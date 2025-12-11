Αχαΐα: Πώς συνεχίζονται σήμερα Πέμπτη οι αγροτικές κινητοποιήσεις – Η εικόνα στα μπλόκα

11 Δεκ. 2025 10:31
Pelop News

Οι αγρότες της Αχαΐας συνεχίζουν και σήμερα Πέμπτη τις κινητοποιήσεις τους, διατηρώντας ενεργά τα βασικά μπλόκα που έχουν στηθεί τις τελευταίες ημέρες, ενώ παράλληλα προχωρούν σε νέες συσκέψεις για τον καθορισμό των επόμενων κινήσεων. Η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει ότι ο αγροτικός κόσμος επιμένει στην πίεση προς την κυβέρνηση, ζητώντας μέτρα ανακούφισης για ενέργεια, κόστος παραγωγής και επιδοτήσεις.

Κλειστή η Περιμετρική στην Εγλυκάδα – Απόφαση του συντονιστικού να παραμείνει το μπλόκο
Στο μπλόκο της Εγλυκάδας, το οποίο αποτελεί το κεντρικό σημείο κινητοποίησης στην Πάτρα, πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης σύσκεψη του συντονιστικού. Μετά από συζήτηση αρκετών σεναρίων, αποφασίστηκε ότι ο δρόμος της Περιμετρικής θα παραμείνει κλειστός και σήμερα. Υπήρξε πρόταση να μεταφερθεί το μπλόκο σε άλλο σημείο, ώστε να υπάρξει διαφορετική μορφή πίεσης, ωστόσο το ενδεχόμενο αυτό δεν προκρίθηκε. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο, με το μέτρο να συνεχίζεται χωρίς χρονικό ορίζοντα.

Διαβάστε επίσης: Live τα μπλόκα των αγροτών, που παραμένουν στις θέσεις τους και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους

Κάτω Αχαΐα: Ανοιχτές οδοί – Καθοριστική σύσκεψη στις 18:30
Στην Κάτω Αχαΐα η εικόνα είναι διαφορετική, με τη νέα και την παλιά εθνική οδό να παραμένουν ανοιχτές στην κυκλοφορία. Οι κινητοποιήσεις δεν έχουν παγώσει, αλλά το τοπικό μπλόκο βρίσκεται σε φάση αναδιάταξης. Στις 18:30 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση των αγροτών, όπου θα αποφασιστεί η πορεία των κινητοποιήσεων στην περιοχή. Το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες μορφές πίεσης παραμένει ανοιχτό, ανάλογα με το τι θα αποφασιστεί στη συνέλευση.

Παρά το γεγονός ότι οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί, οι αγρότες τονίζουν ότι οι κινητοποιήσεις δεν έχουν λήξει. Σε αρκετές κοινότητες της Δυτικής Αχαΐας επικρατεί κλίμα αναμονής ενόψει των σημερινών αποφάσεων, ενώ αρκετοί αναμένεται να μεταβούν στην Κάτω Αχαΐα για τη σύσκεψη.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για το πώς θα συνεχιστεί το κύμα των κινητοποιήσεων στην Αχαΐα, με το ενδεχόμενο κλιμάκωσης να παραμένει στο τραπέζι, εφόσον δεν υπάρξουν άμεσες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση.

