Αχαΐα: Πτώση τζίρου 10% στα τουριστικά πρακτορεία το φετινό καλοκαίρι – Ποιοι προορισμοί ξεχώρισαν

Κάθε πέρυσι και καλύτερα αναφέρουν οι παράγοντες του κλάδου των τουριστικών πρακτορείων της Πάτρας, καθώς ο φετινός απολογισμός είναι χειρότερος σε σχέση με το καλοκαίρι του 2024. Ο λόγος είναι ότι οι Πατρινοί ταξίδεψαν λιγότερο, καθώς ο πληθωρισμός έχει βάλει «φωτιά» στο προϋπολογισμό των νοικοκυριών.

Αυτό κατέδειξε ρεπορτάζ της «Πελοποννήσου», η οποία μίλησε με δυο παράγοντες που διατηρούν τουριστικά πρακτορεία στην Πάτρα, οι οποίοι κάνουν λόγο για πτώση ενδιαφέροντος και τζίρου σε σχέση με πέρυσι λόγω των οικονομικών προβλημάτων.

Ο Γιώργος Σπυρόπουλος, ιδιόκτητης του πρακτορείου «Rania Tours», τόνισε: «Μπορούμε να πούμε ότι σε σχέση με πέρυσι είχαμε μια πτώση τζίρου περίπου στο 10% σε ό,τι αφορά με το εκδρομικό κομμάτι. Αιτία είναι ξεκάθαρα το οικονομικό, αφού οι καταναλωτές ζητούσαν να πάνε εκδρομή όσο πιο οικονομικά γινόταν, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία να προτιμήσει τις μονοήμερες ή διήμερες εξορμήσεις. Λίγοι ήταν αυτοί που επέλεξαν τριήμερες και τετραήμερες διακοπές. Σε ό,τι αφορά τους προορισμούς που προτιμήθηκαν, ήτα η Αίγινα και η Τήνος, καθώς ο κόσμος θέλει και τον θρησκευτικό τουρισμό, ενώ κίνηση είχε η Πάργα, αλλά η κρουαζιέρα στους Παξούς».

Ο Γιώργος Σπυρόπουλος αναφέρθηκε και στις αυξήσεις που έχουν γίνει στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. «Πριν από κάποια χρόνια, το κόστος για μια εκδρομή στην Τήνο ήταν 50 ευρώ το άτομο και πλέον, έχει ανέβει στα 85-90 ευρώ λόγω της αύξησης στην τιμή των ακτοπλοϊκών».

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του Γιώργου Παπακωνσταντίνου, ιδιοκτήτη του ομώνυμου πρακτορείου, ο οποίος υπογράμμισε: «Φέτος παρατηρήθηκε μια πτώση που άγγιξε το 20% ορισμένους μήνες. Η αιτία ήταν το οικονομικό, αφού όλοι προτιμούσαν τα πιο φτηνά προγράμματα. Γι’ αυτό τον λόγο ‘’ξεπούλησαν’’ τα μονοήμερα και διήμερα, με τα τετραήμερα να έχουν πολύ μικρή κίνηση. Οι Πατρινοί επέλεξαν, κυρίως, κοντινά νησιά, όπως η Λευκάδα, η Κεφαλονιά και προορισμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα, όπως η Πάργα, που δεν απέχει πολύ από την Πάτρα. Ελπίζω το επόμενο καλοκαίρι τα δεδομένα να είναι καλύτερα γιατί και για εμάς ήταν δύσκολη η σεζόν».

