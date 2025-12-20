Αχαΐα: Συνεχίζονται τα μπλόκα των αγροτών – Κρίσιμες αποφάσεις μετά το σαββατοκύριακο

Για δεύτερο συνεχόμενο σαββατοκύριακο, οι αγρότες της Αχαΐας παραμένουν στις επάλξεις, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους στα μπλόκα και δείχνοντας αντοχή στη μακρά πορεία που ακολουθούν, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Στην Αχαΐα, τα δύο πιο ενεργά μπλόκα είναι εκείνο της Πάτρας, με το κλείσιμο της μεγάλης Περιμετρικής οδού στον κόμβο της Εγλυκάδας, και το μπλόκο στην Αιγιαλεία, με τη συμμετοχή μελών του Αγροτικού Συλλόγου «Μπακόπουλος-Ντρίνιας».

Για 13η ημέρα χθες, αγρότες και κτηνοτρόφοι παρέμεναν με τα τρακτέρ τους στο μπλόκο της Εγλυκάδας, διαμαρτυρόμενοι κυρίως για τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Οι αγρότες αναμένεται να παραμείνουν στο μπλόκο και το σαββατοκύριακο, ενώ τη Δευτέρα θα επανεξετάσουν τη στάση τους και θα αποφασίσουν αν θα αποχωρήσουν, αφήνοντας ελεύθερα και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Υπάρχουν, πάντως, «φωνές» που αναφέρουν ότι, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων, οι αγρότες ενδέχεται να αποχωρήσουν, ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα στις μετακινήσεις των πολιτών. Ωστόσο, άλλοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί και δεν συμφωνούν με μία άμεση αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Στην Αιγιαλεία, και χθες το απόγευμα, μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Αιγιαλείας συγκεντρώθηκαν και για λίγη ώρα έκλεισαν την Παλαιά Εθνική Οδό, πριν στη συνέχεια την παραδώσουν εκ νέου στην κυκλοφορία.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟ ΔΙΟΔΙΩΝ

Οπως και σε άλλα σημεία της Ελλάδας, έτσι και στην Αχαΐα υπάρχουν σκέψεις για αιφνιδιαστική κινητοποίηση σε κάποιον σταθμό διοδίων σήμερα ή αύριο το πρωί, με στόχο το άνοιγμα των διοδίων και τη δωρεάν διέλευση των οχημάτων, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να διευκολύνουν τους πολίτες.

Σε κάθε περίπτωση, οι αγρότες της Αχαΐας βρίσκονται σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τη συντονιστική επιτροπή των μπλόκων σε πανελλαδικό επίπεδο, ώστε να υπάρχει κοινός βηματισμός στη διεκδίκηση των αιτημάτων.

Η «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση, μέσω διαρροών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, δίνει τη δική της απάντηση στα αιτήματα των αγροτών. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, από τον κατάλογο των 27 αιτημάτων, τα 16 έχουν ήδη ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, τέσσερα βρίσκονται υπό επεξεργασία ή συζήτηση, προκειμένου να βρεθεί λύση, ενώ επτά δεν μπορούν να επιλυθούν, είτε επειδή προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, είτε επειδή κρίνονται δημοσιονομικά ανέφικτα. Επιπλέον, η κυβέρνηση δεσμεύθηκε για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής, με στόχο τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα.

