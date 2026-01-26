Αχαΐα: Σε τροχιά υλοποίησης με 30 εκατ. ευρώ – Εντάχθηκαν στο ΕΠΑ οδικά και αντιπλημμυρικά έργα

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχονται νέες παρεμβάσεις από την Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, με συνολικό προϋπολογισμό που φτάνει τα 30 εκατ. ευρώ, ενεργοποιώντας έναν νέο κύκλο έργων, που έρχονται να προστεθούν σε αυτά που ήδη εκτελούνται.

Ο σχεδιασμός της Περιφέρειας εδράζεται σε δύο κεντρικούς πυλώνες: αφενός στη διαρκή αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, και αφετέρου στην επείγουσα αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου 2025.

Οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το νέο ΕΠΑ στο οδικό δίκτυο είναι οι εξής:

⦁ Συντηρήσεις Επαρχιακών Οδών Δήμων Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, ετών 2026-2027. Προϋπολογισμός 2.500.000 ευρώ.

⦁ Συντηρήσεις Επαρχιακών Οδών Δήμων Πατρέων, Ερυμάνθου και Δυτικής Αχαΐας, ετών 2026-2027. Προϋπολογισμός 2.500.000 ευρώ.

⦁ Συντήρηση οριζόντιας σήμανσης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ΠΕ Αχαΐας, ετών 2026-2027. Προϋπολογισμός 900.000 ευρώ.

⦁ Συντήρηση κατακόρυφης σήμανσης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε Αχαΐας, ετών 2026-2027. Προϋπολογισμός 500.000 ευρώ.

⦁ Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης ορατότητας, καθαρισμοί τάφρων, παρόδιων οριογραμμών, πρανών, ερεισμάτων, κοπή/εκρίζωση βλάστησης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ΠΕ Αχαΐας, ετών 2026-2027. Προϋπολογισμός 1.000.000 ευρώ.

⦁ Συντήρηση, ανακατασκευή μικρών τεχνικών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ΠΕ Αχαΐας, ετών 2026-2027. Προϋπολογισμός 300.000 ευρώ.

⦁ Συντηρήσεις Εθνικού Οδικού Δικτύου Πάτρα -Αίγιο – όρια Νομού και Αίγιο – Φτέρη – Καλάβρυτα, ετών 2026-2027. Προϋπολογισμός 2.000.000 ευρώ.

⦁ Συντηρήσεις Εθνικού Οδικού Δικτύου Πάτρα – Τρίπολη, ετών 2026-2027. Προϋπολογισμός 1.500.000 ευρώ.

⦁ Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων στην 22η ΕΟ Αχαΐας. Προϋπολογισμός 1.500.000 ευρώ.

⦁ Αποκατάσταση ζημιών 31ης ΕΟ, από την πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου 2025. Προϋπολογισμός 500.000 ευρώ.

⦁ Συντήρηση υποδομών και εγκαταστάσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού των ΠΕ Αχαΐας & ΠΕ Ηλείας αρμοδιότητας ΠΔΕ. Προϋπολογισμός 1.200.000 ευρώ

⦁ Συντήρηση υποδομών και εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης της ΠΔΕ. Προϋπολογισμός 3.000.000 ευρώ

Ακόμα προβλέπονται και επείγουσες συμπληρωματικές εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενων βλαβών αντιπλημμυρικών έργων, και λοιπές αντιπλημμυρικές εργασίες σε υδατορέματα Αιγιαλείας, Καλαβρύτων και Ερυμάνθου της ΠΕ Αχαΐας, ετών 2026-2027. Προϋπολογισμός 1.136.000 ευρώ.

Τα αντιπλημμυρικά έργα που αποκαθιστούν τις φυσικές καταστροφές οι οποίες προκλήθηκαν από τα πυρκαγιές του Αυγούστου 2025, εξασφάλισαν χρηματοδότηση και μπαίνουν και αυτά σε φάση υλοποίησης:

⦁ Αποκατάσταση ζημιών – καθαρισμός – αποκατάσταση πρανών και κοίτης Πείρου και παραποτάμιων, με προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ.

⦁ Αποκατάσταση ζημιών – καθαρισμός – αποκατάσταση πρανών και κοίτης του ποταμού Παραπείρου και παραποτάμων, με προϋπολογισμό 2 εκατ. ευρώ.

⦁ Αποκατάσταση ζημιών – καθαρισμός – αποκατάσταση πρανών και κοίτης των ρεμάτων Σερδίνη, Ρένια, Παλιορολάγκαδο, Σκάγια, Ριόλο και παραποτάμιων, με προϋπολογισμό 900.000 ευρώ.

⦁ Αποκατάσταση ζημιών – καθαρισμός – αποκατάσταση πρανών και κοίτης των ρεμάτων Τσουκαλεΐκων και Βραχνεΐκων και παραποτάμιων, με προϋπολογισμό 1,5 εκατ. ευρώ.

⦁ Αποκατάσταση ζημιών – καθαρισμός – αποκατάσταση πρανών και κοίτης των ρεμάτων Μειλίχου, Καραβά, Γηροκομείου και Μαλαμαμούτη και παραποτάμιων, με προϋπολογισμό 2,5 εκατ. ευρώ.

⦁ Αποκατάσταση ζημιών – καθαρισμός – αποκατάσταση πρανών και κοίτης Χαράδρου και Θολορέματος και παραποτάμιων, με προϋπολογισμό 1 εκατ. ευρώ.

⦁ Αποκατάσταση ζημιών Γέφυρας Πείρου στη ΒΙΠΕ Πατρών με προϋπολογισμό 800.000 ευρώ.

Χαράλαμπος Μπονάνος: «Οι παρεμβάσεις αυτές δεν είναι μακέτες»

Ο αναπληρωτής περιφερειάρχης, Χαράλαμπος Μπονάνος έκανε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» το εξής σχόλιο: «Τα νέα έργα φιλοδοξούμε να δώσουν μια καινούργια εικόνα στην Περιφέρειά μας.

Εργαζόμαστε συστηματικά μέσα στα συγκεκριμένα οικονομικά πλαίσια που διαθέτουμε για να αλλάξουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών μας.

Προτεραιότητά μας είναι να μεταβληθεί η καθημερινότητα των πολιτών σε κάθε περιφερειακή ενότητα, με όρους βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και ασφάλειας σε κάθε κοινωνική έκφανση.

Μέσα από συμπληγάδες γραφειοκρατικών διαδικασιών με πολυνομία που πολλές φορές είναι τροχοπέδη στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, εμείς θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για μια περιφέρεια που θα είναι ελκυστική για όλους τους πολίτες.

Τα έργα αυτά δεν είναι μακέτες δεν είναι βιτρίνα, αλλά απτά παραδείγματα μιας εικόνας που μέρα με τη μέρα μεταβάλλεται, διώχνοντας το γκρίζο».

Βασίλης Γιαννόπουλος: Προχωρούν οι πρώτες δημοπρατήσεις – Διαθέσιμα ως προκαταβολή 55 εκατ. ευρώ

Με αφορμή τις θετικές εξελίξεις, ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Εργων ΠΔΕ Βασίλης Γιαννόπουλος, ανέφερε τα εξής:

«Η νέα προγραμματική περίοδος 2026-2030 ξεκινά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς, χάρη στις προσπάθειες του περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, εξασφαλίστηκε το ποσό των 371 εκατ. ευρώ από το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Είναι αξιοσημείωτο ότι έχουμε τον δεύτερο μεγαλύτερο προϋπολογισμό, μετά την Περιφέρεια Αττικής.

Εντός των επόμενων ημερών, έχοντας διαθέσιμα ως προκαταβολή 55 εκατ. ευρώ, προχωράμε στις δημοπρατήσεις μιας σειράς έργων, σε ολόκληρη την ΠΔΕ και φυσικά στην ΠΕ Αχαΐας, για την κάλυψη των αναγκών μας σε συντηρήσεις στο Εθνικό και στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, αλλά και για αντιπλημμυρικά έργα. Σε αυτά έχουν προστεθεί επιπλέον έργα αντιπλημμυρικής προστασίας -αλλά και παρεμβάσεις στη Γέφυρα Πείρου, στη ΒΙΠΕ- συνολικού προϋπολογισμού 11,7 εκατ. ευρώ, για την αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά του περασμένου Αυγούστου.

Ολο το προηγούμενο διάστημα έγινε μια συντονισμένη προσπάθεια από τις Τεχνικές μας Υπηρεσίες, καθώς από την πρώτη στιγμή με τις αρμόδιες επιτροπές κατέγραψαν τα προβλήματα και προχώρησαν στη διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών, ώστε να είμαστε σήμερα ένα βήμα πριν τη δημοπράτηση των παραπάνω έργων».

