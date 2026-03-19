Αχαΐα: Βράβευση των «πρωταθλητών» στους Μαθηματικούς Διαγωνισμούς

Μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στην επιστημονική σκέψη και την αριστεία διοργανώνει το Παράρτημα Αχαΐας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ). Την προσεχή Κυριακή 22 Μαρτίου 2026, στις 18:00, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο θα υποδεχθεί τους μαθητές και τις μαθήτριες που ξεχώρισαν στους Πανελλήνιους Μαθηματικούς Διαγωνισμούς για το σχολικό έτος 2025-26.

Η εκδήλωση αφορά τους διακριθέντες στους διαγωνισμούς «Θαλής» και «Ευκλείδης», καθώς και στην 43η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Ο Αρχιμήδης». Παράλληλα, θα βραβευθούν οι μαθητές και μαθήτριες της Α’ Γυμνασίου που συμμετείχαν και διακρίθηκαν στον Τοπικό Μαθηματικό Διαγωνισμό του Παραρτήματος Αχαΐας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ο οποίος πραγματοποιήθηκε την 28 Φεβρουαρίου 2026 .

Οι μεγάλες διακρίσεις της Αχαΐας

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις επιδόσεις της 43ης Εθνικής Μαθηματικής Ολυμπιάδας, όπου δύο μαθητές από την περιοχή κατέκτησαν σημαντικά μετάλλια:

Ο Πέτρος Κανελλόπουλος (ΓΕΛ Κάτω Αχαΐας): Κατέκτησε το Χρυσό Μετάλλιο στην κατηγορία των Λυκείων.

Ο Ηρακλής Κλαμπάνας (του Παναγιώτη): Κατέκτησε το Χάλκινο Μετάλλιο στην κατηγορία των Γυμνασίων.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η αναγνώριση και επιβράβευση της προσπάθειας των μαθητών και μαθητριών, όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΕΛΜΕ, που διακρίθηκαν στους διαγωνισμούς, καθώς και η ενίσχυση της αγάπης για τα μαθηματικά και την επιστημονική σκέψη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα απονεμηθούν έπαινοι και βραβεία στους διακριθέντες μαθητές και μαθήτριες, ενώ θα πραγματοποιηθεί κεντρική επιστημονική ομιλία καθώς και σύντομες ομιλίες από εκπροσώπους της εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας.

Το Παράρτημα Αχαΐας συγχαίρει θερμά όλους τους συμμετέχοντες για την προσπάθειά τους και εύχεται καλή συνέχεια στην μαθηματική τους πορεία.

Οι παραπάνω Διαγωνισμοί πραγματοποιήθηκαν και την φετινή σχολική χρονιά, με την συμμετοχή πολλών Μαθητών/τριών της Αχαΐας όπου αρκετοί διακρίθηκαν και συμμετείχαν στην 43 η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Ο Αρχιμήδης» για το σχολικό έτος 2025 – 26 .

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



