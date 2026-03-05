Αχαΐα: Τέλη πιο ψηλά και από τον ΕΝΦΙΑ

Το χέρι στην τσέπη θα κληθούν να βάλουν για ακόμη μία φορά οι πολίτες της Αχαΐας, καθώς σε λίγες ημέρες θα διαπιστώσουν αυξημένους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς της ΔΕΗ. Η επιβάρυνση αυτή οφείλεται στην αύξηση του δημοτικού φόρου και του ΤΑΠ. Την ώρα που οι τιμές της ενέργειας είναι ήδη αυξημένες και το πετρέλαιο, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ακολουθεί ανοδική πορεία -με ορισμένους να εκτιμούν ότι τα δυσκολότερα βρίσκονται μπροστά μας- οι αυξήσεις στα δημοτικά τέλη διογκώνουν περαιτέρω το τελικό ποσό των λογαριασμών, σε μια περίοδο κατά την οποία τα έξοδα των νοικοκυριών αυξάνονται διαρκώς. Αυτό αποτυπώνεται και στην έρευνα που εκπόνησε ο Νίκος Καρδούλας, τοπογράφος μηχανικός του ΕΜΠ, MSc στην Αγγλία, στατιστικολόγος και πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία καταγράφει τις περιοχές με τους υψηλότερους συντελεστές δημοτικών τελών. Μάλιστα, τα ευρήματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά τους δήμους της Αχαΐας, καθώς διαπιστώνεται ότι ορισμένοι εξ αυτών συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων με τους υψηλότερους συντελεστές σε ολόκληρη τη χώρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



