Αχαΐα: Οσα κρίνονται σε ένα δεκαήμερο – Οι πολιτικές επισκέψεις που μπορούν επιταχύνουν την περιοχή
Το διήμερο Παρασκευής – Σαββάτου, πέντε τουλάχιστον υπουργοί θα συμμετάσχουν στις εργασίες της γενικής συνέλευσης της ΚΕΕΕ
Η έμφαση που έδωσε πριν από δύο εβδομάδες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας και δη στην κρουαζιέρα, έρχεται να «κουμπώσει» με τη γενική συνέλευση της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί το ερχόμενο διήμερο Παρασκευής και Σαββάτου στην Πάτρα.
