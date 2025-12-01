Αχαΐα: Οσα κρίνονται σε ένα δεκαήμερο – Οι πολιτικές επισκέψεις που μπορούν επιταχύνουν την περιοχή

Αχαΐα: Οσα κρίνονται σε ένα δεκαήμερο – Οι πολιτικές επισκέψεις που μπορούν επιταχύνουν την περιοχή Για την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πάτρα, έχουν αναφερθεί διάφορες ημερομηνίες, όμως καμία μέχρι σήμερα δεν έχει επιβεβαιωθεί.
01 Δεκ. 2025 10:11
Η έμφαση που έδωσε πριν από δύο εβδομάδες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας και δη στην κρουαζιέρα, έρχεται να «κουμπώσει» με τη γενική συνέλευση της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί το ερχόμενο διήμερο Παρασκευής και Σαββάτου στην Πάτρα.

Αναμφίβολα πρόκειται για ευτυχή συγκυρία, αφενός διότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι πρέπει η ίδια να λειτουργήσει ως επιταχυντής, ώστε να πολλαπλασιαστεί η αναπτυξιακή προοπτική της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας που υστερούν έναντι άλλων περιοχών της χώρας και αφετέρου διότι η αχαϊκή πρωτεύουσα καθίσταται επίκεντρο, φιλοξενώντας μια από τις κορυφαίες θεσμικές συναντήσεις του επιχειρηματικού κόσμου, που αναζητεί ταχύτερο αναπτυξιακό βηματισμό.

Εξάλλου, άξια μνείας είναι η επισήμανση ότι ένα χρόνο μετά την εκλογή της νέας διοίκησης του Επιμελητηρίου Αχαΐας επελέγη η αχαϊκή πρωτεύουσα για τη διοργάνωση της γενικής συνέλευσης της ΚΕΕΕ. Με την εν λόγω επιλογή επιβραβεύτηκε η έντονη κινητικότητα, η οποία επιδείχθηκε στο τρέχον έτος από το νέο ΔΣ προκειμένου να διαμορφωθούν συνθήκες ανάταξης της τοπικής οικονομίας και να αποδειχθεί ο ρόλος της Αχαΐας ως κύριου αναπτυξιακού μοχλού στη Δυτική Ελλάδα.

Ας σημειωθεί ότι η συγκυρία ευνοεί την ευκαιρία να προβληθούν και να δρομολογηθεί η αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων, οι οποίες αποτελούν τους «ακρωτηριασμένους» βραχίονες της τοπικής ανάπτυξης, όπως π.χ. η έλευση του τρένου, η επιλογή του λιμανιού της Πάτρας για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας και η εκτέλεση άλλων έργων υποδομής που θα καταστήσουν την πόλη και τη Δυτική Ελλάδα ελκυστικό επενδυτικό προορισμό.

Στο όλο πλαίσιο εντάσσεται προφανώς η ενεργειακή κινητικότητα των τελευταίων εβδομάδων και -επιτέλους- η παράδοση σε λίγες ημέρες των τελευταίων χιλιομέτρων της νέας εθνικής οδού Πατρών-Πύργου.

Το διήμερο Παρασκευής-Σαββάτου, πέντε τουλάχιστον υπουργοί θα συμμετάσχουν στις εργασίες της γενικής συνέλευσης της ΚΕΕΕ, καθώς και εκπρόσωποι των 59 επιμελητηρίων της χώρας, οι οποίοι θα συνοδεύονται από 150 περίπου συνεργάτες τους. Ειδικότερα, έχουν ήδη επιβεβαιώσει την παρουσία τους οι υπουργοί Τάκης Θεοδωρικάκος (Ανάπτυξης), Κυριάκος Πιερρακάκης (Οικονομίας και Οικονομικών), Κώστας Τσιάρας (Αγροτικής Ανάπτυξης), ο αν. υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης.

Ο ερχομός των 5 υπουργών θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί και ως προλείανση του εδάφους (όσον αφορά τουλάχιστον τα «πρακτικά» της γενικής συνέλευσης που θα αφορούν την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα), της επικείμενης επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την παρουσίαση του τοπικού σχεδίου ανάπτυξης, για την οποία έχουν αναφερθεί διάφορες ημερομηνίες, αλλά καμμία μέχρι σήμερα δεν έχει επιβεβαιωθεί. Πάντως, όποτε κι αν γίνει αυτή η επίσκεψη θα εντάσσεται και στον προσυνεδριακό διάλογο της ΝΔ, ενόψει του Συνεδρίου της, που θα γίνει στις αρχές Απριλίου.

Κοντολογίς, μέσα στο πρώτο 10ήμερο του Δεκεμβρίου, πέρα από το γεγονός ότι η Αχαΐα θα βρεθεί στο επίκεντρο, θεωρείται βέβαιο ότι θα γίνει και… σοφότερη όσον αφορά το αναπτυξιακό μέλλον της.

