμπι με τον Αίολο,ΦΩΤΟ
22:26 «Πρέπει να επιστρέψουμε σε έναν δρόμο βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και δυναμισμού», Πιερρακάκης μετά το Eurogroup
22:16 Κακοκαιρία: Δείτε που θα είναι κλειστά αύριο τα σχολεία
22:06 Πλακιάς κατά Δεληβοριά για Καρυστιανού: «Έχεις μεγάλο μερίδιο ευθύνης, η ζημιά έγινε και είναι ανυπολόγιστη»
21:56 Πάτρα: Βαρύ πένθος για την απώλεια του αστυνομικού Νίκου Ελευθεριάδη
21:46 Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Γροιλανδία: Οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής του status quo θα ήταν καταστροφική
21:35 Ο αντίπαλος της Ελλάδας στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος
21:25 Φυλακές Κορυδαλλού: Το συμβόλαιο θανάτου για το κουμάντο στις πιάτσες ναρκωτικών
21:14 «Μας έδειχνε σημάδια αυτοτραυματισμού, έψαχνε κινητό με 50 ευρώ και ζητούσε να της βρούμε δουλειά», αποκαλύψεις για τη Λόρα
21:02 Ρούτε: Το ΝΑΤΟ θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με Δανία και Γροιλανδία για την ασφάλεια της Αρκτικής
20:53 Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Παντούλας
20:42 Εμεινε στο «Χ» ο Αρης κόντρα στην Αιγείρα/Ακράτα
20:31 Η Ελλάδα για το χρυσό, «βούλιαξε» την Ιταλία, προκρίθηκε στα ημιτελικά
20:18 Δημοσκόπηση Opinion Poll: Μισή μονάδα πάνω η ΝΔ στο 30,2%, με προβάδισμα 16,8 μονάδων
20:08 Αχαΐα: Νέο, το δεύτερο σήμερα, θανάσιμο τροχαίο στην 111, νεκρός 29χρονος
19:59 Γιαννακόπουλος: «Δεν επιθυμώ την καταδίκη της ΚΑΕ Ολυμπιακός»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ