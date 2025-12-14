Αχαϊα: Θα κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα οι αγρότες

Αποφασισμένοι να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες της Αχαΐας, μετά και την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια της Λάρισας. Δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να κάνουν βήμα πίσω και είναι διατεθειμένοι να κάνουν Χριστούγεννα να στους δρόμους.

Στόχος τους είναι το μπλόκο της Εγλυκάδας Πατρών να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο και για το λόγο αυτό γίνονται σχετικές ενημερώσεις στα γύρω χωριά.

Στη γενική συνέλευση του μπλόκου θα αποφασιστουν οι περαιτέρω κινήσεις που κινούνται προς την κατεύθυνση της κλιμάκωσης. Δεν αποκλείεται όπως λένε χαρακτηριστικά να προχωρήσουν σε μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της Πάτρας, ενώ κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει και μία πιθανή προσπάθεια για συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού.

Την ίδια ώρα οι αγρότες των Καλαβρύτων προχώρησαν το πρωί σε συμβολικό ολιγόωρο αποκλεισμό είσαι επαρχιακής οδού Πούντας Καλαβρύτων.

