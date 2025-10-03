Αχαΐα: Πρόβλημα στις τσέπες των αγροτών – Ο πρόεδρος του Συλλόγου Αιγιαλείας μιλά στην «Π»

Η επίσημη παραδοχή από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι οι πληρωμές θα καθυστερήσουν έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, αφού πολλοί παραγωγοί δεν διαθέτουν τα αναγκαία κεφάλαια για να προχωρήσουν τις καλλιέργειές τους.

Αγρότες
03 Οκτ. 2025 16:32
Pelop News

Εξαιρετικά πιεσμένοι είναι τις τελευταίες ημέρες πολλοί αγρότες, καθώς τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί είναι πολλά, με πιο πρόσφατο την καθυστέρηση στην καταβολή των επιδοτήσεων λόγω του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αχαΐα: Πρόβλημα στις τσέπες των αγροτών - Ο πρόεδρος του Συλλόγου Αιγιαλείας μιλά στην «Π»

Η «Πελοπόννησος» μίλησε με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Αιγιαλείας, Γιάννη Μποδιώτη, ο οποίος δήλωσε: «Ηδη έχουν περικόψει σημαντικά τις ενισχύσεις των αγροτών και τώρα μας λένε ότι θα καθυστερήσουν να τις καταβάλουν. Συνήθως, το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου κατατίθενται χρήματα για την πρώτη δόση στους τραπεζικούς λογαριασμούς, όμως φέτος μας ενημέρωσαν ότι θα καθυστερήσουν περίπου έναν μήνα.

Εγώ δεν πιστεύω ότι η καθυστέρηση θα περιοριστεί σε έναν μήνα· φοβάμαι πως θα είναι μεγαλύτερη, και αυτό θα στερήσει ζωτικούς πόρους από τις τσέπες των αγροτών. Από την πλευρά μας διαμαρτυρόμαστε, γιατί, εξαιτίας του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ταλαιπωρείται η πλειονότητα του αγροτικού κόσμου».

Ο Αγροτικός Σύλλογος Αιγιαλείας αναμένεται να εκδώσει ανακοίνωση διαμαρτυρίας, η οποία θα αναφέρεται όχι μόνο στις καθυστερήσεις των ενισχύσεων, αλλά και στις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ προς τους πυρόπληκτους αγρότες που είδαν να χάνονται οι παραγωγές τους σε περιοχές όπως τα χωριά Λάτα, Αλσος και Τούμπα.

Ενα ακόμη ζήτημα που «καίει» τον αγροτικό κόσμο, κυρίως στην Αιγιάλεια, είναι αυτό της σταφίδας. Παραδοσιακά, ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας του τρύγου και οι παραγωγοί της Αιγιάλειας, που έχει καθοριστικό «αποτύπωμα» στην καλλιέργεια της σταφίδας, έχουν ήδη μαζέψει τη σοδειά τους. Και δεν είναι μόνο αυτό. Οπως τονίζουν οι αγρότες, η τιμή της σταφίδας δεν έχει ακόμη καθοριστεί από την Ενωση Συνεταιρισμών Αιγιαλείας, με αποτέλεσμα η αγοραπωλησία να γίνεται αυτή τη στιγμή χωρίς «οδηγό», γεγονός που προκαλεί μεγάλη ανασφάλεια στους παραγωγούς.
