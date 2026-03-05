Αχαΐα: Τέλη πιο ψηλά και από τον ΕΝΦΙΑ

Καταφθάνουν οι νέοι λογαριασμοί δημοτικού φόρου και ΤΑΠ. Σε Αιγιαλεία και Δυτ. Αχαΐα οι μεγαλύτεροι συντελεστές. Οι προτάσεις του καθηγητή του ΕΜΠ και στατιστικολόγου Ν. Καρδούλα

Αχαΐα: Τέλη πιο ψηλά και από τον ΕΝΦΙΑ Οι πολίτες της Αιγιάλειας πληρώνουν τον μεγαλυτερο δημοτικό φόρο σε όλη τη Δ. Ελλάδα
05 Μαρ. 2026 10:30
Pelop News

Το χέρι στην τσέπη θα κληθούν να βάλουν για ακόμη μία φορά οι πολίτες της Αχαΐας, καθώς σε λίγες ημέρες θα διαπιστώσουν αυξημένους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς της ΔΕΗ. Η επιβάρυνση αυτή οφείλεται στην αύξηση του δημοτικού φόρου και του ΤΑΠ. Την ώρα που οι τιμές της ενέργειας είναι ήδη αυξημένες και το πετρέλαιο, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ακολουθεί ανοδική πορεία -με ορισμένους να εκτιμούν ότι τα δυσκολότερα βρίσκονται μπροστά μας- οι αυξήσεις στα δημοτικά τέλη διογκώνουν περαιτέρω το τελικό ποσό των λογαριασμών, σε μια περίοδο κατά την οποία τα έξοδα των νοικοκυριών αυξάνονται διαρκώς. Αυτό αποτυπώνεται και στην έρευνα που εκπόνησε ο Νίκος Καρδούλας, τοπογράφος μηχανικός του ΕΜΠ, MSc στην Αγγλία, στατιστικολόγος και πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία καταγράφει τις περιοχές με τους υψηλότερους συντελεστές δημοτικών τελών. Μάλιστα, τα ευρήματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά τους δήμους της Αχαΐας, καθώς διαπιστώνεται ότι ορισμένοι εξ αυτών συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων με τους υψηλότερους συντελεστές σε ολόκληρη τη χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, στη Δυτική Ελλάδα τον υψηλότερο συντελεστή δημοτικών τελών για κατοικίες ανά τετραγωνικό μέτρο για το 2026 καταγράφει ο Δήμος Αιγιαλείας με 2,02 ευρώ

Ακολουθούν οι Δήμοι Δυτικής Αχαΐας (2,00 ευρώ), Ναυπακτίας (1,96 ευρώ), Ακτίου-Βόνιτσας (1,80 ευρώ) και Μεσολογγίου (1,78 ευρώ), ενώ έπεται ο Δήμος Καλαβρύτων με 1,76 ευρώ. Στον αντίποδα, τον χαμηλότερο συντελεστή εμφανίζει ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης με 0,72 ευρώ. Ακολουθούν οι Δήμοι Αρχαίας Ολυμπίας (0,87 ευρώ), Πατρέων (1,00 ευρώ), Πηνειού (1,12 ευρώ) και Πύργου (1,20 ευρώ). Ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου, διαμορφώνεται και το ποσό του φόρου που καταβάλλεται μέσω κάθε λογαριασμού ρεύματος.

Για παράδειγμα, για ένα ακίνητο 95 τ.μ. στον Δήμο Αιγιαλείας η μέση ετήσια επιβάρυνση φτάνει τα 193 ευρώ, δηλαδή σχεδόν όσο ένα φόρος ΕΝΦΙΑ, και για τη Δυτική Αχαΐα φτάνει τα 191 ευρώ, για ένα ακίνητο επίσης 95 τ.μ.

Εύλογα γεννάται το ερώτημα για ποιον λόγο παρατηρείται τόσο μεγάλη απόκλιση μεταξύ δύο γειτονικών δήμων, όπως της Πάτρας, όπου ο συντελεστής ανέρχεται σε 1 ευρώ ανά τ.μ., και της Αιγιαλείας, όπου φθάνει τα 2,02 ευρώ ανά τ.μ. με αποτέλεσμα να πληρώνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων μεγαλύτερο φόρο.

Η έρευνα, βασισμένη σε στοιχεία από τη «Διαύγεια» και την ΕΛΣΤΑΤ, αποτυπώνει το ύψος των δημοτικών τελών (ΔΤ) ανά τετραγωνικό μέτρο, τη μέση ετήσια επιβάρυνση ανά νοικοκυριό, τον πληθυσμό, τον αριθμό νοικοκυριών και το μέσο εμβαδό κατοικιών κάθε δήμου για το 2026. Τα στοιχεία αφορούν τα αστικά κέντρα και όχι τις τοπικές κοινότητες και τους οικισμούς, ενώ στους δήμους με περισσότερες από μία ζώνες τελών στον αστικό ιστό υπολογίστηκε ο μέσος όρος.

Η έρευνα καταδεικνύει ότι παρατηρούνται μεγάλες και δυσανάλογες αποκλίσεις μεταξύ ομοειδών δήμων. Ακόμη και εντός των ίδιων Περιφερειακών Ενοτήτων, μικρότεροι δήμοι από τον μητροπολιτικό εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερα τέλη.

Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την απουσία αποτελεσματικών ελεγκτικών μηχανισμών και ενιαίου πλαισίου ελέγχου ή πλαφόν στις αυξήσεις, με αποτέλεσμα να διευρύνονται κοινωνικές ανισότητες χωρίς προφανή αιτιολόγηση.

Αλλαγές από νομοσχέδιο

Την ίδια ώρα, προωθούνται αλλαγές στο σχετικό πλαίσιο, καθώς το σχέδιο του νέου «Κώδικα Αυτοδιοίκησης» που θα έρθει σύντομα στη Βουλή προβλέπει την ενοποίηση των ΔΦ και ΤΑΠ σε ένα νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ), το οποίο θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027. Ο συντελεστής του θα κυμαίνεται από 0,08% έως 0,1%, θα καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και για τον υπολογισμό του θα λαμβάνονται υπόψη η αντικειμενική αξία του ακινήτου και ο συντελεστής παλαιότητας.

Ο σταθμισμένος ετήσιος μέσος όρος του Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης  πανελλαδικά εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται από 54 ευρώ (με συντελεστή 0,08%) έως 68 ευρώ (με συντελεστή 0,1%). Ορισμένα νοικοκυριά θα επιβαρυνθούν επιπλέον σε σχέση με το 2026, κατά μέσο όρο από 20 έως 34 ευρώ ετησίως, ανάλογα με τις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων.

Ο συντελεστής των δημοτικών τελών για κατοικίες το 2026 κυμαίνεται από 0,48 ευρώ ανά τ.μ. έως 2,96 ευρώ ανά τ.μ. στους 332 δήμους της χώρας, ενώ ο σταθμισμένος πανελλαδικός μέσος όρος, με βάση τον αριθμό νοικοκυριών κάθε δήμου, ανέρχεται σε 1,63 ευρώ ανά τ.μ.

Στο σχέδιο του νέου «Κώδικα Αυτοδιοίκησης» προβλέπεται όριο διακύμανσης για τον συντελεστή του ΤΤΑ από το 2027, προτείνεται να καθοριστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών αντίστοιχο όριο διακύμανσης και για τον συντελεστή των ΔΤ, από 0,5 ευρώ ανά τ.μ. έως 1,7 ευρώ ανά τ.μ., προκειμένου να περιοριστούν οι κοινωνικές ανισότητες.

Ανισότητες μεταξύ δήμων, να μπουν όρια

Ο Νίκος Καρδούλας

Ο Νίκος Καρδούλας που ανέλυσε τα στοιχεία, ανάφερε στην «Π» τα συμπεράσματα του από την έρευνά του και παράλληλα κατέθεσε και προτάσεις για τη λύση του προβλήματος: «Η έρευνά μου καταλήγει στο συμπέρασμα ότι παρατηρούνται μεγάλες και δυσανάλογες αποκλίσεις μεταξύ ομοειδών δήμων, που και ακόμα στις ίδιες Περιφερειακές Ενότητες δήμοι μικρότεροι από τον μητροπολιτικό των Περιφερειακών Ενοτήτων παρουσιάζουν πολύ υψηλότερα τέλη, χωρίς να υπάρχει ενιαίο πλαίσιο ελέγχου ή πλαφόν στις αυξήσεις, με αποτέλεσμα να αναδεικνύονται μεγάλες κοινωνικές ανισότητες. Μια πρόταση που καταθέτω είναι ο περιορισμός του κόστους από τους δήμους και όχι η μεταφορά των βαρών στους δημότες, η καθιέρωση κοινών δεικτών αξιολόγησης, με τη συγκεντρωτική δημοσιοποίηση στοιχείων από το υπουργείο Εσωτερικών στις αρχές του κάθε έτους, αλλά και η θέσπιση ανώτατων ορίων».

