Αχαΐα: Σφοδρές οι αντιδράσεις για το πλαφόν – Αρνητικοί οι πρατηριούχοι και τα σούπερ μάρκετ

Τα νέα μέτρα στοχεύουν στην καταπολέμηση της αισχροκέρδειας και στην προστασία των καταναλωτών απέναντι σε αδικαιολόγητες αυξήσεις τιμών λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Αχαΐα: Σφοδρές οι αντιδράσεις για το πλαφόν - Αρνητικοί οι πρατηριούχοι και τα σούπερ μάρκετ
13 Μαρ. 2026 12:00
Pelop News

Η κυβέρνηση προχώρησε στην επιβολή πλαφόν στα καύσιμα και σε 61 κατηγορίες προϊόντων σούπερ μάρκετ. Τα νέα μέτρα στοχεύουν στην καταπολέμηση της αισχροκέρδειας και στην προστασία των καταναλωτών απέναντι σε αδικαιολόγητες αυξήσεις τιμών λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Ανεξαρτήτως της αιτίας, οι αντιδράσεις από τους επηρεαζόμενους κλάδους ήταν άμεσες. Η Ενωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας σχολίασε το γεγονός ότι σε 61 είδη προϊόντων το μικτό κέρδος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον μέσο όρο του 2025, υπενθυμίζοντας πως ο πληθωρισμός τη χρονιά που μας πέρασε ήταν μόλις 1,29% και ότι οι υπεραγορές συγκρατούν τις τιμές σε χαμηλά επίπεδα λόγω του ανταγωνισμού. «Το χαμηλό αυτό ποσοστό αποδεικνύει πως τόσο ο υγιής ανταγωνισμός όσο και η ομαλή λειτουργία της αγοράς συγκρατούν χαμηλά τις τιμές, με τα οφέλη να είναι άμεσα και απτά για τους πολίτες – καταναλωτές» ήταν η αιχμή της ανακοίνωσης.

Αχαΐα: Σφοδρές οι αντιδράσεις για το πλαφόν - Αρνητικοί οι πρατηριούχοι και τα σούπερ μάρκετΑπό την άλλη, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων άσκησε σφοδρή κριτική απέναντι στην απόφαση της κυβέρνησης να περιορίσει το περιθώριο κέρδους μέχρι τα 12 λεπτά ανά λίτρο στην τιμή λιανικής των καυσίμων. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για λαϊκισμό, προτείνοντας για ακόμα μια φορά μείωση στον ΦΠΑ και στον ΕΦΚ (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης) στα καύσιμα ως πιο ορθή και αποδοτική λύση.

Πολλές αντιδράσεις υπάρχουν και απέναντι στις κυρώσεις που συνοδεύουν την επιβολή του πλαφόν, καθώς προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν το ύψος των 5 εκατ. ευρώ. Ο Αλέξης Παπαγιαννόπουλος, πρόεδρος του Συλλόγου Βενζινοπωλών Πάτρας, εξέφρασε τη στάση του κλάδου: «Αλλη μια φορά τα φορτώνουν στον απλό κοσμάκη και στον οικογενειάρχη πρατηριούχο» τόνισε προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση προβαίνει βιαστικά σε αυτά τα μέτρα ενώ υπάρχει απόθεμα για 3 μήνες. «Ας τελείωνε αυτό και να έβλεπαν αργότερα τι μέτρα θα έπαιρναν». Ανέφερε επίσης πως τα διυλιστήρια ανέβασαν χωρίς λόγο την τιμή του λίτρου κατά 40 με 50 λεπτά, ενώ τα ίδια δεν δεσμεύονται από τα νέα μέτρα για τη ρύθμιση των τιμών, παρόλο που αποτελούν τον κύριο ρυθμιστικό παράγοντα της αγοράς. Δεν είναι ακόμα γνωστό εάν η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδας θα προβεί σε κινητοποιήσεις και απεργίες, είναι όμως ένα ιδιαίτερα πιθανό σενάριο, είπε.

Φόβους για «λουκέτα» σε επιχειρήσεις εισαγωγής, παραγωγής, διανομής καφέ διατυπώνει η Ελληνική Ενωση Καφέ από την εφαρμογή του πλαφόν και στο δημοφιλές ρόφημα, δεδομένου ότι οι τιμές που προμηθεύονται τον καφέ οι εταιρείες παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:15 Αντίδραση Σκιαδαρέση για τον Οδοντωτό – Ζητά έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο
14:00 ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Πάνω από 200 υποψηφιότητες για το συνέδριο και κάλπες σε όλο τον νομό την Κυριακή
13:57 Φωτιά στην Αρραβωνίτσα Αιγιαλείας – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο
13:51 Ο Τραμπ ψάχνει «νίκη» στο Ιράν, αλλά σκληραίνει τη γραμμή – Οι εσωτερικές πιέσεις στον Λευκό Οίκο και ο φόβος για νέο σοκ στην ενέργεια
13:45 Καλαμαριά: Διπλή έρευνα για τη δολοφονική επίθεση στον 20χρονο – Στο μικροσκόπιο οπαδικό κίνητρο και βίντεο
13:39 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Μαρτίου
13:32 Ρήγμα στο ΠΑΣΟΚ πριν από το συνέδριο – Η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου πυροδοτεί νέο κύκλο εσωτερικής σύγκρουσης
13:29 Δήμος Αιγιάλειας: Διευκρινίσεις για παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους
13:29 Γ’ Εθνική: Αναλυτικά το πρόγραμμα σε play offs και play outs
13:19 ΝΕΟΤΕΡΑ Θρήνος στον Πύργο: Νεκρός ο 18χρονος μαθητής μετά την πτώση από μπαλκόνι τρίτου ορόφου ΒΙΝΤΕΟ
13:14 Χίος: Πάσχα με άρωμα μαστίχας
13:06 Πένθος στον Ερύμανθο για τον Γιώργο Αβραμόπουλο – Το «αντίο» του Θόδωρου Μπαρή στον πρόεδρο της Αγίας Βαρβάρας
13:06 Δείτε το μυθικό συμβόλαιο που υπέγραψε ο Ελ Καάμπι με τον Ολυμπιακό
13:02 Κλειστό για το κοινό το Φρούριο Ρίου σε συγκεκριμένες ημερομηνίες
13:00 Αναβολή στην κάλπη της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας – Τι λένε στην «Π» η Πέννυ Κουσουλού και ο Φίλιππος Παπαγεωργίου
12:59 Τσουκαλάς για Κωνσταντινόπουλο: «Δεν στήριζε τις επιλογές του ΠΑΣΟΚ, υιοθετούσε το αφήγημα της ΝΔ»
12:58 Επιμελητήριο Αχαΐας για τον Οδοντωτό: «Η διακοπή δρομολογίων πλήττει τον τόπο και την τοπική οικονομία»
12:57 Μέση Ανατολή: 4 Αμερικανοί νεκροί από την συντριβή αεροσκάφους
12:55 Πρεμιέρα με ήττα για τις Νεανίδες του Απόλλωνα
12:53 Αχαΐα: Έφυγε από τη ζωή ο «Γάλαρος» – Πότε θα γίνει η κηδεία του επιχειρηματία Γιώργου Αβραμόπουλου ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
εφημερίδα 13.3.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ