Αχαΐα: Συνάντηση Τσώκου με Ιερώνυμο, τι συζήτησαν

Ανδρέας Τσώκος: «Με πίστη στις αξίες μας, η Εκκλησία αποτελεί το αδιαπραγμάτευτο στήριγμα της κοινωνίας μας».

Αχαΐα: Συνάντηση Τσώκου με Ιερώνυμο, τι συζήτησαν
23 Ιαν. 2026 9:42
Pelop News

Στο πλαίσιο των επαφών του με θεσμικούς και πνευματικούς φορείς, ο πολιτευτής Αχαΐας με την Νέα Δημοκρατία Ανδρέας Τσώκος πραγματοποίησε εθιμοτυπική συνάντηση με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Ιερώνυμο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία διεξήχθη σε κλίμα εγκαρδιότητας και αμοιβαίας εκτίμησης, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην κοινωνική συνοχή της περιοχής, στο σημαντικό φιλανθρωπικό έργο της Μητρόπολης, καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των Καλαβρύτων και της Αιγιαλείας στην καθημερινότητά τους.

Ο Ανδρέας Τσώκος δήλωσε: «Η συνεχής επαφή με την Εκκλησία είναι πηγή δύναμης και καθοδήγησης. Σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων, η Εκκλησία παραμένει το στήριγμα της κοινωνίας και η Μητρόπολή μας επιτελεί έργο ουσίας, που ακουμπά κάθε πιστό και σπίτι στα Καλάβρυτα και την Αιγιάλεια. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης των κοινωνικών δομών της περιοχής μας και στις δυνατότητες, μέσα από τη συνεργασία, να βρεθούμε δίπλα σε κάθε συμπολίτη μας που έχει ανάγκη.

Η πνευματική του διαύγεια και το ειλικρινές ενδιαφέρον του Σεβασμιωτάτου για τον τόπο μας αποτελούν έμπνευση για όλους. Συνεχίζουμε με πίστη στις αξίες μας και προσήλωση στις ανάγκες της κοινωνίας. Τον ευχαριστώ θερμά για την υποδοχή και την πολύτιμη ανταλλαγή απόψεων».

