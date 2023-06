Αχαιοί «μεταλάδες» ετοιμάζουν… απόβαση στο «Release Athens 2023»!

«Άρωμα»… Αχαΐας (και όχι μόνο) αναμένεται να έχει το φετινό RELEASE ATHENS , πέντε ημέρες του οποίου θα είναι αφιερωμένες για τους φίλους της heavy metal μουσικής, καθώς από τη σκηνή αναμένεται να παρελάσουν 20 συγκροτήματα και καλλιτέχνες της διεθνούς «μεταλλικής» σκηνής, με ένα πλούσιο lineup για όλα τα γούστα!

Από τους Nightwish , τους Helloween και τους Disturbed μέχρι τους Parkway Drive, τους Amon Amarth και τους Kreator! Τους headliners θα πλαισιώσουν κορυφαία ονόματα σε ένα επιτυχημένο σερί από support acts, όπως είναι οι Insomnium, οι In Flames, οι Jinjer, οι Nova Twins, οι Soulfly, οι Triptykon, οι Heaven Shall Burn και οι Bleed From Within!

Το Release Athens ξεκίνησε το 2016 και έκτοτε αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα το καλοκαίρι στην Αθήνα αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, με βασικό χώρο την Πλατεία Νερού, ένα υπέροχο μέρος που βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα και ταυτόχρονα λίγα λεπτά μακριά από το κέντρο της πόλης.

Με βασικό σύνθημα την εξωστρέφεια και την αισιοδοξία, σε πείσμα των δύσκολων καιρών κατά τους οποίους γεννήθηκε, έχει δώσει νέα πνοή στα συναυλιακά δρώμενα, πιστεύοντας έμπρακτα στην απελευθερωτική δύναμη της μουσικής, από την οποία, άλλωστε, πήρε και το όνομά του.

Από την πρώτη κιόλας ημέρα που ανακοινώθηκε και επισήμως το φετινό «Release Athens», εκατοντάδες Αχαιοί (και όχι μόνο) φίλοι της μουσικής άρχισαν να προγραμματίζουν την «απόβασή» τους στην πρωτεύουσα, ενώ ουκ ολίγοι έχουν ήδη προμηθευτεί το «μαγικό χαρτάκι» που θα τους εξασφαλίσει μια θέση στη σκηνή της Πλατείας Νερού!

7/6: Nightwish / In Flames / Insomnium

Οι Nightwish, η μπάντα – ορόσημο του συμφωνικού metal, θα παρουσιάσουν ένα σετ με τραγούδια από ολόκληρη τη διαδρομή τους, στη μεγαλύτερη συναυλία που έχουν δώσει ποτέ στην Ελλάδα! Μαζί τους ως special guest μία από τις ιστορικότερες μπάντες του σκληρού ήχου, οι In Flames. Τη βραδιά συμπληρώνει ένα από τα συνεπέστερα συγκροτήματα του μελωδικού death metal, οι Insomnium.

17/6: Helloween / Jinjer

Το πιο επιδραστικό συγκρότημα του ευρωπαϊκού power metal θα ανέβει στη σκηνή της Πλατείας Νερού για την πιο καθηλωτική βραδιά του σκληρού ήχου το φετινό καλοκαίρι. Μαζί τους, η τρομερή μπάντα από την Ουκρανία, Jinjer.

26/6: Disturbed / Nova Twins / Bullet For My Valentine

Οι Disturbed, το συγκρότημα από το Σικάγο που έχει κυριαρχήσει στο σκληρό ήχο για περισσότερα από 20 χρόνια, επιστρέφει στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά γεμάτη με τα σπουδαιότερα τραγούδια τους. Μαζί τους, το ραγδαία ανερχόμενο ντουέτο των Nova Twins και το πολύ επιτυχημένο γκρουπ από την Ουαλία, Bullet For My Valentine.

27/6: Parkway Drive / Soulfly / Triptycon

Οι Parkway Drive, μια από τις καλύτερες μπάντες του σύγχρονου metal, οι Soulfly του θρυλικού Max Cavalera και οι Triptykon του Tom Gabriel Fischer, οι οποίοι θα παρουσιάσουν ένα σετ αφιερωμένο στις τρεις πρώτες κυκλοφορίες των Celtic Frost, σε μια ανεπανάληπτη metal βραδιά.

28/6: Amon Amarth / Kreator / Heaven Shall Burn / Bleed From Within

Οι αδιαμφισβήτητοι βασιλιάδες του Viking metal, Amon Amarth, το πιο συνεπές γκρουπ του thrash, Kreator, οι extreme metal masters, Heaven Shall Burn και οι Bleed From Within στην πιο σημαντική βραδιά του σκληρού ήχου για το φετινό καλοκαίρι.