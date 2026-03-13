Αχαΐα: Σφοδρές οι αντιδράσεις για το πλαφόν – Αρνητικοί οι πρατηριούχοι και τα σούπερ μάρκετ

Η κυβέρνηση προχώρησε στην επιβολή πλαφόν στα καύσιμα και σε 61 κατηγορίες προϊόντων σούπερ μάρκετ. Τα νέα μέτρα στοχεύουν στην καταπολέμηση της αισχροκέρδειας και στην προστασία των καταναλωτών απέναντι σε αδικαιολόγητες αυξήσεις τιμών λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Ανεξαρτήτως της αιτίας, οι αντιδράσεις από τους επηρεαζόμενους κλάδους ήταν άμεσες. Η Ενωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας σχολίασε το γεγονός ότι σε 61 είδη προϊόντων το μικτό κέρδος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον μέσο όρο του 2025, υπενθυμίζοντας πως ο πληθωρισμός τη χρονιά που μας πέρασε ήταν μόλις 1,29% και ότι οι υπεραγορές συγκρατούν τις τιμές σε χαμηλά επίπεδα λόγω του ανταγωνισμού. «Το χαμηλό αυτό ποσοστό αποδεικνύει πως τόσο ο υγιής ανταγωνισμός όσο και η ομαλή λειτουργία της αγοράς συγκρατούν χαμηλά τις τιμές, με τα οφέλη να είναι άμεσα και απτά για τους πολίτες – καταναλωτές» ήταν η αιχμή της ανακοίνωσης.

Από την άλλη, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων άσκησε σφοδρή κριτική απέναντι στην απόφαση της κυβέρνησης να περιορίσει το περιθώριο κέρδους μέχρι τα 12 λεπτά ανά λίτρο στην τιμή λιανικής των καυσίμων. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για λαϊκισμό, προτείνοντας για ακόμα μια φορά μείωση στον ΦΠΑ και στον ΕΦΚ (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης) στα καύσιμα ως πιο ορθή και αποδοτική λύση.

Πολλές αντιδράσεις υπάρχουν και απέναντι στις κυρώσεις που συνοδεύουν την επιβολή του πλαφόν, καθώς προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν το ύψος των 5 εκατ. ευρώ. Ο Αλέξης Παπαγιαννόπουλος, πρόεδρος του Συλλόγου Βενζινοπωλών Πάτρας, εξέφρασε τη στάση του κλάδου: «Αλλη μια φορά τα φορτώνουν στον απλό κοσμάκη και στον οικογενειάρχη πρατηριούχο» τόνισε προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση προβαίνει βιαστικά σε αυτά τα μέτρα ενώ υπάρχει απόθεμα για 3 μήνες. «Ας τελείωνε αυτό και να έβλεπαν αργότερα τι μέτρα θα έπαιρναν». Ανέφερε επίσης πως τα διυλιστήρια ανέβασαν χωρίς λόγο την τιμή του λίτρου κατά 40 με 50 λεπτά, ενώ τα ίδια δεν δεσμεύονται από τα νέα μέτρα για τη ρύθμιση των τιμών, παρόλο που αποτελούν τον κύριο ρυθμιστικό παράγοντα της αγοράς. Δεν είναι ακόμα γνωστό εάν η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδας θα προβεί σε κινητοποιήσεις και απεργίες, είναι όμως ένα ιδιαίτερα πιθανό σενάριο, είπε.

Φόβους για «λουκέτα» σε επιχειρήσεις εισαγωγής, παραγωγής, διανομής καφέ διατυπώνει η Ελληνική Ενωση Καφέ από την εφαρμογή του πλαφόν και στο δημοφιλές ρόφημα, δεδομένου ότι οι τιμές που προμηθεύονται τον καφέ οι εταιρείες παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



