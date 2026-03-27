Αχαΐα – Πετρέλαιο θέρμανσης: Ανησυχία στην αγορά από την εκρηκτική αύξηση τιμών – Σχεδόν +30% σε λίγες ημέρες

Σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης παραδοσιακά αποκλιμακώνεται, φέτος καταγράφεται μια εντελώς αντίθετη εικόνα, με τις τιμές να ακολουθούν έντονα ανοδική πορεία και να πλησιάζουν σε επίπεδα που θυμίζουν τις πιο δύσκολες στιγμές της ενεργειακής κρίσης του 2022-23. Λίγο πριν από την ολοκλήρωση της χειμερινής περιόδου, τα νοικοκυριά βρίσκονται αντιμέτωπα με μια απρόσμενη επιβάρυνση, καθώς το κόστος προμήθειας καυσίμου αυξάνεται με ρυθμούς που προκαλούν προβληματισμό στην τοπική αγορά.

Η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Αχαΐα διαμορφώνεται πλέον περίπου μεταξύ 1.100 και 1.750 ευρώ το λίτρο με την μέση τιμή να είναι στα 1.591 ευρώ το λίτρο, γεγονός που αποτυπώνει την έντονη μεταβλητότητα αλλά και την πίεση που επικρατεί στην αγορά καυσίμων.

Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο είναι η ταχύτητα της ανόδου. Μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες, από τα τέλη Φεβρουαρίου έως τα τέλη Μαρτίου, η τιμή έχει αυξηθεί κατά περίπου 30 έως 40 λεπτά ανά λίτρο. Από τα επίπεδα των 1,18 ευρώ, το πετρέλαιο θέρμανσης βρέθηκε να κινείται ακόμη και κοντά στα 1,60 ευρώ, καταγράφοντας ποσοστιαία αύξηση που σε ορισμένες περιπτώσεις προσεγγίζει το 30%. Πρόκειται για μια από τις πιο απότομες αυξήσεις που έχουν σημειωθεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα τα τελευταία χρόνια.

Είναι ενδεικτικό ότι οι σημερινές τιμές έχουν ξεπεράσει ακόμα και το απόλυτο ιστορικό υψηλό -το οποίο καταγράφηκε την περίοδο 2022–2023.

Για τα νοικοκυριά της Αχαΐας, η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται σε αυξημένο κόστος θέρμανσης σε μια χρονική στιγμή που πολλοί ανέμεναν ανακούφιση.

Αντίθετα, η αγορά κλείνει τη φετινή σεζόν με ένα έντονο «ράλι» τιμών, το οποίο όχι μόνο ανατρέπει τα εποχικά δεδομένα, αλλά αφήνει και ανοιχτό το ενδεχόμενο η επόμενη περίοδος να ξεκινήσει από ήδη υψηλή βάση. Η πορεία των επόμενων εβδομάδων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις διεθνείς εξελίξεις στην ενέργεια, ωστόσο η μέχρι τώρα εικόνα δείχνει ότι το πετρέλαιο θέρμανσης παραμένει ένας από τους πλέον ευμετάβλητους και κρίσιμους παράγοντες για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

ΑΠΑΤΕΣ ΜΕ ΤΑ FUEL PASS

Τη στιγμή επιτήδειοι προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες με την υποβολή αιτήσεων για την επιδότηση καυσίμων μέσω Fuel Pass. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Πάτρα, τα τελευταία 24ωρα έχουν καταγραφεί τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις απόπειρας εξαπάτησης πολιτών, στους οποίους αποστέλλονται μηνύματα που τους προτρέπουν να ανοίξουν σύνδεσμο στο διαδίκτυο και να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους, προκειμένου να εισπράξουν χρήματα.

Ολα αυτά έχουν φτάσει και στο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Πρατηριούχων Πάτρας, η οποία συστήνει σε όλους τους κατόχους οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί όπως αναφέρει στην «Π» ο πρόεδρος του σωματείου Αλέξης Παπαγιαννόπουλος, η πλατφόρμα δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί.

