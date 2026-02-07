Αχαΐα: Συλλυπητήρια Κατσανιώτη για τον Λευτέρη Σταυρόπουλο – «Άνθρωπος με ήθος και δύναμη»

Τη θλίψη του για την απώλεια του Λευτέρη Σταυρόπουλου εξέφρασε με ανακοίνωσή του ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών και βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Κατσανιώτης.

Όπως σημείωσε, ο εκλιπών ήταν ένας άνθρωπος που ξεχώριζε για την ψυχραιμία, το ήθος και την εσωτερική του δύναμη, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη στενή συνεργασία που είχαν όταν ο Λευτέρης Σταυρόπουλος υπηρετούσε ως Ειδικός Γραμματέας Ανταγωνιστικότητας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και ο ίδιος στον Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών.

Ο κ. Κατσανιώτης τόνισε ότι μέσα από αυτή τη συνεργασία γνώρισε από κοντά την ακεραιότητα, την εργατικότητα και την πίστη του εκλιπόντος στην Ελλάδα και στους ανθρώπους της.

Κλείνοντας, απηύθυνε ειλικρινή συλλυπητήρια προς την οικογένειά του.

